Kerkezék fontos győzelmet arattak Liverpoolban

Ebben az idényben már kétszer összecsapott egymással a Bournemouth és az Everton, és a liverpooliak szempontjából mindkét meccs rosszul végződött. Egy hónapja idegenben Kerkez Milos előkészítése után David Brooks 77. percben szerzett gólja döntött,

tavaly augusztusban pedig otthon úgy kapott ki 3-2-re az Everton, hogy a 87. percig (!) 2-0-ra vezetett.

Harmadszorra is megverte a Bournemouth az Evertont

A Kékek pechjére az FA-kupában is összefutottak a nagyszerű formában lévő Bournemouthszal, és a szombati mérkőzés sem az ő elképzeléseik szerint alakult. A 20. percben még a hazai Iliman Ndiaye előtt adódott nagy helyzet, de Kepa Arrizabalaga bravúrral védett. Két perc múlva még inkább fájhatott az Everton játékosainak a kimaradt lehetőség, mert a másik oldalon Antoine Semenyo tizenegyest harcolt ki, majd értékesítette is azt. A Bournemouth ezután az irányítása alatt tartott a meccset, és a 43. percben meg is duplázta az előnyét, amikor Daniel Jebbison lövése a kapu előtti kavarodásban utalt talált a kapuba.

Kerkez Milos újabb mérkőzést játszott végig a Bournemouth mezében Fotó: AFP/Paul Ellis

A második félidőben nem állt az Everton mellé a szerencse, kétszer is a kapufát találták el a liverpooliak, még egy szépítő gólra se futotta nekik. A Bournemouth is növelhette volna az előnyét, de erre sem került sor. Persze a vendégeknek emiatt nem kell bánkódniuk, hiszen a kétgólos győzelmükkel bejutottak a legjobb 16 közé az FA-kupában.

Kerkez Milos a szombati találkozót is végigjátszotta a Bournemouth mezében, a hajrában egy sárgát is begyűjtött.