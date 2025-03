A mali focilegenda szerint Traoré elhagyja a Fradit és az utolsó nagy dobására készül

Amikor 2022. július 1-jén a moldovai Sheriff Tiraspoltól kétmillió eurós vételárért megérkezett a Fradiba Adama Traoré, sokan azt gondolták, a mali válogatott szélsőjével kifogta az aranyhalat a zöld-fehér klub. Kétségtelen tény, az azóta hatvanszoros válogatott támadó nem is okozott csalódást, hiszen

a ferencvárosi évei alatt összesen 110 meccsen 37 gólt lőtt és 18 gólpasszt adott idáig.

2022/23 – 43 meccs, 15 gól, 9 gólpassz

2023/24 – 27 meccs, 14 gól, 5 gólpassz

2024/25 – 40 meccs, 8 gól, 4 gólpassz

Egyre kevesebb a lehetőség

És ami talán a leglényegesebb, hogy a játékos szerződése 2025. június 30-án lejár, és egyelőre semmi hír arról, hogy a Fradi és Traoré hosszabbítana. Könnyen lehet, hogy mindez véletlen, de a szélső az elmúlt hetekben sok lehetőséget nem kap Robbie Keane-től

– a győriek ellen még kapott 34 percet, míg a Debrecen és a Kecskemét ellen a meccskeretben sem volt ott –,

nehogy az álljon emögött, hogy már a játékos nem akar a klubbal hosszabbítani. Ugyanis 29 évesen, a transfermarkt.co.uk adatai szerint négymillió eurót érő játékosnak most van az utolsó komoly lehetősége arra, hogy egy komoly, anyagilag is igencsak megérő szerződést köthessen.

A jó és kifejezetten csak a focira koncentráló Traoréra nagy szüksége lenne a bajnoki címre hajtó Fradinak (Fotó: Csudai Sándor)

Premier League-csapatok, a skót, osztrák és török élgárda az érdeklődök között

És bizony érdeklődőben nincs is hiány, ugyanis a sajóhírek szerint a Premier League-ben szereplő Everton és Fulham, a skót Glasgow Rangers, az osztrák Sturm Graz, valamint legújabban a török bajnokságban most éppen az 5. helyen álló Eyüpspor érdeklődik élénken Traoré iránt. Egyébként az afrikai futballal kiemelten foglalkozó africafoot.com is foglalkozott a Fradi támadójának jövőjével, és ebben a témában megszólaltatta a korábbi mali válogatott játékost, Harouna Diarrát. A focilegenda úgy vélekedett, hogy

29 évesen itt az ideje, hogy elgondolkodjon a bevételei maximalizálásán, hiszen közeledik karrierje vége felé.

– Kelet-Európában a Tiraspolnál és a Ferencvárosnál tündökölt, most azonban egy utolsó nagy szerződésre kell törekednie. Ha jelenlegi klubja jó ajánlatot tesz neki, maradhat, különben jobbat kell keresnie – írta az elemzésében a 2008 nyarán visszavonult Harouna Diarra, aki pályafutása legjobb éveit Görögországban töltötte. Azt nem mondta ki a hatszoros mali válogatott, hogy hagyja el a Ferencvárost, de azt mindenki tudja, hogy

a felsorolt érdeklődők mindegyike – talán a Sturm Graz kivételével – sokkal előnyösebb szerződést tud kínálni Traorénak.

Mindenesetre a tavasz egyik nagy kérdése, vajon mi lesz a Fradi szélsőjének sorsa. Ugyanis, ha a Ferencváros nem tud heteken belül megállapodni a támadójával, akkor a zöld-fehérek anyagilag nem járnak túl jól, hiszen Traoré ingyen távozhat új klubjához.