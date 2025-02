Ancelotti nem látja a pozitívumokat, és egy csapatért nagyon fáj a szíve

Az idegenbeli 3-2-es győzelme után hazai pályán sem lassított a Real Madrid, és Kylian Mbappé mesterhármasával a szerdai visszavágón 3-1-re intézte el a Manchester Cityt, 6-3-as összesítéssel jutott a legjobb tizenhat közé. Nem csoda, hogy Carlo Ancelotti is elégedetten figyelte a tegnapi mérkőzést, és újságírói kérdésre azt felelte, a királyi gárda idénybeli legjobb meccsét játszotta.

– Az első meccsen is sok jó dolgot csináltunk, ezeket megismételtük most. Ez egy tökéletes meccs volt minden szempontból, támadásban és védekezésben, labdával és anélkül is remekeltünk. Egymás után jöttek a helyzetek, több volt belőlük, mint bármikor az elmúlt években – lelkendezett az olasz szakember.

Mbappé vs. Cristiano Ronaldo

Természetesen a szerdán mesterhármast szerző Kylian Mbappéról is kérdezték a sajtótájékoztatón Ancelottit. Arról érdeklődtek az újságírók, hogy szerinte a francia világbajnok megdöntheti-e Cristiano Ronaldo rekordjait a Real Madridnál.

– Van elég jó ahhoz, hogy beérje őt, de rengeteget kell dolgoznia ezért, mert Cristiano magasra tette a lécet. Kylian nagyon izgatott, hogy itt játszhat, és elérheti Cristiano szintjét. De ez nem lesz egyszerű – állapította meg a 65 éves mester.

Atlético vagy Bayer Leverkusen?

Bár Ancelotti természetesen boldog, hogy a Real Madrid ott van a legjobb tizenhat között, nem örül neki, hogy a csapata erre kényszerült. Annak ellenére sem, hogy egy nagy riválist ütöttek ki a párharcban.

Nem látok itt pozitívumokat, mert tíz meccset kellett játszanunk azért, hogy eljussunk a nyolcaddöntőbe. Nem egy nehéz időszakot hagyunk magunk mögött, csak most kezdődik a neheze. Nincs idő megállni és fújni egyet. A lelkünknek azért jót tett ez a párharc

– tette hozzá.

A királyi gárda a Bayer Leverkusen vagy az Atlético Madrid ellen folytatja a nyolcaddöntőben, a pénteki sorsoláson dől el, hogy melyikük kerül a rekordbajnok útjába. Ancelotti nem akart választani közülük. – Harcolunk, sokba került az nekünk, hogy eljussunk a tizenhat közé. Most komoly vetélytárssal nézünk szembe, az Atlético és a Leverkusen is olyan csapatok, amelyeket nagyon tisztelek.

Ancelotti nagyon szomorú, hogy az AC Milan kiesett a Bajnokok Ligájából Fotó: Fabrizio Bertani

Ancelotti szívfájdalma

És vannak olyan csapatok is, a Real Madridon kívül persze, amelyeket Ancelotti kimondottan szeret. Az AC Milan mindenképp ilyen, hiszen nagy sikereket ért el a piros-feketékkel is, egyszer a Serie A-t, kétszer pedig a Bajnokok Ligáját is megnyerte velük. A milánóiak azonban idén már nincsenek versenyben a BL-ben, a rájátszásban a Feyenoord búcsúztatta őket. Ráadásul két további olasz klub is kipottyant, az Atalantát a Club Brugge, a Juventust pedig a PSV Eindhoven ejtette ki.

– Sajnálom a Milant, az én Milanomat. A spanyol klubok közben szárnyalnak, megmutatják, hogy mire képesek a nemzetközi porondon. Valójában nemcsak a klubok, hanem a válogatott is.