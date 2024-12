Angliában tündököltek, Németországban szomorkodtak a magyar légiósok

Az angol élvonalban, a Premier League-ben a Borurnemouth két meccset is játszott a múlt héten, és mindkétszer számított Kerkez Milos szolgálataira. Hétfőn a csapat a West Ham Unitedet fogadta és játszott vele 1-1-et, vasárnap pedig a Manchester United vendége volt. Az angol klubban az ötvenedik meccsét játszó magyar válogatott védő és a Bournemouth is nagyszerű teljesítményt nyújtva nagy meglepetésre 3-0-ra győzött, és ezzel az Aston Villát és a Manchester Cityt is megelőzve az ötödik helyen áll a tabellán, Kerkez Milos ázsiója pedig meredeken emelkedik.

Szoboszlai Dominik éppen a Tottenham sztárját, Heung-Ming Sont szereli Fotó: AFP

A Liverpool szerdán a Ligakupában 2-1-re nyert Southamptonban, Szoboszlai Dominik több kulcsemberrel együtt kihagyta ezt a találkozót, a csapata a sorozat elődöntőjében a Tottenhammel vív majd két mérkőzéses párharcot. Vasárnap éppen a Tottenhamhez utazott a soros bajnoki meccsre, és ekkor Arne Slot a legerősebb csapatát küldte pályára, beleértve a magyar válogatott csapatkapitányát is. Ő pedig remekelt, előbb megszerezte csapata harmadik gólját, később adott egy gólpasszt Mo Szalahnak, de még két gól előkészítésében benne volt, mondhatni, egyik főszereplője volt a 6-3-as győzelemnek.

A Championshipben, azaz a másodosztályban Callum Styles sérült, így nem lehetett tagja a West Bromwich Albion keretének, Szűcs Kornél viszont végigjátszotta a Plymouth Argyle hazai találkozóját a Middlesbrough ellen, a végeredmény 3-3 lett. A harmadik vonalban a Bolton a Wycombe vendége volt, Schön Szabolcs végig a pályán volt a 0-0-lal zárult meccsen.

Gyollai Dániel nem szokott szerepelni ebben az összeállításban, ezúttal azonban nem szabad kihagyni: az északír bajnokság élvonalában vitézkedő Glentoran magyar kapusa gólt szerzett,

a Cliftonville stadionjában a házigazdák egygólos vezetésénél szabadrúgást végzett el a saját tizenhatosa előterében, és akkorát rúgott a labdába, hogy az meg sem állt az ellenfél tizenhatosáig, a vendégek támadója és a védők sem értek bele a labdába, ami aztán a Cliftonville kapusának feje fölött szállt be a hálóba.

Nem lehettek boldogok a Bundesliga első osztályában játszó magyarok, pedig Schäfer András megszerezte ebben az idényben az első gólját, ám a csapata, az Union Berlin 4-1-re kikapott Brémában a Werdertől, őt pedig a 71. percben lecserélték. Elméletileg rangadónak számított az RB Leipzig találkozója Münchenben a Bayernnel, ám a két csapat ezúttal nem volt egy súlycsoportban, a Gulácsi Pétert és Willi Orbán végig bevető lipcseiek 5-1-re kikaptak. A magyar válogatott kapus a gólokról nem tehetett, Orbán viszont kettőben is ludas volt. A Wolfsburg a Dortmundot fogadta, Dárdai Bence a kispadon ülve szomorkodhatott, mert a csapat 3-1-re kikapott.

Gulácsi Péter sokszor tehetetlen volt Fotó: AFP

A német másodosztályban Németh András a 77. percben állt be a Preussen Münsterbe, az Ulm elleni bajnoki 0-0-ra végződött, a Braunschweig pedig sérülés miatt nem számíthatott Szabó Leventére a Nürnbergben 1-0-ra elveszített mérkőzésen. A Hertha Hannoverben lépett pályára, és játszott ott 0-0-t, Dárdai Márton kezdett, a 89. percben érdekes második sárga lappal kiállították: a nem sokkal korábban becserélt Michal Karbownik szabálytalankodott a saját tizenhatosánál, Dárdai pedig leszidta csapattársát. Daniel Schlager játékvezető viszont azt hitte, nála reklamál a védő. Dárdai Palkó a 81. percben állt be.

Balogh Botond nagyot hibázott

Nem volt jó napja a Serie A-ban szereplő Parma magyar válogatott védőjének, Balogh Botondnak sem: a 8. percben tizenegyessel ajándékozta meg az AS Romát, amely végül 5-0-ra kiütötte hazai pályán a csapatát. Az olasz másodosztályban a Spezia Nagy Ádámmal a fedélzeten nyert 1-0-ra a Catanzaro vendégeként. Franciaországban a kupa harmadik fordulóját rendezték meg a 32 közé jutásért, az élvonalbel Le Havre meglepetésre 1-0-ra kikapott a negyedik osztályba tartozó Stade Briochin stadionjában, Loic Nego végigjátszotta a meccset.

Törökországban a Galatasaray két bajnokit pipált ki egy héten beül, de Sallai Roland csak az elsőn játszhatott, azon ugyanis megkapta a negyedik sárga lapját, ezért a másodikon, a Kayserispor ellen idegenben 5-1-re megnyert találkozón csak szurkolhatott a társaknak. Hétfőn viszont nagyon is aktív tagja volt a csapatának, amely roppant változatos mérkőzésen 4-3-ra győzte le a Trabzonsport. A Rizespor Mocsi Attilával a védelmében kapott ki a Göztepe stadionjában.

Bolla Bendegúz (zöldben) továbbra is biztos tagja a Rapid Wiennek Fotó: APA-PictureDesk via AFP/Thomas Pichler

Véget ért a bajnokságban az őszi idény Ausztriában és Svájcban is. Az osztrák Rapid Wien ezért csütörtökön a Konferencialigában búcsúzott el 2024-től, Bolla Bendegúz végigjátszotta a dán Köbenhavn ellen 3-0-ra megnyert hazai találkozót, a vendégeknél Németh Hunor a kispadon ült. A svájci St. Gallen is a Konferencialigában zárta az esztendőt, a Heidelheimben elért 1-1 nem volt elég a továbbjutáshoz , Csoboth Kevin kezdett, és a 65. percben cserélték le. Ebben a sorozatban Lang Ádám a ciprusi Omonia Nicosia kispadján ragadt a bosnyák Borac Banja Luka otthonában – 0-0 lett a vége –, a vasárnapi bajnokin viszont otthon kezdett a Nea Salamis ellen, ő szerezte az első gólt a 3-0-ra megnyert mérkőzésen, a hírek pedig arról szólnak, hogy mivel elégedetlen a kapott lehetőségek mennyiségével, a télen hazaszerződik Magyarországra.