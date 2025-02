Válságértekezlet Dárdaiéknál, a Hertha súlyos döntést hozhat ma

Vezetett a Hertha Fabian Reese góljával a Fortuna Düseldorf otthonában a német másodosztály 22. fordulójában, de az ellenfél a második félidőben fordított és 2-1-re nyert. Dárdai Márton végig a pályán volt a Hertha védelmében, Dárdai Palkó a kispadról nézte végig csapata negyedik vereségét zsinórban: a berliniek a 13. helyen állnak, de a Schalke ma megelőzheti őket.

Cristian Fiél távozhat a Hertha éléről (Fotó: DPA/AFP)

Tavaly nyáron a Hertha Dárdai Pál vezetésével a kilencedik helyen végzett, a magyar edzőt azért sem marasztalták, mert nem volt igazi esély a feljutásra. Az utódja, Cristian Fiél vezetésével az együttes immáron nem is álmodozhat a Bundesligáról, sőt lassan a kiesés elkerülése lehet a célja. A mostani rossz széria odáig vezetett, hogy már csak öt pont választja el a Herthát a veszélyzónától.

A Bild már kijelentette, hogy a mostani lehetett Fiél utolsó meccse a csapat élén, és a Berliner Kurier is arról ír, hogy vasárnap válságértekezletet tart a Hertha, amelyen eldőlhet az edző sorsa.

– Mint oly sokszor a szezonban, nem rúgtuk be a helyzeteinket, és kaptunk két elkerülhető gólt. A végén csak az eredmény számít, és sajnos zsinórban négy meccset veszítettünk el. Vasárnap leülünk, és kielemezzük a helyzetet, öt perccel a lefújás után nincs mit mondani – fogalmazott sokat sejtetően Benjamin Weber, a Hertha sportigazgatója.

Cristian Fiél nyilatkozata is arra utal, hogy számít a menesztésére.

– Ez egy eredményorientált sport, és az eredményeink nem jók. Nem titok, hogyan működik a futball, most meg kell várnunk, hogy mi történik – árulta el a kirúgás szélén álló edző.

Újra felkészül Dárdai Pál?

Ha a Hertha tényleg kirúgja Fiélt, felvetődik a kérdés, hogy lehet-e negyedszer is a csapat vezetőedzője Dárdai Pál, aki mint mindig, ezúttal is kézenfekvő megoldás lenne, ráadásul jelenleg is a klub alkalmazottja.

A válasz azonban legutóbb határozott nem volt erre a kérdésre, legalábbis a Bors cikke szerint Dárdai Pál nemrég maga mondta azt, hogy nem szívesen lenne újra a Hertha edzője, esetleg sportigazgató lenne valamikor.