Álláshalmozó Lőw, ezúttal az MLSZ elnökségében kaphat munkát

Az MLSZ 2025. május 9-én, pénteken tartja az éves közgyűlését, ahol többek között az elnökség összetétele is megváltozik. A szövetség honlapján közzétett dokumentumban olvasható, hogy Csányi Sándort jelölték ismét a vezető posztra, az elnökségi tagoknál viszont három új személyt lehet felfedezni. Emellett a magyar labdarúgást is érintő komoly változások vannak terítéken.

Lőw Zsolt az MLSZ-ben kaphat fontos szerepet Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen

Lőw Zsolt neve is feltűnik

Az egyik Lőw Zsolt , az RB Leipzig megbízott vezetőedzője, akinek most is van pozíciója az MLSZ-ben, miután tagja a szakmai bizottságnak. Ugyanakkor elképzelhető, hogy egyszerre mind a kettő titulust betölti majd, Nyilasi Tibor például a már említett bizottság elnöke, és az elnökségben is jelen van.

Lőw eddig öt meccsen irányította a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató Leipziget. Kezdésnek a Német Kupa elődöntőjében kiesett a csapat, majd

a bajnokságban négy meccsen hét pontot szerzett, ezzel életben tartva a Bajnokok Ligája-indulással kapcsolatos reményeket.

Ehhez viszont az első négyben kell zárni, s jelenleg, három fordulóval a vége előtt az ötödik Leipzignek kettő pont a hátránya a negyedik Freiburgtól.

A másik kettő új tag Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Törvényszék sajtószóvivője; valamint a már évek óta az MLSZ-ben dolgozó Juhász László lehet, ő a klublicencekkel kapcsolatos feladatok, valamint a pénzügyi és kontrollingosztály vezetőjeként tevékenykedik jelenleg. Így az elnökség az eddigi kilencről tízre nőhet, miután ketten, Berzi Sándor, valamint dr. Anthony Radev nem folytatják a munkásságukat.

Csak magyar edzők lehetnek az NB II-ben

Az MLSZ egy másik dokumentumban komoly kritikákat fogalmazott meg a magyar utánpótlásrendszerrel kapcsolatban, s leírta, mikben kell még fejlődnie.

Az utánpótlásképzés hatékonysága, különösen figyelembe véve a befektetett erőforrásokat és erőfeszítéseket, nem éri el a kívánt szintet, a tehetségek képzése, beépítése, értékesítése terén a fejlődés elmaradt a várakozásoktól. Az akadémiák száma indokolatlanul magas, miközben szakmai munkájukra az MLSZ-nek csak közvetett ráhatása van, finanszírozásuk a szövetség hatókörén kívül történik.

Nyilasi Tibor évek óta népszerűsíti az MLSZ utánpótlás-eseményeit Fotó: Nemzeti Sport/Havran Zoltán

Az MLSZ több célt is megfogalmazott, ebből a kettő legfontosabb:

átlagban egy NB I-es mérkőzésen öt magyar labdarúgó legyen végig a pályán, és ebből egy fő U21-es játékos legyen.

az NB II-ben csak magyarok léphetnek pályára, két fő U20-as labdarúgónak végig a pályán kell lennie, illetve csak magyar edzők legyenek a másodosztályban.

Természetesen mindezeket az MLSZ-nek még el is kell fogadnia a május 9-i közgyűlésen.