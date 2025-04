Norris brutálisan őszinte véleményt mondott magáról

Norris túl rendes?

Hogy mégis miért elégedetlen Norris? Nos,

a brit amúgy is mindig nagyon kritikus önmagával, a külvilág szerint néha túlzásba is esik, és olykor megkapja, túlságosan is „rendes”, hogy világbajnok legyen, szemben a határokat feszegető Max Verstappennel, Lewis Hamiltonnal (Ferrari) és számtalan nagy előddel.

A bahreini hétvégén először az időmérőn elért hatodik helyezése miatt ostorozta önmagát, és bár a futamon feljött a harmadik helyre, nem volt elégedett. Legalább George Russell (Mercedes) második pozícióját megkaparinthatta volna, még ha a győzelmet nem is tudta volna elvenni a hétvégén végig kiegyensúlyozottan teljesítő Piastritól.

– Nincsenek kétségeim a képességeimet illetően, még ha néha úgy is tűnik. Tudom, hogy mire vagyok képes, és annak a közelében sem voltam tegnap. Nagyot csalódtam magamban, de én egyszerűen ilyen vagyok, mindig nyerni akarok. Az interjúk alatt mondok ezt-azt, de ez nem feltétlenül van rossz hatással rám. Megtanultam, miként zárjam ki ezeket a gondolataimból, bár néha talán nincs elég önbizalmam – magyarázta Norris. – Nehéz verseny volt. Többször is hibáztam az előzéseknél, például, amikor négy kerékkel elhagytam a pályát. Ez egy zavaros futam volt a részemről. Oscar jó munkát végzett, neki jár a gratuláció, ahogy a csapatunknak, a McLarennek is. Én pedig megpróbálom összekapni magam a következő versenyre – tekintett előre a hétvégi, szaúdi futamra a brit pilóta.

Hiába gyors a McLaren, Norris szenved az autóban

Amikor a problémái okáról kérdezték Norrist, szomorúan felelt.

Én is szeretném tudni a választ. Nem tudom, mi a probléma, csak annyit tudok, hogy egy sportoló, egy pilóta érzi, amikor összeáll minden, olyankor magabiztos, és jól érzi magát a helyén. Most nem tudok olyan köröket futni, mint tavaly. Akkor minden kanyarban tudtam, hogyan fog viselkedik az autó, az irányításom alatt tartottam. Idén éppen az ellenkezőjét érzem. Még Ausztráliában is így volt, hiába nyertem, nem éreztem jól magam az autóban, nem voltam magabiztos. Az autó nagyszerű, sokszor kiment a szorult helyzetekből. Fáj ezt mondanom, de nem tudom kihozni magamból a maximumot.

Ehhez képest a futamgyőztes Piastri összhangban a maga McLarenjével. – Idén eddig végig elégedett voltam azzal, ahogy vezettem, mg ha nem is minden hétvége alakult úgy, ahogy szerettem volna. A mostani viszont igen. Büszke vagyok az általam és a csapat által elvégzett munkára is, nagyszerű autót raktak össze. Olykor küszködöm vele, de általában csodálatos vezetni, és rendkívül gyors is – örömködött az ausztrál versenyzőnek, aki szerint különösen értékes a bahreini győzelem, mivel korábban ez a pálya nem feküdt túlságosan a McLarennek.