Szilágy Áron folytatja, de Los Angelest még nem vállalja be

A szerződéshosszabbítás apropójából a Vasas – amelynél Szilágyi Áron nem csupán sportoló, ő a vívószakosztály elnöke – terjedelmes interjút készített a háromszoros olimpiai bajnok kardvívóval. A beszélgetés során először az állapota, a műtét utáni rehabilitációja került szóba. Ha minden a tervek szerint halad, márciusban kezdi meg a vívóedzéseket, májusban a szöuli Grand Prix-n szeretne először újra versenyezni. Ami azért lenne fontos, mert júniusban és júliusban Európa- és világbajnokságot rendeznek, és előtte persze szüksége lenne néhány versenyre, hogy visszanyerje a formáját.

Szilágyi Áron a párizsi olimpián egyéniben már az első fordulóban kiesett, a csapattal aztán ezüstérmet szerzett Fotó: Csudai Sándor

Szilágyi beszélt arról is, hogy harmincnégy évesen, öt olimpiával a háta mögött egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy folytatja sportolói pályafutását.

– Sokat nyomott a latban az is, hogyan sikerült az olimpia, mennyire volt támogató a családom, a barátaim vagy éppen a Vasas. Összességében mindenhonnan az az impulzus jött, hogy érdemes lenne folytatni, és ne a balul sikerült párizsi legyen az utolsó egyéni versenyem – árulta el döntés hátterét, utalva arra, hogy egyéniben az első fordulóban búcsúzott a nyári játékokon. Utána viszont a csapattal ezüstérmet szerzett.

Szilágyi Áron miért csak 2026-is hosszabbította meg a szerződését?

Szilágyi Áron egyelőre 2026-ig hosszabbította meg a szerződését, meg is indokolta, hogy miért csak addig, s miért nem egyből a 2028-as olimpiáig.

Los Angelest szándékosan nem szeretném még bevonni a tervezésbe, már csak azért sem, mert akkor csak ezt a részét emelné ki mindenki, hogy én már a következő olimpiára készülök.

– Holott most nem ez mozgat, hanem például az, hogy úgy érzem, még tudnám segíteni a generációváltás küszöbén álló kardválogatottat. Meglátjuk, hogyan sikerül a visszatérés, de az biztos, hogy nem szeretném sokkal alább adni a korábbiaknál. Nem az a célom, hogy ellegyek valahogy a mezőnyben, hanem továbbra is ott akarok lenni a legjobbak között. Ha minden ideálisan alakul, lehet ebben még egy teljes olimpiai ciklus, de most még nem időszerű ezt latolgatni – fejtette ki.

Az új kapitány, Nemcsik Zsolt a példaképe volt

Az is jó hatással van a háromszoros olimpiai bajnokra, hogy a vívóválogatottnál is megnyugtatóan rendeződtek a személyi kérdések. Az új szakági kapitányt, Nemcsik Zsoltot gyerekkora óta ismeri, az olimpiai ezüstérmes vívó anno a példaképe volt, majd együtt vívtak, biztos benne, hogy kapitány-versenyző relációban is tökéletesen megértik egymást.

Gyerekkorom óta ismerem őt, Gerevich György kezei alatt együtt készültünk a Vasasban, ő volt a példakép, utána együtt lettünk például világbajnokok, majd valamilyen szinten én vettem át tőle a stafétát. Nagy öröm, hogy most edző-versenyző felállásban is tudunk majd együtt dolgozni

– mondta Szilágyi Nemcsikről, hozzátéve, hogy a mindennapokban Vasas edzője edző, Kósa Mikós irányításával készül.

Coaching és pszichológia

A lábadozás alatt Szilágyi Áron elvégzett egy coach-képzést, és tervezi, hogy belekezd egy pszichológia mesterképzésbe is.

– Kifejezetten a magas teljesítmény és annak a mentális oldala érdekel, ebben vagyok én is benne, ezt szeretném kutatni – beszélt e téren a motivációjáról.