Milák Kristóf még sose nyert ilyen gyenge idővel ob-t a fő számában

Az volt az egyik legnagyobb kérdés a kaposvári úszó ob második napján, hogy Milák Kristóf vissza tud-e vágni az előselejtezőben őt megelőző Márton Richárdnak a fő számában, 200 pillangón. Délelőtt Virth Balázs tanítványa, aki Milák 2019-es első világcsúcsdöntése idején éppen biciklis futárként dolgozott, a legjobb idővel jutott be a döntőbe, 15 századdal megelőzte Milákot, akinek Virth a korábbi edzője volt, így az ob nemcsak a párizsi olimpia óta az első versenye, hanem Szabó Álmos irányításával is az.

Milák Kristóf, Szabó Álmos és Shane Tusup a kaposvári ob-n. Fotó: MÚSZ

A döntőben Milák féltávnál magabiztosan vezetett Márton Richárd előtt, de ötven méterrel a vége előtt mindössze 35 század volt a különbség közöttük. A végén Milák rátett egy lapáttal, és fölényes győzelmet aratott 1:56,13 perces idővel. Márton elfogyott a végére, végül csak harmadik lett (1:57,82), Török Dominik megelőzte a második helyen (1:57,40).

Milák Kristóf eddigi leglassabb ob-aranya 200 pillangón

Ami Milák eredményét illeti, 2017 óta mindig az első két hely valamelyikén végzett az ob-n 200 pillangón, mindössze kétszer kapott ki, 2017-ben és 2020-ban, mindkétszer az olimpiai bronzérmes, doppingvétség gyanúja miatt jelenleg eltiltott és ellehetetlenített Kenderesi Tamástól.

Ami igazán érdekes, hogy a számban aratott most már hét magyar bajnoki címe közül ezúttal volt a leglassabb: tavaly ugyanilyenkor például, zaklatott felkészüléssel a háta mögött 1:54,90-es idővel nyert, aminél most több mint egy másodperccel lassabb volt. Az ob első napján 100 gyorson is úgy győzött, hogy lassabb időket úszott, mint egy éve ilyenkor.

Milák Kristóf eredményei 200 pillangón az ob-ken a 2017-es berobbanása óta mostanáig: 2017 – 1:55,41 – 2. hely – edző: Selmeci Attila

2018 – 1:52,71 – 1. hely – edző: Selmeci Attila

2019 – 1:53,19 – 1. hely – edző: Selmeci Attila

2020 – 1:54,98 – 2. hely – edző: Selmeci Attila

2021 – 1:51,40 – 1. hely – edző: Selmeci Attila

2022 – 1:53,88 – 1. hely – edző: Virth Balázs

2023 – 1:52,88 – 1. hely – edző: Virth Balázs

2024 – 1:54,90 – 1. hely – edző: Virth Balázs

2025 – 1:56,13 – 1. hely – edző: Szabó Álmos

Kós Hubert újabb győzelme és országos csúcsa

Másik párizsi olimpiai bajnok úszónk a medencés számokban, Kós Hubert nemcsak az aranyakat halmozza az ob-n, hanem az időeredményekkel is bizonyítja, hogy remek formának örvend. Bob Bowman tanítványa 100 háton 52,24 másodperces idővel, óriási országos csúccsal győzött. A korábbi rekordot is ő tartotta, tavaly a párizsi olimpián 52,78-at jött, ennél most mintegy fél másodperccel gyorsabb volt.