Gulácsi felfedte, tavaly ősszel miért nem jött a válogatottba

Tavaly ősszel nem szerepelt a nemzeti csapatban Gulácsi Péter, aki az októberi és a novemberi válogatottszünetet is saját kérésére kihagyta. Marco Rossi idei első keretében viszont már az ő neve is ott van, és a tapasztalt kapus jó hangulatban érkezett meg az edzőközpontba, miután a hétvégén a Borussia Dortmundot 2-0-ra legyőzőt Lipcsében remek teljesítményt nyújtott, a Bundesliga múlt heti álomcsapatába is bekerült. De nem csak ezért van Gulácsinak jó kedve.

– Mindig szívesen jövök haza és a válogatottba. Annak örülök, hogy a hétvégén, hosszú idő után újra bajnokit nyertünk, ez fontos volt a csapatnak. Az, hogy ehhez én is hozzájárultam, annak örülök, de sokkal fontosabb, hogy felzárkóztunk az élmezőnyre. Most örülök, hogy itt lehetek, és várom ezt a hetet, remélem, hogy sikeresek leszünk – mondta a telki edzőközpontban megjelent újságírók előtt Gulácsi.

Gulácsi reménykedett a meghívóban

A hálóőr elárulta, számára nem volt kérdés, hogy visszatér-e a válogatottba, még ha ősszel azt is nyilatkozta, a jövő zenéje, hogy újra magára húzza-e a meggypiros mezt.

– Szerintem itthon túl nagy feneket kerítettek ennek az egésznek. Ha megnézzük a nemzetközi futballt, sok játékos kap pihenőt, esetleg kell mérkőzéseket kihagynia a klubjában vagy a válogatottban. Ha az én történetemet és a klubon belüli helyzetemet megvizsgáljuk, egyértelmű, hogy harmincöt évesen, egy hosszú sérülés után különösen odafigyelek arra, hogy egészséges maradjak – azért is, hogy megtartsam a helyem a klubomnál.

Emiatt fogalmaztam meg egy kérést a kapitány felé. Emellett nem titok, hogy felváltva védtünk volna Dénessel a Nemzetek Ligájában, így két meccset hagytam ki. Amit akkor mondtam, vagyis hogy a jövő mit hoz, az arra vonatkozott, hogy ha a kapitány úgy dönt, hogy többet nem hív, akkor nincs mit tenni, de hála Istennek újra meghívott. Ez nem volt egy olyan bonyolult történet, mint amit sokan beleláttak.

Gulácsi Péter (középen) mellett Tóth Alex is mikrofon elé állt Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Dibusz vagy Gulácsi?

Azt azonban egyelőre nem tudja Gulácsi, hogy a magyar válogatott következő két mérkőzésén, azaz a csütörtökön Isztambulban (18.00, tv: M4 Sport) és a vasárnap a Puskás Arénában sorra kerülő Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseken (18.00, tv: M4 Sport) ő áll-e majd a kapuban.

– Ezt nem szoktuk előre megbeszélni. Követtem a mérkőzéseket, tudom, hogy Dini nagyon jó teljesítményt nyújtott – nemcsak most, hanem máskor is.

Az emberek megpróbálnak itt egy helyzetet kreálni. Mindketten azon vagyunk, hogy ha lehetőséget kapunk akkor a lehető legjobban teljesítsünk. Ha ő véd, akkor ő véd, ha én, akkor én, de a legfontosabb, hogy a két meccset sikerrel vegyük. Ez így lesz a jövőben, és így volt a múltban is, folyamatosan támogattuk egymást. Amikor a sérülésem után visszatértem, és harmadik számú kapusként eljöttem, akkor megpróbáltam ugyanazt a támogatást megadni, amelyet én is mindig megkapok tőle

– idézte fel a Lipcse kapusa.

Jön az ezredik meccs

Mint ismert, az isztambuli lesz a magyar válogatott történetének ezredik mérkőzése. Emiatt különleges jelentősége van a találkozónak, de Gulácsi szerint most nem ez a legfontosabb dolog.

– Arra, hogy az ezredik meccs lesz, nem, de a mérkőzés már önmagában is nagyon fontos. Az évek megmutatták, hogy mennyire fontos a Nemzetek Ligája, mindenképpen szeretnénk az A divízióban maradni. A mérkőzés nem lesz egyszerű, Törökországban játszunk, tudjuk, hogy milyen hangulat vár ránk, reméljük, hogy itthon is ugyanilyen lesz. Azért, mert az ezredik meccs ez, extra jelentősége van, de inkább a magyar futball története, és nem a mostani helyzetünk miatt. Örülnénk neki, ha ezt az ezredik meccset egy jó eredménnyel szép emlékként tudnánk megőrizni, de még fontosabb, hogy a két mérkőzésből mi jöjjünk ki győztesen – fogalmazott a kapus, aki visszaemlékezett a törökök ellen egy éve 1-0-ra megnyert felkészülési mérkőzésre is: – Ha megnézzük az elmúlt éveket, erős a török válogatott. Egy éve játszottunk ellenük itthon egy felkészülési mérkőzést. Az Eb-n tovább versenyben voltak, mint mi. Vannak topligákban szereplő nagyszerű játékosaik. Kiélezett mérkőzéseket várok, ezen a szinten nüánszok döntenek. De a végén szeretnénk mi örülni, ahogy tavaly márciusban is.

A feje tetejére állt Tóth Alex világa

Marco Rossi szövetségi kapitány legutóbbi kerethirdetésén két újonc neve is elhangzott: Dárdai Bencéé és Tóth Alexé. Előbbi meghívása nem jelentett meglepetést, utóbbié viszont igen. A 19 éves játékos ugyanis csak februárban robbant be a Ferencvárosban.

– Eseménydús hat hónap áll mögöttem, mondhatni feje tetejére állt a világ. Decemberben még NB II-es bajnokit játszottam a Soroksárban, most pedig itt vagyok. Kíváncsian várom az elkövetkező időszakot, mert ilyen lehetőséget kevesen kapnak. Élni kell majd ezzel – mondta a középpályás, aki felidézte, miként reagált a nagy hírre: – Szerintem minden magyar gyermek álma, hogy a válogatottban szerepeljen, akár az utánpótlásban, akár a felnőttek között. Leírhatatlanul boldog voltam, amikor megtudtam, hogy Marco Rossi számít rám.

Megérkeztek a játékosok Telkibe: