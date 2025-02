Varga Barnabás csak a lelátón ülhet, újra eljöhet Saldanha nagy napja

A szerda esti, Zalaegerszeg-Ferencváros összecsapáson a 100. bajnoki meccsét játszó Varga Barnabás minden tekintetben hozta a formáját.

A kétszeres gólkirály ugyanis még az első félidőben duplázott,

amivel egyrészt megtörte a Fradi nagy gólcsendjét – idén csak a holland AZ Alkmaarnak tudott gólt lőni a Fradi, igaz, rögtön négyet –, másrészt a góljai száma immár kilencre emelkedett, amivel átvette a vezetést a góllövőlistán. Sajnos azonban nemcsak a góllövésben idézte önmagát, hanem a sárga lapok gyűjtésében is, és amikor

a második félidő utolsó szakaszában egy kakaskodás miatt besárgult a center,

egy rövid matek után kiderült, ez volt neki az ötödik, így kénytelen lesz vasárnap a felcsúti lelátóról megtekinteni a bajnoki cím szempontjából létfontosságú Puskás–FTC rangadót.

Varga Barnabás hiába lőtt két gólt a ZTE ellen, sárga lapjai miatt nem játszhat vasárnap a Puskás Akadémia ellen Fotó: Nemzeti Sport/ Kovács Péter

Egy biztos, Robbie Keane számára komoly házi feladat lesz, hogy kitalálja, ki helyettesítse Vargát a csatársor tengelyében. Adná magát a logikus választás Matheusz Saldanha vagy Aleksandar Pesics személyében, ám mindkét játékos kimaradt a zalaegerszegi meccs keretéből, miután a két csatár beteg. Főleg Saldanha lehetne megoldás, ugyanis

a brazil csatár ősszel egymaga ütötte ki a Puskást a Groupama Arénában, miután csereként beállva mesterhármast ért el.

Ha felépül és vállalja a játékot, máris megvan Varga helyettese, ám igencsak kérdéses, hogy egy betegségből jőve végigbír-e 90 percet.

Mindenesetre csereként beállva is elég veszélyes a brazil, és ezt a Puskás játékosai pontosan tudják. Saldanha ugyanis a kupában a Budafok, míg a bajnokságban éppen a vasárnapi ellenfél, a Puskás ellen töltött majdnem egy percet a pályán, amikor meglőtte az első találatát. Tehát az ő esetében könnyen előfordulhat, hogy Robbie Keane is a jól bevált recepthez nyúl, és csereként küldi majd be a második félidő közepén, hogy aztán a Fradi nyerőemberévé váljon. De jön akkor újra a kérdés, ki kezdjen...

Pesics nincs játékban, pedig megoldás lehetne

Pesics hasonló cipőben jár, mint csapattársa, hiszen ő is beteg volt a hét első felében, ahogy erről maga a Fradi ír vezetőedzője is említést tett a zalaegerszegi meccs előtt. Ráadásul a szerb játékos azóta nem tud visszatalálni régi önmagához

– ki tudná feledni a Csukaricskinek lőtt csodagólját, vagy éppen a Megyeri úton csereként bejőve lőtt két gólját –,

hogy Dejan Sztankovics nemcsak kirakta a keretből, de még a csapat edzéseit sem látogathatta. Úgy tűnt a nyári edzőtábor során, hogy Pesics újra elkapta a fonalat, miután megkapta a bizalmat, elkezdte lődözni az edzőmeccseken a gólokat, ám Pascal Jansen ősszel már csak epizódszereplőként számolt vele, mondhatni perceket kapott.

Megoldás lehetne esetleg Adama Traoré is, akinek átlagon felüli a gyorsasága, gólveszélyes, és akkor sem esik kétségbe, ha esetleg fejjel kell veszélyeztetni az ellenfél kapuját.

A formájával sincs különösebb gond, ráadásul akkora gólt lőtt legutóbb, a holland AZ Alkmaar ellen az Európa-liga alapszakaszának záró, nyolcadik fordulójában, hogy azt még sokáig fogják a szurkolók emlegetni.

Az ő esetleges csatasorba állítása akár taktikailag is meglepheti a Puskás Akadémiát, és amennyiben mellette két gyors szélső kapmég lehetőséget, mint például Kehinde vagy Ben Romdhane, akkor a Fradi egyik legfőbb fegyverévé válhat a villámgyors kontra, amikben mindig ott van a gólveszély. Ráadásul Traoré nem beteg, nem sérült és eltiltva sincsen.

Ha Robbie Keane még meglepőbbet akar húzni, akkor vagy a bizonyítási vágytól minden bizonnyal égő,

korábbi felcsúti játékost, Gruber Zsombort, vagy a 16-oson belül életveszélyes, rengeteget futó norvég támadó középpályást, Kristoffer Zachariassent küldi harcba a center pozíciójában.

A két játékos ilyentén szerepeltetése szintén okozhatna taktikailag némi bonyodalmat a Puskásnál. Ugyanakkor jegyezzük azért meg, hogy a szurkolók körében méltán népszerű Zachariassen ugyan rengeteg létfontosságú, sokszor továbbjutást érő gólt lőtt már, a fejjátéka sem az utolsó,

ám hosszú ideje hullámvölgyben van,

képtelen a kapuba találni, ráadásul az utóbbi időben a kezdőből is kiszorult. Igaz, a norvég két éve, 2023 őszén már eldöntött egy Fradi-Puskást a fejesgóljával...

Lenny Joseph, a titkos fegyver

És arról sem feledkezhetünk meg, hogy van még egy titkos fegyvere Robbie Keane-nek, akit betehet Varga Barnabás helyére a Fradiba. A nemrég a csapathoz igazolt, 2000. október 12-én, Párizsban született labdarúgó, Lenny Joseph – akinek jelenlegi értéke hétszázezer euró a Transfermarkt adatbázisa szerint –

a támadósor mindkét szélén, illetve középcsatárként is bevethető, jobblábas játékos.

A francia másodosztályú Grenoble gárdájától érkezett támadó 2023 óta 56 meccsen nyolc gólt és ugyanennyi gólpasszt szerzett, míg ebben a szezonban négy gólnál és két asszisztnál tartott, amikor az Üllői útra költözött.