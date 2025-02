Dárdai Pál utódainak nehéz kenyere: új rekord, ahogy a Hertha kirúgta az edzőjét

Még rövidebb ideig irányította Tayfun Korkut a Herthát: 104 nap után látta be a vezetőség, hogy 2021 novemberében hibát követett el Dárdai Pál elküldésével. Korkut ezalatt a 14. helyről a 17. pozícióba kormányozta le a berlini csapatot.

Dárdai Pál utódja rekordot döntött

A múlthoz képest tehát Cristian Fiél még sikeres volt azzal, hogy első közvetlen Dárdai-utódként több mint fél évig, 230 napig kibírta a Hertha kispadján, mielőtt, ahogy a Düsseldorf elleni vereség után már mi is előre jeleztük, kirúgták.

A visszaesés ismét nyilvánvaló: Dárdai irányításával tavaly a 9. lett a német másodosztályban a Hertha, most a 14. pozícióban áll.

Dárdaitól a feljutást várta tavaly a Hertha vezetősége, s hiába jelezte a magyar szakember, hogy ez irreális elvárás. Most Fiél munkássága alatt kiderült: Dárdainak volt igaza.

Dárdai Pál újra a Hertha vezetőedzője lesz?

S mindettől függetlenül elképzelhető, hogy a berlini klublegenda, Dárdai Pál negyedszer is elvállalja a feladatot. Igaz, biztosra nem lehet venni, hiszen bár Dárdai most is a Hertha alkalmazásában áll, korábban úgy nyilatkozott, hogy nem szívesen lenne negyedszer is a kék-fehérek vezetőedzője.