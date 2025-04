Guardiola súg Artetának, a City edzője hozzájárul a Real Madrid kiütéséhez?

Nem esett gól az Arsenal és a Real Madrid keddi mérkőzésének első félidejében, a másodikban a lassú kezdet után Mikel Arteta csapata nagyon belehúzott. Declan Rice két szabadrúgása is gólt eredményezett, majd Mikel Merino hozzátette a harmadikat, ezzel szinte lehetetlen helyzetbe hozva a spanyolokat, akik egyszer sem találtak be a keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

Rice volt az Arsenal nyerőembere Fotó: AFP/ADRIAN DENNIS

Az Everton nem a Real Madrid

Nemcsak az első félidő alapján nem lehetett számítani a 3-0-s végeredményre, hanem azért sem, mert az Arsenal szombaton még nagyon más arcát mutatta, amikor a Premier League-ben 1-1-es döntetlent játszott az Everton vendégeként. Mikel Arteta szerint ebben nincs semmi meglepő, ahogy abban sem, hogy ilyesmire képes a csapata.

– Ez egy más meccs az Everton ellenihez képest, két külön világ. Érezni lehetett, hogy a játékosok várták ezt a mérkőzést, a Real Madrid elleni meccsek azok, amikor a legmotiváltabbak a futballisták. Ők a Bajnokok Ligája történetének messze legjobbjai, nekünk az volt a feladatunk, hogy legyőzzük őket – fogalmazott az Arsenal vezetőedzője.

A játékosaim hittek a győzelemben, mert a legjobb ellenfelekkel is képesek voltunk harcolni az elmúlt két évben. Én is hittem benne, tudtam, hogy képesek vagyunk zavart okozni, amikor a támadásaikat építik. De ezt meg is kellett valósítani. Ha így állsz hozzá, hiszel benne, akkor elérheted, amit akarsz. De csak féltávnál vagyunk, a srácok a lefújás után mindjárt arról beszéltek, hogy még nem zárult le a párharc. Kiélvezzük a győzelmet, és Madridban még jobbnak kell lennünk!

Arteta hozzátette, a remek egyéni megoldásokra, Rice duplájára nagy szükség volt, és éppen eljött az ideje annak, hogy az Arsenal három és fél év után végre szabadrúgásgólt szerezzen. A spanyol tréner természetesen nagyon büszke a csapatára, amely szerinte tökéletes teljesítményt nyújtott. Emellett Arteta úgy látja, az Ágyúsok szurkolótábora jelentette a különbséget, hiszen már a meccs előtt tizenöt perccel olyan fantasztikus hangulatot teremtett, amelyben neki még nem volt része.

Neki a Bajnokok Ligája elődöntője is új terep lehet, ha az Arsenal jövő szerdán befejezi, amit most elkezdett. A nagyfülű trófeáról álmodozó londoniaknak már ennek kivívása is óriási eredmény lenne, tekintve, hogy a 2008/2009-es idény óta nem jártak ilyen magasságokban, de összességében is csak kétszer (a másik a 2006-ban a Barcelona ellen elveszített döntő).

Guardiola besegít Artetának?

A visszavágón sokat jelenthet az angoloknak, hogy a kedden lecserélt Rice és Bukayo Saka sérülése Arteta elmondása szerint nem súlyos. Rajtuk kívül Pep Guardiola is segítheti az Arsenalt. A sajtótájékoztatón arról is kérdezték a spanyol szakembert, hogy kikéri-e tapasztal honfitársa tanácsát, akinek segítőjeként éveket húzott le a Manchester Citynél.

– Sokszor élt állt hasonlót, úgyhogy akartam beszélni vele. Ő elismeri, amit elértünk eddig. Fontos, hogy tanuljunk a legjobbaktól, ő pedig egy rendkívül intelligens ember. Rendkívül szerencsés vagyok, hogy vele dolgozhattam – állapította meg Arteta.