„A Ferrari helyében már szerződést bontottam volna Hamiltonnal”

Az elmúlt három év nem Lewis Hamilton (Mercedes) győzelmeitől volt hangos a Formula–1-ben, hiszen a brit hosszú éveken át tartó sikerkorszaka után Max Verstappen (Red Bull) lett az egyeduralkodó. De Hamilton már a 2024-es idény kezdete előtt tett róla, hogy róla szóljanak a híradások, amikor közhírré tették, hogy a hétszeres világbajnok a 2025-ös kiírás végéig szóló szerződése felbontását kérte.

Hamilton meglépte az elképzelhetetlent

A lépés sokként érte a Mercedes csapatfőnökét, Toto Wolffot, aki alig néhány hónappal korábban fejtette ki, hogy elképzelhetetlennek tartja, hogy Hamilton valaha is elhagyja őket, és szerinte még aktív pályafutása befejezte után is a csapatnál fog dolgozni.

Ez persze még megtörténhet, de előbb az elképzelhetetlen valósult meg, mert Hamiltonnak nem a Formula–1-ből lett elege, hanem szimplán egy másik csapatot választott. A viccmesterek szerint kapuzárási pánik tört rá a 40. születésnapja előtt, amit éppen tegnap ünnepelt, ezért szerzett be magának egy csillogó-villogó Ferrarit, de persze szó sem volt ilyesmiről. A tehát immáron negyvenéves rekordbajnok nagyjából már akkor tudta, hogy a tűzpiros ­autóban a helye, amikor először rátette a kezét a kormányra. És ettől az álmától a Mercedesszel való tizenkét esztendőn át tartó, hat vb-címmel (egyet 2008-ban a McLaren-Mercedesszel nyert) és 84 győzelemmel tarkított házassága sem tudta eltántorítani.

Lewis Hamilton sokat köszönhet a Mercedesnek Fotó: AFP/Andrej ISAKOVIC

Amikor 2024 februárjában aláírt a Ferrarihoz, még nem sejthette, hogy az ágaskodó paripával jó lóra tesz, és az olaszok felemelkednek abban az évben. A Ferrari 2023-ban még három ponttal a Mercedes mögött, bronzérmesként végzett, tavaly viszont kis híján konstruktőri világbajnok lett, Charles Leclerc és Carlos Sainz duója mind­össze tizennégy ponttal maradt le a címről, és 184 pontot vert a még Lewis Hamiltont és George Russellt alkalmazó, negyedikként záró Mercedesre.

Hamilton részben ezért is várhatta január 1-jét, amikor hivatalosan is a Ferrari pilótája lett. Az év első napján még szavak nélkül, mégis sokatmondóan egy piros sisakban gokartozó gyerekkori fotóval jelentkezett, ami a profilképe is lett az Instagramon, 3-án pedig a LinkedIn üzleti portálon is közzétette idei első bejegyzését, amelyben kifejtette, ennél izgatottabb már nem is lehetne az új állása miatt, és végül az olasz andiamo szóval, azaz „Gyerünk!”-kel köszönt el.

Ami még várat magára, az az első vörös overallos fotó. A tifosik ezt már epekedve várják, mint annak a Ferrari tegnapi, Hamiltont születésnapja alkalmából köszöntő bejegyzése alatt is hangot adtak: a természetesen vörös és olasz feliratos torta elvárás, de „a király” még hiányzik mellőle.

Hamilton és a csapattársak

Nos, a király hamarosan elfoglalja a trónját, vagy mondjuk úgy, a Williamsnél vigasztalódó Carlos Sainz ülését, először január 21-én vagy 22-én a fio­ranói tesztpályán vezetheti a Ferrarit. Hamiltonnak másfél hónapja lesz az ismerkedésre, aztán március közepén Ausztráliában belecsapnak a lecsóba, és a hétszeres világbajnoknak Charles Leclerc személyében egy sikerre rendkívül éhes csapattárs mellett kell megmutatnia, mire képes. A monacói pilóta szemei előtt Hamiltonhoz hasonlóan már gyerekkorában csak a piros autó lebegett, na meg az ezzel megszerzett világbajnoki cím, amire az olaszokhoz való 2019-es csatlakozása óta hiába vár.

Hamiltont a csapattársai közül Valtteri Bottas és Heikki Kovalainen nem állította nagy kihívás elé, de amikor a két finnél gyorsabbnak tartott pilótát talált maga mellett, olykor meggyűlt velük a baja. A debütálása évében Fernando Alonsóval ugyanannyi pontot gyűjtöttek, Jenson Button és Nico Rosberg viszont egyszer-egyszer jobbnak is bizonyult nála, ami utóbbinak 2016-ban egyenesen világbajnoki címet ért. George Russell pedig az elmúlt három évben kétszer is megelőzte Hamiltont: 2024-ben 22 ponttal volt jobb a fiatalabb brit, de az időmérőkön 19-5-re verte honfitársát.

Leclerc (balra) eddig mindig legyőzte a csapattársait Fotó: AFP/ANDREJ ISAKOVIC

E téren Hamilton leendő csapattársa, Leclerc különösen jó: a monacóinak 2018-as bemutatkozása óta egy olyan csapattársa sem volt, beleértve a négyszeres vb-győztes Sebas­tian Vettelt és Sainzt, aki a kvalifikáció­kat tekintve az év végi összesítésben megverte volna. A pontokat tekintve pedig Leclerc általában nem kis különbséggel előzte meg az említett duót.

Jordan, Briatore és Binotto sem szerződtette volna Hamiltont

Gyakori vélemény, hogy a Ferrari nem hozott jó döntést Hamilton leigazolásával. Már csak azért sem, mert a brit tavaly Katarban és Las Vegasban maga is bevallotta, hogy a Mercedesszel nem volt semmi baj, viszont ő már nem elég gyors. A kétszeres világbajnok Mika Häkkinen szerint az ilyen momentumok miatt meginog egy-egy pilóta önmagába vetett bizalma. Persze Hamiltonnál ez talán nem így van, de Häkkinen elmondta, ő inkább a visszavonulás mellett döntött ezek után…

Az egykori F1-es csapatfőnök, Eddie Jordan Hamilton szavainak hallatán a maranellói istálló helyében igyekezett volna kihátrálni a szerződésből.

– Ha nem vagy magadban teljesen biztos, akkor sz.r helyzetben kerülsz. Mert ha csak 99,9 százalékra bízol magadban, akkor egy picit kételkedni kezdesz, hogy talán nincsenek már meg a szükséges készségeid. Amikor azt hallottam Lewistól, hogy nem elég gyors, szerintem ez ennek szólt. A Ferrari helyében abban a pillanatban elkezdtem volna kiutat keresni – mondta korábban. – És egy épeszű ember hogyan cserélheti le Sainzt? Én nagyon jóban vagyok Carlos apjával, és amikor arról beszéltem vele, hogy a fia milyen jó munkát végzett, sírni kezdett. Még maga Carlos is sírt. Továbbra sem érti, hogy miért váltak meg tőle. És valójában én sem.

Volt kollégái is egyetértenek Jordannel. Flavio Briatore sem érti, hogy minek kellett szétzúzni egy jó pilótapárost a veterán versenyző kedvéért, a Ferrarit 2022-ig irányító Mattia Binotto szerint pedig csak a brit járt jól ezzel a házassággal. A szakértők egyetértenek abban, hogy egy negyvenéves pilóta aligha tekinthető a jövő emberének, és a maranellóiak jobban jártak volna egy fiatal tehetséggel.

A csapat tavaly évi szárnyalását tekintve könnyen elképzelhető, hogy egy olyan autót adnak majd Hamilton alá, amivel a legjobbakkal is felveheti a versenyt. Ha valóban így lesz, a hétszeres világbajnok bizonyíthatja, hogy nem járt el felette az idő. Vagy éppen az ellenkezőjét.