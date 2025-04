Jürgen Klopp hangosan vitázott a Lipcse jelenlegi edzőjével

A német Jürgen Klopp tavaly nyáron távozott az angol Liverpool vezetőedzői posztjáról, januárban pedig a Red Bull globális labdarúgásért felelős vezetője lett. Az ő munkáját már évtizedek óta segíti Peter Krawietz, aki a Mainz, a Borussia Dortmund, majd a Liverpool csapataiban is másodedzőként dolgozott honfitársa mellett. Klopp csapatához pedig idén csatlakozott a korábbi magyar válogatott focista, Lőw Zsolt is, aki a futballfejlesztések vezetője lett, mielőtt március végén a szezon hátralévő részére átvette az RB Leipzig irányítását Krawietzcel együtt.

Peter Krawietz évtizedek át dolgozott Jürgen Klopp mellett, most Lőw Zsolt másodedzője a Leipzignél. Fotó: NurPhoto/Matteo Ciambelli

Lőw Zsolt: Peter Krawietz tudja, mit tenne Jürgen Klopp

Amióta a Lőw–Krawietz-páros került a lipcsei focicsapat élére, többször is felvetődött, hogy Klopp beleszól-e az edzői munkájukba, de a magyar szakember most tisztázta a kérdést. – Nem, bár megértem, hogy sokan ezt gondolják. De Peter olyan régóta dolgozik együtt Kloppal, hogy adott esetben tudja, Jürgen mit tenne. Peter és én is sok közös tapasztalattal rendelkezünk, naponta látjuk a csapatot, úgyhogy

elég információval rendelkezünk ahhoz, hogy mi hozzunk meg minden döntést

– nyilatkozta Lőw Zsolt, aki megjegyezte, érzik Klopp szüntelen támogatását a háttérből.

A Leipzig másodedzője anekdotázott Kloppról

Krawietz Lőw kijelentéséhez hozzátette, hogy ettől függetlenül folyamatosan kapcsolatban állnak Klopp-pal, és tudják, hogy bármikor kérhetnek tőle tanácsot. A Leipzig jelenlegi másodedzője egy régi történetet is megosztott a német főnökével kapcsolatban, amikor Klopp még a Mainz focistája volt.

– 24 éves egyetemistaként már a Mainz edzői stábjának is tagja voltam, amikor egy videós elemzés közben rászóltam Jürgenre, az akkori jobbhátvédre. A feladatom volt, hogy javítsak a támadásépítésen, és

mondtam neki, hogy be kéne segítenie. Nagyon dühös volt a kérésem után, és elég hangos vitánk lett belőle

– mondta a csapat céljait mindennél előrébb helyező Peter Krawietz. A Lipcse másodedzője arról is beszélt, hogy ezután milyen lett a kapcsolatuk. – Később sikerült összehangolódnunk, ebben a futball és a győzelem iránti közös szenvedélyünk segített. Mindig volt négy-öt olyan dolog, amelyekben még válság esetén sem volt eltérő véleményünk, mint például a játékstílus vagy egy csapat irányításának módja.

A Lőw irányításával a Német Kupából kiesett, de a bajnokságban három meccsen szerzett hét ponttal Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyre előrelépett lipcseiek szombaton lépnek pályára, amikor a harmadik Eintracht Frankfurt otthonában játszanak.