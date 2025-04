Milák Kristóf ezért úszik gyengébb időket az ob-n, itt a magyarázat

Milák Kristóf felkészüléséről továbbra sem tudni sokat, tavaly a párizsi olimpia után Virth Balázs helyett új edzőt talált, Szabó Álmos irányításával folytatta az úszást. Hogy pontosan milyen hatékonysággal edzett, arról nem láttak napvilágot hitelt érdemlő információk, csak annyit lehet tudni, hogy idén két külföldi edzőtáborban járt, egyszer Tenerifén, egyszer Olaszországban. Milák valódi formájáról csak a most zajló ob árulkodik leplezetlenül, és két egyéni száma után kijelenthető, hogy nincs a legjobb állapotban.

Milák Kristóf gyengébb időkkel is nyeri az aranyakat az ob-n. Fotó: MÚSZ

Ez furcsa is lehet annak fényében, hogy eddig 100 gyorson és 200 pillangón is megszerezte az aranyérmet, de Milák Kristófnak nem a hazai medencékben vannak az ellenfelei, hanem az olimpiákon és a világbajnokságokon – idén utóbbi lesz a nyáron Szingapúrban. Éppen ezért az érmek színe helyett az időeredmények a fontosak.

Mit jelent az, hogy rosszabb időket úszik az ob-n?

Milák tavaly ilyenkor zaklatott felkészülést tudhatott a háta mögött, akkori edzőjét, Virth Balázst sokszor kerülte, az edzettségi állapota a szakemberek szerint aggasztó volt. Ezzel együtt a tavaly ugyanekkor, áprilisban megrendezett ob-n korrekt időket úszott, bár aztán láthattuk, hogy a párizsi olimpián visszaütött a nem megszokott minőségű felkészülés hátránya, hiszen a fő számában, 200 pillangón Léon Marchand rést ütött a legyőzhetetlensége pajzsán, megszerezve előle az aranyat.

Most éppen ezért lehet aggasztó, hogy Milák gyengébb időket úszik, mint egy éve ilyenkor. A 100 hát előfutamában hét tizeddel, a döntőben négy tizeddel volt gyengébb a 2024-es önmagánál. Tegnap 200 pillangón pedig az előfutamban több mint négy másodperccel, és a döntőben is több mint egy másodperccel gyengébb időt úszott a tavalyi ob-hez képest.

Milák Kristóf eredményei 200 pillangón az ob-ken a 2017-es berobbanása óta mostanáig: 2017 – 1:55,41 – 2. hely – edző: Selmeci Attila

2018 – 1:52,71 – 1. hely – edző: Selmeci Attila

2019 – 1:53,19 – 1. hely – edző: Selmeci Attila

2020 – 1:54,98 – 2. hely – edző: Selmeci Attila

2021 – 1:51,40 – 1. hely – edző: Selmeci Attila

2022 – 1:53,88 – 1. hely – edző: Virth Balázs

2023 – 1:52,88 – 1. hely – edző: Virth Balázs

2024 – 1:54,90 – 1. hely – edző: Virth Balázs

2025 – 1:56,13 – 1. hely – edző: Szabó Álmos

Sőt a fő számában, 200 pillangón Milák a 2017-es berobbanása óta sosem volt ilyen gyenge az ob-ken: most 1:56,13 perc volt a győztes ideje, miközben még 2020-ban is 1:54,98-at tempózott, amikor alig volt túl egy komoly Covid-fertőzésen, ami nagy izomtömegvesztéssel is járt nála.

Mi a magyarázat Milák Kristóf gyengébb úszásaira?

Könnyű lenne arra fogni, hogy biztos megint kerüli az edzéseket, vagy hogy az eddig főleg paraúszókkal sikeres Szabó Álmos nem a megfelelő edzéstervet állította össze neki. Ezekről azonban nincsen érdemi információ, így nem is ítélhetjük meg, hogy erről vagy arról van-e szó valamilyen mértékben.

Ami viszont biztos, hogy kiderült, Milák Kristóf betegségekkel küzdött az elmúlt időszakban.

„Az elmúlt hónapok sorozatos betegségei azért erősen látszanak a teljesítményén” – írja a Magyar Úszószövetség hivatalos honlapja Milákról. Itt a magyarázat tehát, és persze így is nyeri az aranyakat.