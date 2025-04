A bajor rivális segítségével ma megtörhet Harry Kane évtizedes átka

A felnőtt-pályafutásában Harry Kane trófea nélkül áll. Amikor a 2014–15-ös idényben 31 gólt szerezve berobbant a Tottenham Hotspur színeiben, aligha gondolta bárki, hogy ez az állítás még egy évtizeddel később is igaz lesz. Azután pedig pláne, hogy 2023 nyarán Bundesliga-rekordot jelentő összegért átigazolt az akkor 11-szeres címvédő Bayern München csapatához. Márpedig Kane-nek továbbra sincsen semmilyen sikere klubcsapattal vagy az angol válogatottal. Ez azonban már április 26-án megváltozhat. A Bayern München ugyanis szombaton délután bebiztosítja az újabb német bajnoki címét, ha nyer, és a címvédő Bayer Leverkusen botlik a liga másik bajorországi csapatával, az Augsburggal szemben.

A nyáron távozó Thomas Müller (balra) a tizenharmadik, Harry Kane az első bajnoki címét ünnepelheti a Bayern Münchennel. Fotó: DPA/Tom Weller

A rekorderként 33-szoros német bajnok (ebből 32-szeres Bundesliga-győztes) bajor együttes papíron egyértelmű esélyese az idény meglepetéscsapataként hatodik Mainz elleni mérkőzésnek, különösen úgy, hogy a vendégek a legutóbbi két idegenbeli összecsapásukat elveszítették. A Bayer Leverkusen szintén szombaton 15.30-tól a tizedik helyen álló Augsburgot fogadja majd, s a vendégek komoly ellenfélnek ígérkeznek, legutóbbi nyolc idegenbeli meccsükön ugyanis veretlenek maradtak. A két bajnokaspiráns között nyolc pont a különbség négy fordulóval az idény vége előtt, így

akkor dől el már szombaton a bajnoki címet jelképező salátástál sorsa, ha a Bayern nyer, a Leverkusen pedig nem.

Ha a Bayern döntetlent játszana, a Leverkusen pedig vereséget szenvedne, akkor matematikailag még nem lenne meg a bajorok 33. Bundesliga-trófeája, hiába van jelenleg is 29-cel jobb gólkülönbségük a gyógyszergyáriaknál. Akkor viszont pláne aligha lenne olyan, aki Vincent Kompany együttesének végső sikere ellen fogadna. Az Opta már most is

99,8 százalékos valószínűséggel jósolja a Bayern München bajnoki címét, míg a maradék 0,2 százalék szól a Leverkusen mellett,

azaz 500-ból 499 szimuláció jelenleg is a bajorok elsőségét mondja – ebből alighanem 500-ból 500 lenne, ha a Leverkusen szombaton nem szerez több pontot a Bayernnél.

A két csapat hátralévő Bundesliga-mérkőzései: Bayern München:

31. forduló: FSV Mainz 05 (otthon), 32.: RB Leipzig (idegenben), 33.: Borussia Mönchengladbach (o), 34.: TSG Hoffenheim (i) Bayer Leverkusen:

31.: FC Augsburg (o), 32.: SC Freiburg (i), 33.: Borussia Dortmund (o), 34.: FSV Mainz 05 (i) Az állás: Bayern München 30 87-29 72 pont Bayer Leverkusen 30 64-35 64

A Német Kupában a Leverkusen, a BL-ben a Bayern jutott tovább. A bajnokságban két döntetlent játszottak egymás ellen, de végül a bajorok lehetnek a befutók. Fotó: AFP/Ina Fassbender

Mindkét csapat az idei egyetlen trófeájáért küzd, hiszen a Német Kupában a Stuttgart és a harmadosztályú Bielefeld játssza a döntőt, míg a Bajnokok Ligájában a Bayern előbb éppen a Leverkusent búcsúztatta, majd kiesett az Internazionale elleni negyeddöntőben. (Más német csapat sem reménykedhet, hiszen a BL mellett az Európa-liga és a Konferencialiga elődöntőjében sem szerepel Bundesliga-klub.) A bajnoki cím viszont már ősszel látszott, hogy a tavaly veretlenül címvédő és a rekordbajnok között dől majd el.

Kane: 376 klubbeli gól + 71 válogatottbeli gól = 0 trófea

Mindössze 11 évesen került a Tottenham Hotspur csapatához Harry Kane, aki ugyan később a Leyton Orientnél, a Millwallnál, a Norwichnál és a Leicester Citynél is szerepelt kölcsönben, de kétségtelenül a londoni klubnál vált világhírűvé. Már 2011-ben, 18 évesen gólt szerzett az Európa-ligában, de igazán eredményes 2014-től kezdve lett. A 2014–15-ös évadtól kezdve sorozatban kilenc idényben jutott el legalább 24 gólig, nem véletlenül volt minden alkalommal a Spurs házi gólkirálya.

Az angol csatár segítségével ebben az időszakban a Tottenham két Ligakupa-döntőt (2015 és 2021) és Bajnokok Ligája-finálét (2019) is játszott, de mindegyiket elveszítette. A bajnokságban továbbá volt ezüst- (2017) és bronzérmes (2016 és 2018) is a londoni együttes, a bajnoki cím viszont egyszer sem jött össze. Ez viszont nem Harry Kane visszaesésének volt köszönhető, hiszen

három alkalommal (2016-ban, 2017-ben és 2021-ben) a Premier League gólkirályi címét is megszerezte, összességében pedig 435 tétmérkőzésen 280 gólig jutott a Spurs színeiben.

Eközben az angol válogatottban sem maradt adós a gólokkal, hiszen nem csupán a 2018-as világbajnokság gólkirálya lett, de az eddigi 105 válogatottsága alkalmával 71 találatig jutott, amivel vezeti az örökranglistát – ám a nemzeti csapattal is elveszítette mindkét (2021-es és 2024-es Európa-bajnoki) döntőjét.

Harry Kane örökre a Tottenham legendája marad. Fotó: AFP/Henry Nicholls

A Bayern Münchennél is elátkozott maradt Harry Kane – szombatig?

2023-ban jött el a klubváltás ideje, akkor 19 év után Kane elhagyta a Tottenhamet, és 100 millió euróért cserébe a Bayern München játékosa lett. A bajoroknál Robert Lewandowski végleges utódjaként várták az új kilencest, aki 2027 nyaráig írt alá, és ő hamar be is illeszkedett a csapatba:

36 Bundesliga-góllal már az első idényében gólkirály, sőt aranycipős lett. A trófea viszont hihetetlen módon így sem jött össze,

előbb a Német Szuperkupa-döntőt vesztette el a Bayern, majd a Német Kupából és a Bajnokok Ligájából is kiesett, a Bundesliga-címről pedig 2012 óta először maradt le.

Így jött el a mostani idény, amelyben – immáron 31 évesen – a már 88 Bayern-meccsén 80 gólnál járó Harry Kane ismét átélte, milyen búcsúzni a kupától és a BL-től. A bajnoki címre viszont most minden esély (99,8 százalék) megvan, 8 pontos előnyt négy forduló alatt világszenzáció lenne elherdálnia a Bayernnek, és az átok megtörésével Kane a pályafutása folytatásában akár trófeahalmozóvá is válhat. Uli Hoeness, a Bayern München tiszteletbeli elnöke szerint az angol támadó mindenki másnál jobban megérdemelné az áttörést.

Bár Harry Kane elmúlt évtizede alapján azt sem lehet kizárni, hogy a Bayern elveszíti a bajnoki címet, miközben a Tottenham Európa-liga-győztes lesz.