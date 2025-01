Ez nem egy csörte, Rossi és Kerkez folyamatosan kommunikál

Kerkez Milos tényleg szárnyal a Bournemouth-ban. Hetek óta kirobbanó a formája, adott gólpasszt, most pazar gólt lőtt a hét végén, rendre csapata legjobbjai között emlegetik, és teszi mindezt a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben. Nem véletlen, hogy felkeltette a nagy klubok érdeklődését, és bár van olyan értesülés is, amely szerint a a Bournemouth januárban biztosan nem értékesíti magyar játékosát, az aligha véletlen, hogy a klub felkészült Kerkez esetleges távozására, és a közelmúltban szerződtette a Lanús 19 éves tehetségét, a Kerkezével megegyező poszton játszó Julio Solert.

Kerkez Milos a Newcastle elleni gólját ünnepli, tényleg nagyon jól megy neki Fotó: AFP

A szombati, Newcastle elleni 4-1-es győzelem után Kerkez Milos a manapság dívó szokásnak megfelelően a közösségi oldalán üzent. Nem csak ő kedveli és gyakorolja a kommunikációnak ezt a tömör formáját, Szoboszlai Dominik is rendszeresen él vele, de

vasárnap megtette Schäfer András is, aki a német Union Berlin előző két meccsén az edzőváltás áldozataként a kispadot koptatta, most viszont a Mainz ellen a kezdőcsapatban kapott helyet.

Az Union tavaly október 20-a óta először tudott meccset nyerni – 2-1 volt a végeredmény –, Schäfer pedig jól teljesített, és nyilván boldogan írta ki az Instagramra ezt: „A türelem kifizetődik. Zsebben a 3 pont.”

Kerkez Milos célja Marco Rossi volt?

Visszatérve Kerkez Milosra, az ő üzenete jóval célzatosabb volt: „I talk on the pitch”, azaz „Én a pályán beszélek”. A bejegyzéshez a csapattársak (Huijsen, Zabarnij, Evanilson) mellett Dzsudzsák Balázs is hozzászólt, gratulálva a fiatal játékos góljához, az igazi címzett azonban sokak szerint Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya volt. Utóbbi novemberben szóvá tette, hogy szerinte a kerettagságot lemondó Kerkez Milosnak fontosabb a Bournemoth a válogatottnál, amivel kétségbe vonta, hogy a játékos valóban sérüléssel bajlódik, a klubjában ugyanis rendre pályára lépett. A futballista akkor is az Instagramon reagált, egy fotón azt láthattuk, hogy egy jeges kádban ül, arra utalva, hogy regeneráción vesz részt, és egy olyan emodzsit biggyesztett a képhez, amellyel azt üzente: be lehet fogni…

Kerkez Milos ezzel a képpel riposztozott Marco Rossi nyilatkozatára Fotó: Instagram

Ha mindez igaz, akkor rossz emlékeket idéz fel. A magyar válogatott 2009. október 14-én Dániában zárta a sikertelen világbajnoki selejtezőket, és a meccset botrány előzte meg Koppenhágában. Erwin Koeman szövetségi kapitány

az utolsó edzésen közölte Gera Zoltánnal, hogy még a kispadra sem ülhet le, mire a Fulham légiósa bejelentette régóta érlelődő elhatározását: a továbbiakban határozatlan ideig nem tekinti magát a válogatott játékosának, annak tudatában sem, hogy tudja, döntésének a következményei beláthatatlanok.

Ezután átíratta a repülőjegyét, és a meccs napján elutazott Koppenhágából.

Az egészen biztos, hogy nem tett jót a válogatottnak ez az ügy, Erwin Koeman ezt követően folyamatosan szembesült azzal a kérdéssel, hogy mi lesz Gera Zoltánnal. Ő mantraszerűen mindig elismételte, hogy a játékos hagyta el a csapatot, neki kell jeleznie, ha visszatérne, ám az eset érezhetően mérgezően hatott, Gera Zoltán kereten belül maradt barátai egyáltalán nem voltak boldogok – nem véletlen, hogy miután 2010 nyarán a holland edzőt Egervári Sándor váltotta a poszton, az új kapitány első útja a kinevezése után Londonba vezetett, hogy visszacsábítsa a nemzeti csapathoz az alighanem legnépszerűbb magyar futballistát, és ez sikerült is neki.

Kerkez Milos és Marco Rossi vitája már a múlté

Tavaly novemberben szóba került az is, hogy Kerkez Milos még csak fel sem hívta Marco Rossit, emiatt lehetett a mostani üzenetét – „Én a pályán beszélek” – a kapitány felé irányítottnak értelmezni. Mindez több kérdést is felvet, az egyik legfontosabb az, hogy a játékos és Marco Rossi kommunikációja tényleg kimerül-e egy ilyen nem túl szerencsés üzengetésben, és egyáltalán, a kapitány szerint valóban neki szólt-e a szombat esti poszt. Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke erre a felvetésre így reagál:

Mindenkit megnyugtathatok, hogy a szövetségi kapitány és a Bournemouth játékosa folyamatosan kommunikálnak egymással. A sajtóban novemberben sokat emlegetett helyzet a múlté.

Marco Rossi feje egyébként valóban fájhat Kerkez Milos miatt, ám egészen más okból. Ahogyan már említettük, nagyszerűen teljesít a világ legerősebb bajnokságában, ám az ősszel a válogatottban szeptember 10-én, a Bosznia-Hercegovina ellen itthon 0-0-ra végződött Nemzetek Ligája-mérkőzésen szerepelt a legutóbb. Sérülések miatt a további meccseken nem számíthatott rá a kapitány,

ám Nagy Zsolt parádésan helyettesítette, a négy találkozón adott két gólpasszt és kiharcolt egy tizenegyest. Egy éve az a kérdés volt a sláger, hogy a súlyos sérüléséből az RB Leipzigbe bravúrosan visszatért Gulácsi Péter vagy az ő hiányában az Európa-bajnoki selejtezőket parádésan lehozó Dibusz Dénes véd-e majd a kontinenstornán, most a Kerkez Milos vagy Nagy Zsolt dilemma ad okot a találgatásra.

Marco Rossi azt már kijelentette, hogy nem tudja elképzelni mindkettőjüket egyszerre a kezdőcsapatban, így nyilván megint dönteni. Van tehát Kerkez-ügy, de az Nagy-ügy is, ráadásul létező és kellemes gondot jelent. Gulácsi és Dibusz tavaly kifogástalan profizmussal kezelte a helyzetet, vélhetően így tesz majd a két bal oldali védő is. A kapitány döntése pedig egész biztosan nem holmi üzengetéseken múlik majd.