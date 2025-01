Miközben a United fiatal csillaga mesterhármast szerzett, elődjét fenyegetik

Amikor azt írtuk, hogy csúfos vereséget szenvedhetett volna a Manchester United, sokan furcsállhatták, hiszen csak egy gólt kapott csütörtök este az angol rekordbajnok. Igen ám, de ez az egy gól azt jelentette volna, hogy a Vörös Ördögök kikapnak a sereghajtótól, ráadásul hazai pályán, miközben a Southampton az előző húsz fordulóban mindössze egyszer nyert.Ráadásul a vendégek decemberben edzőváltáson estek át, és azóta sem jönnek az eredmények, a legutóbbi három bajnokit egyaránt elveszítette a csapat.

Mégis a Southampton játszott veszélyesebben az első félidőben, öt kaput eltalált lövése volt az MU egyetlenjével szemben, és a próbálkozásoknak meg is lett az eredménye, mivel Manuel Ugarte öngóljával a 43. percben vezetést szereztek a vendégek.

Rúben Amorim mindent megtett, hogy felrázza a Unitedet, ezért a második játékrész első perceiben hármat is cserélt. Bejöttek az edző számításai, a manchesteriek egyre nagyobb fölénybe kerültek, a gól viszont csak nem akart összejönni. Egészen a 82. percig, amikor Amad Diallo először megvillant. A 22 éves szélső a közelmúltban többször is a hajrában mentette meg a csapatát egy-egy döntetlentől, esetleg vereségtől: a Manchester City otthonában a 90. percben szerezte a győztes gólt (1-2), a Liverpool ellen (2-2) pedig a 82.-ben egalizált. A Southampton ellen ezekre is rátett egy lapáttal, mert az első gólját a következő tizenkét percben még kettő követte, mesterhármasa pedig három elveszített bajnoki után győzelmet ért a Manchester Unitednek.

Rashford nehéz napokat él meg a Manchester Unitednél. Fotó: AFP/Darren Staples

Fenyegetik a Manchester United játékosát

A csapat korábbi sztárja, Marcus Rashford viszont nem él meg jó napokat. Az angol szélsőre még a kinevezése utáni első meccseken számított Amorim, de egyre inkább kiszorult a csapatból, mert az új edzővel nem találják a közös nevezőt, miután Rashford kijelentette, hogy kész elhagyni a klubot. A 27 éves futballista több mint egy hónapja nem lépett pályára, sőt a kispadra is csak elvétve ülhet le, csütörtökön sem volt a keret tagja, bár ennek ezúttal betegség volt a hivatalos oka.

De mint kiderült, nem ez az egyetlen problémája a többek között az AC Milannal összeboronált Rashfordnak. A hatvanszoros angol válogatott játékos a meccs napján közlemény adott ki, miszerint az egyik bulvárlap azzal fenyegeti őt, hogy közös fotót oszt meg róla egy olyan rapperrel, akit egy tinédzser fiú megöléséért elítéltek. Rashford leszögezte, ő sosem látta ezt a fényképet, az említett énekest, Jake Fahrit nem ismeri, úgyhogy nem is barátok. De más futballistákhoz hasonlóan ő is közös fotókat készít az emberekkel, ha egy-egy rajongó arra kéri őt, és természetesen ilyenkor általában fogalma sincs róla, hogy ki mosolyog mellette.