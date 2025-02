Edzőmeccs lett a selejtezőből, de még nincs meg az Eb-részvétel

Ott kell lenni az Európa-bajnokságon – ehhez viszont győzelmi kényszerben lépett pályára a női válogatott. Miután a novemberi selejtezőkben hagyta borulni a papírformát, és kikapott itthon Bulgáriától majd Szlovéniában is, most úgy lépett pályára Miskolcon a DVTK Arénában a finnek ellen, hogy muszáj volt nyernie a remény továbbélésért, és ugyanez igaz a vasárnapi, bulgáriai mérkőzésre is.

Yvonne Turner visszahívása a válogatottba remek húzás volt (Fotó: fiba.com)

Az első lépes tehát Finnország volt, amelyet még 2023 novemberében sikerült idegenben legyőzni, ám azóta az ellenfél elért szép győzelmeket, még okkal reménykedhetett a továbbjutásban, így ambiciózus tervekkel érkezett Diósgyőrbe. Völgyi Péter nem számíthatott két sérült irányítójára, Aho Ninára és Studer Ágnesre, ezért a honosított, 37 éves Turner Yvonne-t vetette be, aki a legutóbb 2019-ben szerepelt a magyar válogatottban.

Simán nyert a magyar válogatott

Jó ötlet volt a meghívása, mert nagyszerűen fogta össze a csapatot, és a pontszerzésből is kivette a részét. Eleinte ez a pontszerzés roppant lassan ment, a finnek öt percig egyszer sem találtak a gyűrűbe, ugyanakkor a magyaroknak sem ízlett az agresszív védekezés, de ettől még folyamatosan vezettek.

Völgyi Péter három magas emberrel, Határ Bernadett-tel, Kiss Virággal és Juhász Dorkával kezdett, ám előbbi kettő több ziccert is kihagyott, így a 20-8-ra megnyert első negyed után a másodikban sikerült már igen megnyugtató előnyt szerezni.

Juhász és Turner volt a két vezér, de a többiek is meg-megvillantak, és a nagyszünetben 39-21-es vezetés állt az eredményjelzőn.

A finnek 21 pontjából az Euroligát és a WNBA-t is megjárt Awak Kuier tizenegyet jegyzett, a társai képességben és tudásban Sara Bejedi kivételével meg sem közelítették őt. A folytatásban egyre tágabbra nyílt az olló, a magas emberek is egyre többször voltak eredményesek, a vendégek pedig minden egyes dobáslehetőségért megszenvedtek, ugyanakkor kevés pontjuk zömét triplákból gyűjtötték össze. Az utolsó negyedre 63-30-cal fordult a mérkőzés. Edzőmeccs lett az Eb-selejtezőből, amelyet a magyar válogatott 80-50-re nyert meg, Juhász Dorka 14 ponttal és 11 lepattanóval dupla-duplát ért el, a mezőny legeredményesebb játékosa pedig Turner Yvonne lett 16 ponttal. A csoport másik találkozóján Szlovénia 94-83-ra nyert Bulgáriában, ami rossz hír, de a végső sorrend a vasárnapi utolsó fordulóban dől el.