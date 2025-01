Így még sosem láttuk Lewis Hamiltont + fotó

Lewis Hamilton sorra valósítja meg az álmait a Formula–1-ben. Egyet már a bemutatkozását követő évben sikerült, amikor 2008-ban először világbajnok lett, aztán még hat alkalommal élte át ezt az érzést a Mercedes versenyzőjeként. Idén pedig újabb elemet pipált ki a listáján azzal, hogy a Ferrarihoz igazolt.

Hamilton már a Ferrari színeiben

A 40 éves klasszis még gyerekkorában tűzte ki maga elé a célt, hogy egyszer a tűzpiros autót vezesse, és most, hogy már hivatalosan is az olaszok versenyzője, nem tudja, és nem is akarja leplezni az örömét. Az Instagram-oldalán az idei összes fotóján megjelenik a piros, még snowboardozni is ilyen színű overallban ment, két nappal ezelőtt pedig lelkesen számolt be arról, hogy már a Ferrari gyárát is meglátogatta.

– Vannak olyan napok, amelyeket sosem felejt el az ember, és ez a mai nekem ilyen, az első nap a Ferrari versenyzőjeként. Szerencsés vagyok, mert olyan sikereket értem el a pályafutásom során, amelyeket elképzelni se tudtam, de közben egy részem sosem adta fel az álmot, hogy egy napon piros autóval versenyezzek. Boldogabb nem is lehetnék, hogy ez az álom ma valóra vált. Ezzel egy új fejezet kezdődik ennek az ikonikus csapatnak a történetében. Alig várom, hogy kiderüljön, mire lehetünk képesek közösen – írta a bejegyzésben a hétszeres vb-győztes pilóta, aki a tifosiknak azzal kedveskedik, hogy a posztjaiban a megszokott angol mellett most már olaszul is üzen.

Ezek után tegnap azt is megmutatta Lewis Hamilton, hogy miként fest a maranellóiak öltözékében. Íme a szurkolók által várva várt fotó: