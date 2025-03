Marco Rossi kimondta, melyik török játékostól tart a legjobban, meglepő lehet a válasza

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) csütörtök délután a saját YouTube-csatornáján vetítette le a válogatott szövetségi kapitányával, Marco Rossival készített portréfilmsorozat új évadának első epizódját.

A nemzeti tizenegy edzője a film elején beszélt a magyarországi karrierjének kezdeteiről.

Rossi szerint ez rettentően nehéz időszak volt számára, hiszen megesett, hogy hat hónapig nem láthatta a gyerekeit, amikor a Budapest Honvéd edzőjeként kezdett el dolgozni.

Az olasz–magyar szakember ezt követően a modern labdarúgásról beszélt, szerinte már az esélytelenebb csapatoknak is megvannak az eszközeik, hogy megnehezítsék a nagyok dolgát.

– Bár egy csapat igazi értékét gyakran a játékosok összértéke határozza meg, a futballban nem mindig a papírforma dönt. A mi esetünkben a márciusi Nemzetek Ligája-meccsekre egy egységként kell tekintetünk. Azt a 180 percet együtt kell néznünk és megoldanunk a pályán, ha el akarjuk érni a céljainkat – utalt a törökök elleni találkozókra Marco Rossi.

Marco Rossi szerint a realitások talaján kell maradni. Fotó: Attila KISBENEDEK/AFP

A szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy bár nem tekinthetjük magunkat Németországgal, Hollandiával vagy az esetlegesen a leendő vb-selejtezőcsoportos ellenfelünkkel, Portugáliával egy szinten, mégsem kell a vesztes szerepébe kárhoztatni magunkat.

– A realitások talaján kell maradnunk, de ez nem jelenti azt, hogy feladjuk a küzdelmet. „Tudjuk, hogy te erősebb vagy, de ettől még megpróbállak legyőzni.” Ha minden beleadunk, és mégis kikapunk, emelt fővel jöhetünk le a pályáról. Mindig ezt kérjük a játékosainktól is – árulta el Marco Rossi.

Marco Rossi: Calhanoglu, Güler, Yildiz, de előttük Aktürkoglu

– Törökországnak nagyon erős középpályásai vannak, de a védelmük is szilárdnak mondható. Az olasz bajnok Inter játékosát, Hakan Calhanoglut a legkevésbé beskatulyázható középpályásnak tartom. Ő olyan kicsit, mint Andrea Pirlo volt, kiválóan képes irányítani mélységből is. Bármilyen szerepkörben játszhat, jól lő, remekül lát a pályán, komplett játékos – fejtette ki a magyar csapat edzője, majd hozzátette, hogy nem a két szélső támadótól, a Real Madridban játszó Arda Gülertől vagy a Juventusban hétről hétre pályára lépő Kenan Yildiztől tart a legjobban:

– Kerem Aktürkoglu kevésbé ismert játékosok közé tartozik, de a Benfica csatárát rendkívül nehéz levédekezni.

Nekünk mindenképpen meg kell akadályozni a török csapatot abban, hogy tiszta lövőhelyzeteket alakítsanak ki a kapunk előtt, nyomást kell gyakorolnunk rájuk

– mondta el Rossi, és hozzátette, hogy a védősor és a középpálya közti területeken nehezíthetik meg legjobban a magyar csapat életét a törökök.

– 2022 szeptember óta nem kaptunk ki otthon. Ez a mi érdemünk, de sokat köszönhetünk a szurkolóinknak is, akik nagy segítséget jelentenek a csapatnaka, különösen a nehéz pillanatokban – dicsérte a magyar drukkereket Rossi, de kiemelte azt is, hogy idegenben nem kell feleslegesen tüzelni a hangulatot. Nem szabad provokatív magatartást tanúsítani, csak a játékra kell koncentrálni.

Marco Rossu több sikeresen meccsen van túl a magyar válogatott élén. Fotó: AFP/AFP or licensors

– Közhelynek hangzik, de igaz: ha nem tudsz nyerni, akkor a lehető legjobban minimalizálni kell a kockázatokat. Ha nem tudsz nyerni, el kell fogadni a döntetlent, de ezért is körömszakadtig küzdve kell harcolni – mondta el Marco Rossi, aki szerint a magyar válogatott ezredik meccsének pluszmotivációt kell adnia a játékosoknak. – Persze meg akarjuk nyerni a meccset, de ha valami miatt ez nem sikerül, akkor is olyan hozzáállással kell játszanunk, hogy tisztességgel, akarattal, és motivációval képviseljük a magyar válogatottat – zárta gondolatait a magyarok edzője.

Marco Rossi, aki hétfőn a telki edzőközpontban tartott sajtótájékoztatón ismertette a névsort, a törökök elleni, jövő csütörtöki és vasárnapi Nemzetek Ligája-osztályozón 26 játékossal számol. Először kapott meghívást a magyar labdarúgó-válogatott keretébe a Wolfsburgban futballozó Dárdai Bence és a ferencvárosi Tóth Alex. A nemzeti csapat legutóbbi négy mérkőzését kihagyó, a Bournemouthban parádézó Kerkez Milos újra magára öltheti a meggypiros mezt , illetve az ősszel a válogatott szereplést átmenetileg lemondó Gulácsi Péter is visszatér. A Ferencváros januári, Eintracht Frankfurt elleni Európa-liga-meccsén (0-2) megsérült Dibusz Dénes is ott lehet a kapuban, őt is a keretbe nevezte Rossi. Az első találkozót március 20-án Isztambulban rendezik, a visszavágó három nappal később a Puskás Arénában lesz.