Nagy csaták, emlékezetes évfordulók, sokkoló tragédiák – ez volt a profi boksz 2024-ben

A profi ökölvívás több száz milliós rajongótábora vélhetően úgy emlékszik vissza a 2024-es esztendőre, mint amelyikért bizony érdemes volt odaülni a televíziók elé, megtölteni a csarnokokat, izgatottan olvasni a sportág híreit. És valóban, volt itt minden, ami szem-szájnak ingere: hatalmas rekordok, évek óta várt nagy csaták, vitathatatlan bajnokok, legendás évfordulók. A legtöbb alkalommal, ha valami nagy dolog jelent meg a sportággal kapcsolatban, mindig egy bizonyos ember neve is felmerült.

A szaúdi milliárdos összehozta a Beterbiev–Bivol összecsapást. Fotó: Richard Pelham/Getty Images/Artur Beterbiev v Dimitry Bivol: Riyadh Season – IV Crown Showdown Weigh-In

Ő nem más, mint egy szaúdi milliárdos, Turki Alalshikh, aki 2024 végére szinte forradalmasította a sportágat. Hogy ki is az a Turki Alalshikh? Nos, a hivatalos névjegykártyáján az áll, hogy a királyi udvar tanácsadója miniszteri rangban és a General Entertainment Authority jelenlegi elnöke. Ez utóbbi pozíciójában Szaúd-Arábia film- és zeneiparában ért el olyan eredményeket, ami az egyik legtekintélyelvűbb és legortodoxabb országot beemelte a XXI. századba. A GEA elnökeként megszüntette a mozitilalmat a királyságban, olyan filmsztárokat vitt el az országba, mint Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Jason Momoa és Shah Rukh Khan, majd idén egy pénzügyi alapot hozott létre az arab filmgyártás felvirágoztatására, ráadásul ő írta az első szaúdi horrorfilm forgatókönyvét. Olyan zenészek és előadóművészek léptek fel a korábban általuk elkerült országban, mint Shakira, Enrique Iglesias, David Guetta, Jennifer Lopez, José Carreras vagy Andrea Bocelli, csak hogy pár nevet említsünk.

Turki Alalshikh, a sportág szaúdi csúcspromótere

Turki Alalshikh annak idején az Anthony Joshua (28-4, 25 KO)–Andy Ruiz Jr. (35-2-1, 22 KO) világbajnoki visszavágójának megszervezésével és Rijádba vitelével tette le igazán a névjegyét a profi ökölvívásban, és mára oda jutott, hogy a legnagyobb bajnokokkal dolgozik. Megvásárolta a profi boksz legelismertebb szakmai lapját, a Ring Magazint, míg a legújabb ötlete, amit a december 21-i Uszik–Fury összecsapáson már meg is valósított, hogy a meccs közvetítési jogait birtokló DAZN az alapdíj felett ingyen közvetítette az összecsapást az előfizetőinek, nem kis fejfájást okozva ezzel a kisebb streamszolgáltatóknak. A cég nem sokat gondolkodott az ajánlaton, mert a kiesett bevételt Turki Alalshikh kifizeti a számukra.

Olekszandr Uszik a cirkálósúly után a királykategóriában is vitathatatlan bajnok lett 2024-ben. Fotó: Nick Potts

Egyszer elárulta, számára a 80-as évek Las Vegasa a minta, amikor minden valamirevaló profi világbajnok az MGM-ben vagy a Crystal Palace-ban akart bunyózni. Minden vágya, hogy ezt a szerepet a XXI. században Rijád vegye át. Sőt, nyugodtan kijelenthető, már át is vette, hiszen a szaúdi fővárosban csapott össze kétszer is a világ két legjobb nehézsúlyú bunyósa, az ukrán Olekszandr Uszik (23-0, 14 KO) és a brit Tyson Fury (34-2-1, 24 KO), valamint a félnehézsúly két kimagaslóan legjobbja, a KO-király Artur Beterbiev (21-0, 20 KO) és Dmitrij Bivol (23-1, 12 KO). Egyrészt a bokszrajongók éveket vártak mindkét csúcsrangadóra, másrészt mindkét párosítás esetén az első összecsapáson nemcsak két veretlen bajnok nézett farkasszemet egymással, de a vitathatatlan bajnoki cím volt a tét mindkét esetben. A királykategóriában Uszik, míg a félnehézben Beterbiev lett egy időben a WBA, WBC, WBO, IBF és az IBO világbajnoka, aztán előbbi a Fury elleni visszavágó miatt lemondott az IBF övéről, így december 21-én „csak” négy világszervezet övéért csapott össze Furyval, és győzte le ismét a brit óriást. Persze a Beterbiev–Bivol csata visszavágójára sem kell sokáig várni, február 22-én újra összecsap Rijádban a két világklasszis: az őserő és a virtuóz.

Számos rekordot megdöntött Mike Tyson és Jake Paul nyolcmenetes csatája. Fotó: AFP

Elképesztő visszatérésnek is szemtanúi lehettek a bokszrajongók, akik újra élőben láthatták bunyózni a ringben Mike Tysont. Az 58 éves legenda az arlingtoni AT&T Stadionban csapott össze a 27 éves, youtuberből lett profi ökölvívóval, Jake Paullal. Maga a meccs, amit Jake Paul nyert meg egyhangú pontozással, számos kérdést hagyott nyitva – például bunda volt-e, IronMike miért fogta vissza magát –, ám abban egy pillanatig sem lehet vitázni, hogy üzletileg még mindig az egykori, egyesített nehézsúlyú világbajnok a csúcs. A profi ökölvívásba betörni vágyó, sporteseményt először élőben közvetítő Netflix 62 millió nézőt vonzott világszerte, a Dallas Cowboys otthonában rendezett nyolcmenetes küzdelem mintegy 72 ezer rajongót vonzott, valamint a legnagyobb bevételt hozó küzdősportesemény volt Texasban a maga 18,1 millió dollárjával. A BetMGM szerint a mérkőzés volt a legtöbb fogadást tartalmazó boksz- vagy vegyes harcművészeti mérkőzés, ami a számok nyelvén annyit jelent, hogy a legenda és a youtuber meccse háromszor annyi fogadást és négyszer annyi pénzt hozott, mint bármely más küzdősport a sportfogadás történetében.

Ugyanezen a gálán született még egy olyan rekord, amely sokak szerint évekig, netán évtizedekig megdönthetetlen lesz. Döbbenetes nézettségi rekordot hozott a november 15-i arlingtoni gálán másodszor is összecsapó két kiváló női ökölvívó, a kisváltósúly vitathatatlan világbajnoka, az ír Katie Taylor (24-1, 6 KO) és a Puerto Ricó-i, korábban hét súlycsoportban is vb-címet szerző Amanda Serrano (47-3-1, 31 KO) ringháborúja. A két amazon igencsak véresre sikeredett csatáját 74 millióan követték élőben, ez lett minden idők legnézettebb női sporteseménye.

Oliver McCall több mint 59 évesen tért vissza és nyert kiütéssel. Fotó: Getty Images

Megdőlt szinte napok alatt Mike Tyson azon rekordja, hogy ki a legidősebb világbajnok, aki visszatért a ringbe és ismét hivatalos meccset vívott. A korelnök nem más, mint a WBC korábbi nehézsúlyú világbajnoka, Oliver McCall, aki a régi nagyok közül például Lennox Lewist kiütötte, Larry Holmest pedig kipontozta. Az amerikai bokszoló és ellenfele, Stacy Frazier meccsén összesen 113 év csapott össze egymással. Az 59 éves McCall egyébként a második menet végére már harmadszor ütötte le 54 éves ellenfelét, amikor az a földön ülve megvárta, míg kiszámolja a bíró. McCall ezzel pályafutása 60. meccsét nyerte.

Ramirez mindent eltört brit ellenfelén, ahova üthetett

A legnagyobb verés címre több küzdelem is pályázott, ám mi – elismerve a szubjektivitásunkat – mégis egy olyan meccsre szavaztunk, ami nemcsak végigment, de a találkozóig két világbajnok hatalmas csatáját hozta – természetesen Rijádban. A WBA cirkálósúlyú világbajnoka, Gilberto Ramírez (47-1, 30 KO) egy címegyesítő csatában lépett ringbe a WBO világelsőjével, Chris-Billam Smithszel (20-2, 13 KO) szemben. A két bunyós brutális meccset vívott egymással, a tudósítások szerint fejjel védték az ütéseket és 12 meneten keresztül püfölték egymást a nézők nagy örömére. A ringháborút pontozással Ramírez nyerte, aki szinte mindent eltört a brit fiún, ahova a sportág szabályai szerint üthetett: a brit bunyós szeme felszakadt, felismerhetetlenre dagadt, az arcát össze kellett varrni, eltört a jobb hüvelykujja, a bal keze és néhány bordája. Hogy a választásunkkal nem lőttünk mellé, azt bokszlegendánk, Kovács Kokó István igazolta, aki a ring mellől izgulta végig a 12 menetet.

– Ez volt az egyik legjobb cirkálósúlyú meccs, amit valaha láttam. Tizenkét menet szünetmentes verekedés, de magas színvonalon. Többször hallottam a semmi máshoz nem hasonlítható reccsenést a ring mellett ülve, Ramírez jó párszor irtózatos erővel talált be a britnek – fogalmazott az amatőrök és a profik között is mindent megnyerő bokszlegenda.

2024 talán legnagyobb meglepetését szeptember 21-i estén láthatta a világ, amikor valamivel több mint 98 ezer ember zsúfolódott be a Wembley-stadionba, hogy részese legyen a két brit bokszklasszis, az egykori egyesített világbajnoki címet szerző Anthony Joshua (28-4, 25 KO) és a fiatal, feltörekvő, az IBF vb-övét kockára tevő Daniel Dubois (22-2, 21 KO) összecsapásának. A 27 éves, atomöklű Dubois egyszerűen felmossa a ringpadlót 34 éves, esélyesebbnek vélt riválisával. Szinte senki sem hitt a szemének, amikor négy padlózást követően az ötödik menetben már ötödik alkalommal ütötte le a riválisát, akit aztán kiszámolt a vezetőbíró.

Saul Alvarez maradt a nagyközépsúly ura

Ebben az évben szintén ringbe lépett a súlycsoportoktól független rangsor egyik legjobbja, a mexikói Saul Canelo Alvarez megőrizte három nagy világszervezetnél, a WBA-nál, a WBC-nél és a WBO-nál őrzött nagyközépsúlyú bokszvilágbajnoki címét, miután szeptember 15-én, európai idő szerinti hajnali mérkőzésen pontozással legyőzte a meccsre veretlenül érkező, Puerto Ricó-i szülőktől származó, de már amerikai Edgar Berlangát. A mexikóinak két vereség és két döntetlen mellett ez volt a 62. győzelme a hivatásosok között, míg a 27 esztendős Berlanga 22, kivétel nélkül nyertes meccse után először kapott ki profi pályafutása során.

Sajnos, a botrányok sem kerülték el a sportágat. A nem éppen dicsőségről szóló rangsor élére mindenképpen Idris Abdurasidov került, aki MMA-harcosként élete első profi ökölvívó meccsén vesztésre állva egyszerűen fejbe rúgta iráni ellenfelét, aki magatehetetlenül, zsákként zuhant a földre. Az oroszt élete végéig eltiltották a sportágtól.

A 25 éves profi bokszolót, Ryan Garciát június 21-én tiltotta el New York állam sportolói bizottsága, miután a Devin Haney elleni, áprilisi meccse előtt elvégzett tesztek során két ízben is az ostarine nevű, doppinglistás szert találtak a szervezetében. Nos, Garcia, még ezt is tudta tetézni, ugyanis az X-en megjelent hangfelvételen rasszista és iszlámellenes kijelentéseket tett, így a WBC jelezte, hogy kizárja Garciát, aki többet nem szerepelhet a szervezet égisze alatt rendezett meccsen. A szervezet elnöke, Mauricio Sulaiman közleményében hangsúlyozta, hogy a diszkrimináció minden fajtáját elítélik.

A 26 éves, kisváltósúlyú Teofimo Lopez sem lesz a közönség nagy kedvenc. Az önmagát hatalmas show-mannek tartó bunyós a Jamaine Ortiz elleni meccs előtt, mindenféle cirkuszi mutatványos, köztük egy kardnyelő alkotta a kíséretét, amíg eljutott a ringbe. A címmeccset simán nyerte Lopez, ám a Las Vegas-i Michelob Ultra Arena közönsége kifütyülte az eredményhirdetés után. „Kapjátok be!” – hangzott Lopez velős válasza, majd kiosztotta Ortizt is, aki szerinte nem akart bokszolni, márpedig az ilyen figuráknak az ő olvasatában nincsen helye ebben a sportágban.

A RINGWALK FOR THE AGES! 🎪



It's the Teofimo Lopez show ✨#TeofimoOrtiz | Live Now pic.twitter.com/6V2fOyJfgA — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 9, 2024

Három olyan évfordulóra is emlékezett 2024-ben a sportág több száz milliós rajongótábora, amely mindig aranybetűkkel szerepel majd a boksz történelem könyvében. A világ talán legismertebb lelkipásztora, George Foreman január 10-én ünnepelte 75. születésnapját. Huszonnyolc évesen visszavonult, majd vagyonának teljes elvesztése és tíz év lelkipásztori munkásság után visszatért a ringbe, hogy történelmet írjon. Pontosan harminc évvel ezelőtt, 1994. november 5-én, 45 évesen és 299 naposan a 10. menetben kiütötte Michael Moorert, ezzel húsz év után visszaült a trónra és minden idők legidősebb nehézsúlyú világbajnoka lett. A másik feledhetetlen évforduló is Foreman nevéhez fűződik.

Ötven éve, 1974. október 30-án rendezték meg a kongói Kinshasában minden idők egyik leghíresebb bokszmeccsét, amely Rumble in the Jungle (Bunyó a dzsungelben) elnevezéssel vonult be a sporttörténelembe. A fullasztó trópusi hőségben vívott összecsapáson az esélytelenebbnek tartott Muhammad Ali az erre a meccsre kitalált és hibátlanul végrehajtott taktikának köszönhetően a nyolcadik menetben kiütötte az addig hibátlan mérlegű, regnáló világbajnok George Foremant és visszaszerezte a nehézsúlyú világbajnoki övet. A meccsnek sosem rendezték meg a visszavágóját – ezt Foreman sokáig nem tudta megemészteni –, ám évekkel később a két extraklasszis kibékült egymással.

Egy másik nehézsúlyú legenda, Larry Holmes 2024. november 3-án töltötte be a 75. életévét. Sokak szerint ő a boksztörténelem leginkább alulértékelt nehézsúlyú világbajnoka, holott az amerikai legenda 20 világbajnoki címmérkőzést vívott a legnagyobbakkal – 1980-ban legyőzte Alit is –, ennél többet csak Joe Louis tudott felmutatni. Ráadásul kis híján megdöntötte a pályafutása során mindvégig veretlen maradt Rocky Marciano 49 győztes meccset tartalmazó rekordját. Holmes 48-0 mérleggel várta 1985 szeptemberében a Michael Spinks elleni címvédést az IBF övéért, ám sokak döbbenetére a fiatalabb Spinks fivér legyőzte őt, és Holmes fél évvel később, a visszavágón is alulmaradt.

Sajnos a tragédiák sem kerülték el 2024-ben a profi ökölvívást. Halálesettel kezdődött az év, hiszen február elején 23 éves korában meghalt Anagucsi Kazuki japán ökölvívó, aki a december 26-i tokiói mérkőzésén olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem tudták megmenteni az életét. Március 12-én egy bielefeldi kávézó előtt brutálisan meggyilkolták Besar Nimanit, a 38 éves egykori bokszoló a helyszínen belehalt sérüléseibe. Nimanit egy vitát követően az utcán támadták meg, miután 16 golyó is eltalálta, esélye sem volt a túlélésre. Profi pályafutása során 27 meccséből 26-ot megnyert, és mindössze egyszer kapott ki, az IBF nagyváltósúlyú Európa-bajnoki címét is megszerezte.

Van, aki az első meccsét követően, van, aki az első vb-címét követően halt meg

Májusban az élete első profi mérkőzésén ringbe lépő brit középsúlyú ökölvívó, Sherif Lawal meghalt, miután a negyedik menetben kiütéses vereséget szenvedett. Lee Every bíró elkezdte a számolást, de pillanatok alatt felismerte, hogy nagyobb a baj, így azonnal leállította a mérkőzést. Az orvosok és a helyszínen lévő mentők 15 percen át próbálták újraéleszteni, majd egy közeli kórházba szállították, ahol már csak a halál tényét tudták megállapítani.

Közvetlenül karácsony után távozott az élők sorából a Puerto Ricó-i születésű Paul Bamba, aki december 21-én vívta meg a Rogelio Medina Luna elleni WBA Gold cirkálósúlyú címmérkőzését, amit a 6. menetben kiütéssel nyert meg. Felért a csúcsra, ám a sikert mindössze egy hétig élvezhette, ugyanis a friss világbajnok, 35 éves Paul Bamba váratlanul elhunyt.