A Fradi ultrái csak nevetnek azon a listán, amelyen a legvadabb szurkolók közé sorolják őket

Sokszor és sokféleképpen jelentek már meg cikkek arról, hogy vajon mely focicsapatok ultrái a legkeményebbek, legveszélyesebbek.

Ahány írás, annyi sorrend alakult ki, azonban vannak olyan szurkolói csoportok, amelyek valamennyi rangsorban előkelő helyre sorolódnak.

A nemzetközi kupákban már a negyeddöntőknél járnak a csapatok, ám még ezen a szinten sem ritkák a szurkolói botrányok, esetleges összecsapások. A Magyar Nemzet is írt olyan ultrákról, akik méltán érdemelik ki a balhés és erőszakos jelzőket. A görög PAOK szurkolóit akkor mutattuk be, amikor a Fradi ellen Európa-liga alapszakaszbeli meccset vívtak, ugyancsak ebből az aspektusból írtunk a holland AZ Alkmaar ultráinak balhéiról és rongálásaikról, de külön cikket szántunk a volt keletnémet csapatok szurkolóiról is, akik manapság a német bajnokság másod-, harmad- és a negyedik vonalban is kitartanak kedvenceik mellett.

A britek szerint csak a Millvall ultrái a veszélyesek

Most két szakportál állította rangsorba az általuk legveszélyesebbnek és legerőszakosabbnak ítélt ultracsoportokat. A brit sportbible.com portál a Bleacher Report alapján összeállította a maga listáját az általuk legkeményebbnek tartott szurkolótáborokról, amit

két közép-európai csapat, a Wisla Krakow és a Sparta Praha ultrái vezetnek,

és a listán nagy meglepetésre egyetlen brit klub, a Millvall ultrái szerepelnek, míg a rettegett spliti Torcida nem került be a top 10-be.

A Sportbible tízes listája:

Wisla Krakow Sparta Praha River Plate Universitario de Deportes Millwall AS Roma Galatasaray Colombia Al Masry és Al Ahly

Sallai Roland minden meccsen átérzi, milyenek a Galatasaray szurkolói. Fotó: AFP/NADOLU

A Green Monsters a Torcida nyomában

Az olasz tribuna.com összeállításában több meglepetés is olvasható, talán a legfontosabb, hogy sem angol, sem holland, sem pedig lengyel huligánok nem szerepelnek a listán, viszont nagy meglepetésünkre a 3. helyre a ferencvárosi Green Monsterst sorolják, mondván, ha olyan tábort keres valaki, amely azonnal hajlandó egy kis verekedésre, már nem is kell tovább kutakodnia, megtalálta a zöld-fehérekben azt, amit keresett. Itt viszont

a hírnevüknek megfelelően a Torcida is megtalálható, rögtön az első helyen,

míg a legnagyobb ellenségük, a zágrábi Bad Blue Boys ott van a nyomukban, a második helyen.

Az olasz Tribuna listája:

Hajduk Split – Torcida Dinamo Zagreb – Bad Blue Boys Ferencváros – Green Monsters River Plate – Los Borrachos Del Tablón SS Lazio – Irriducibili St. Pauli – Ultra Sankt Pauli Crvena zvezda – Delije Galatasaray – ultraAslan SSC Napoli Olympique Marseille –Commando Ultra 84

A Dinamo Zagreb ultrái messze földön hírhedtek. Fotó: AFP

Ha a két listát összehasonlítjuk, akkor azt láthatjuk, hogy mindössze két szurkolói csoport szerepel mindkét listán, az argentin River Plate és a török Galatasaray ultrái, míg az olasz főváros két csapattal is képviselteti magát, ugyanis mindkét csapatának, a Roma és a Lazio gárdájának szurkolói ott vannak a top 10-ben.

A Fradi ultrái nem tudják, ez a lista pozitív rájuk nézve, vagy negatív

Visszatérve a ferencvárosi Green Monsters harmadik helyére, a szurkolói csoport vezetője, Hamberger Ádám lapunknak elmondta, hozzá is eljutott a fent említett lista híre, el is olvasta a hozzá tartozó cikket.

Kijelentette, ezeken csak nevetni tudnak, mert olyanok állítják össze ezeket a rangsorokat, akiknek fogalmuk sincsen a szurkolói szubkultúráról.

Hiszen aki nem él közöttük, miként tudná megmondani, mi alapján veszélyes, erős egy ultracsoport, ráadásul objektíven még azt sem lehet igazán megítélni, vajon melyik tábor készíti a legjobb élőképeket a meccseken.

– Ami igazán szerencse, hogy az erőszakosabb része sosem jut el a médiába, és ez nagyon nem baj. Felesleges hatásvadász cikkek jelennek meg anélkül, hogy bárki megkérdezné egy adott szurkolói csoport tagját, netán vezetőjét.

Amikor megjelennek a cikkek, mi pontosan tudjuk, nem is így működik az ultrák világa. Mindig kívülről és egy aspektusból szemlélik a világunkat, holott mi magunk sem tudnánk igazán valóságos sorrendet felállítani.

Arról nem beszélve, hogy a harmadik hely most negatív ránk nézve, vagy pozitív, hogy már Nyugaton is számontartanak minket – fogalmazott Hamberger Ádám.

Videón a Green Monsters szurkolása a legutóbbi, Újpest elleni hazai bajnoki találkozón: