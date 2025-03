Rendkívüli intézkedések a magyar válogatott meccsén, erre számíthatnak a Törökországba utazók

Mérföldkőhöz érkezett a magyar labdarúgó-válogatott, amely ezen a héten kétszer is megmérkőzik a törökökkel, a csütörtöki, idegenbeli összecsapás mellett ugyanis vasárnap Budapesten, a Puskás Arénában is találkoznak a felek. Előbbi lesz a nemzeti tizenegy történetének 1000., utóbbi az 1001. mérkőzése. Ezt megelőzően összegyűjtöttük az eddigi 999 párharc legfölényesebb sikereit, valamint kudarcait is.

A magyar válogatott legutóbb tavaly novemberben lépett pályára a Nemzetek Ligájában (Fotó: Mirkó István)

Fontos információk a Törökországba utazóknak

A héten a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában, az A divíziójában való további szereplés a tét, Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a bennmaradásért, a törökök a feljutásért küzdenek. A párharc első, csütörtöki meccsére a Galatasaray stadionjában kerül sor. A vendégszektorba jegyet váltókat egy kijelölt gyülekezőpontról, a Taksim Gezi Parkból ingyenes buszokkal szállítják majd a helyszínre.

– A török hatóságok jelezték, hogy rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezetnek be. Gyülekezőpontot jelöltek ki Isztambul egyik parkjában, és azt kérik, hogy helyi idő szerint 15 órára érkezzenek oda a magyar szurkolók, mert csak az juthat be a stadionba, aki megjelenik ezen a kijelölt helyszínen

– mondta el az M1 aktuális csatornának Sipos Jenő, a magyar szövetség (MLSZ) szóvivője. Hozzátette: a 18 órakor kezdődő meccs után a vendégszurkolóknak a szektorukban kell maradniuk, amíg a török nézők elhagyják a stadiont. Távozáskor a magyaroknak figyelniük kell, hogy melyik buszra szállnak, mert lesz, amelyik a reptérre megy, de lesz, amelyik a gyülekezőhelyre. Kiemelte, a magyar főkonzulátus munkatársai is segítik majd az eligazodást.