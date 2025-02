Ezt mondta Naby Keita teljesítményéről a Ferencváros edzője, Robbie Keane + videó

Az elmúlt hetek visszafogott bajnoki teljesítménye és az El-kiesés után magabiztosan, erőteljesen kezdett a Ferencváros a Fehérvár vendégeként, ennek eredményeképpen már a 7. percben kétgólos előnybe került. A második játékrészben annak ellenére is biztosan őrizte vezetését a Fradi, hogy Szabó Bálint révén a házigazda szépített. Végül a 74. percben a hazaiak tíz emberre fogyatkoztak, a hajrában pedig Mohamed Ali Ben Romdhane találatával alakult ki a 3-1-es végeredmény.

Bejött Robbie Keane terve

A szilveszter napján távozott előd, Pascal Jansen után január 6-án kinevezett vezetőedző, Robbie Keane az ötödik NB I-es meccsén vezette a Ferencvárost, amely az irányításával először tudott nyerni. A tavaly decemberben szerződtetett Naby Keitának is emlékezetes maradhat a székesfehérvári találkozó, a vendégek középpályása ugyanis vasárnap, a 88. percben beállva mutatkozott be a magyar első osztályban.

– Természetesen jó érzés győzelmet aratni, az volt az előzetes terv, hogy az első 15-20 percben maximális intenzitással kezdünk, ez sikerült is, és ennek köszönhetően két gólt is szereztünk. Örülök, hogy három gólt lőttünk, ez akár több is lehetett volna, a folytatásban is így kell kihasználnunk a helyzeteinket – nyilatkozta a meccs után Robbie Keane, akit a Fradi.hu idézett.

Nagyon örülök, hogy Naby ma beállhatott, jót tesz ez az önbizalmának, nyugalmat és tapasztalatot hozott a pályára. Tóth Alexben óriási potenciál van, nagyon sokat tett hozzá a játékunkhoz, rendkívül sokat tett ki ma a pályára, védekezésben és támadásban egyaránt.

Nem volt elég erő a Fehérvárban

A hazaiakat felkészítő Pető Tamás a lefújás utáni értékelésében két részre bontotta a Fradi elleni összecsapást.

Cebrail Makreckis (jobbra) szerezte a Ferencváros második gólját. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

– Az első 15 perc drámaian alakult számunkra. A kétgólos hátrány után megpróbáltunk visszajönni a meccsbe, Simutnak volt is egy nagy helyzete, de nem tudtunk betalálni. Kalmárt is azért küldtem pályára, hogy összeszedje kicsit a csapatot – utalt a klubhonlap cikkében a 18. percben végrehajtott cserére, Kalmár Zsolt beállítására Pető Tamás.

Ezután stabilabbak lettünk, de így is sok helyzetet tudott kidolgozni a Ferencváros. A második félidőben a tizenegyesből egy gólra zárkóztunk, utána azt hittem, ez adhat akkora löketet, hogy esetleg ki tudunk egyenlíteni, de nem volt bennünk elég erő. Nálunk nagyon sok gyenge egyéni teljesítmény volt. A Ferencváros jobban játszott, és megérdemelten nyert.

Továbbra sincs a saját kezében a Fradi sorsa

Robbie Keane első hazai győzelmével sincs könnyű helyzetben a Ferencváros, amely 21 játéknap után 39 ponttal a második helyen áll a pontversenyben, hátránya pedig öt pont a listavezető Puskás Akadémia mögött. Az eddigiekben 24 pontot gyűjtő Fehérvár a nyolcadik helyezést foglalja el. Mindez azt jelenti, hogy a következő, hétvégi meccsek után sem változhat a helyzet, vagyis bármi is történjék, a Fradi egyelőre nem veheti vissza az éllovas pozíciót.