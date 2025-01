Budapest: éles teszt következik az olimpia előtt

Budapest után Tokió következik a sorban: 2025 szeptemberében a japán főváros ad otthont az atlétikai világbajnokságnak. Előtte azonban egy másik vb-t is rendez a WA a Távol-Keleten: májusban a kínai Kanton lesz a váltó-vb helyszíne, ahol 4×100-as vegyes váltót is rendeznek. A szám tesztelésében Budapest is fontos állomás lesz: jövőre hazánkban rendezik az első atlétikai világdöntőt.

Gyulai Márton és Halász Bence is várhatja a 2026-os budapesti világdöntőt (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– A vegyes csapatok 4×400 méteres váltószámának bemutatkozása átütő sikerként került be a sportág történetébe, olyan újdonságént, amelyért rajonganak az atléták. A tokiói és a párizsi olimpia is azt bizonyította, hogy szükség van az ilyesfajta újításokra, a versenyek iránti érdeklődés fokozására. Sikert, sőt telitalálatot sejtet a rövidebb váltószám mix változatának bemutatkozása is, amelyet gondos és széles körű tájékozódás előzött meg – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Gyulai Márton, a WA sportigazgatója. Ha az új szám elnyeri a NOB tetszését is, akár már legközelebb, Los Angelesben része lehet az olimpiai programnak, a teszt szempontjából Kanton és Budapest is fontos állomás lesz.

Sebastian Coe: NOB vagy WA?

Befolyásolhatja akár az is a döntést, hogy Lord Sebastian Coe kitölti-e a 2027-ig szóló mandátumát a WA élén. A brit sportpolitikus jó eséllyel pályázik arra, hogy márciusban a leköszönő Thomas Bach helyére őt válasszák meg a NOB elnökének.