A Liverpool edzője Szoboszlaival példálózott a Manchester United ellen hangolva

A Liverpool vasárnap 17.30-kor lép pályára odahaza, az Anfielden a Manchester United ellen a Premier League 20. fordulójának rangadóján. Persze ez a minősítés most főleg a két csapat gazdag történelmének szól, nem pedig annak, amit a tabella képe mutat: a Liverpool hatpontos előnnyel az élen áll, az MU viszont csak a 14., és Rúben Amorim vezetőedző nemrég már a kiesés lehetőségéről is beszélt. Mindez Arne Slot szerint nem számít, a Liverpool edzője nem veszi félvállról a meccset.

Arne Slot példaként említette Szoboszlai Dominiket is a Liverpool rangadója előtt (Fotó: John Patrick Fletcher)

– Lényegesen jobb játékosaik vannak, mint amit a tabella mutat, de időbe telik Rúben Amorimnak, mire kihozza belőlük a maximumot – fogalmazott Slot a meccset felvezető sajtótájékoztatón, amelyen jó hírekkel is szolgált csapata szurkolóinak. − A mi labdarúgóink is fejlődhetnek, hiszen erre mindig van lehetőség. Láthatjuk Mohamed Szalahot, aki harminckét évesen jobb, mint valaha. Trent Alexander-Arnoldon is előrelépett védekezésben, pedig ő is a világ legjobbjai közé tartozik, mint a csapattársai.

Szoboszlai Dominik és a különleges Liverpool

Slot szerint a Liverpool egyik legnagyobb erénye, hogy lelkileg erős a tartása, amit többször bizonyított azzal az idényben, hogy szorult helyzetben is a maga javára fordította vagy legalább javított az eredményen. A holland edző példaként felhozta a Newcastle United elleni meccset, amelyen a csereként beállt Szoboszlai Dominik is lendített a csapat játékán.

– A Newcastle ellen három háromra végződő találkozón vettem észre, mennyire erős lelkileg a csapat, mert a nehéz első hatvan percet követően Trent Alexander-Arnold és Szoboszlai Dominik pályára lépése után talált még egy sebességi fokozatot – idézte a Liverpool honlapja Slotot. – Ott láttam, mennyire különleges ez a társaság.

Az említett meccsen a Newcastle 2-1-re vezetett, amikor Slot a 67. percben becserélte a jó barátságot ápoló Szoboszlait és Alexander-Arnoldot, majd a Liverpool 3-2-re fordított, végül azonban a hazaiak kiegyenlítettek.

Szoboszlai most a Manchester United ellen térhet vissza a pályára, miután a Liverpool legutóbbi meccséről sárga lapos eltiltás miatt hiányzott a West Ham United ellen.