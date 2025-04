Mix: A NOB csak keveri, vagy kavarja is a férfiakat a nőkkel?

Ha vegyes, akkor vegyes páros. Éveken, sőt évtizedeken át így szoktuk meg. Kizárólag teniszben és asztaliteniszben. Már az 1900-as párizsi olimpián is rendeztek vegyes párost a teniszezőknek, asztaliteniszben (amely csak 1988-ban került fel az olimpiai műsorba) a világbajnokságokon az 1926-os nyitány óta van vegyes páros. A harmadik sportág természetesen a műkorcsolya, ahol férfiak és nők együtt, egy csapatot alkotva versenyeznek évtizedek, szinte a modern sport kezdetei óta. Ott nem vegyes párosnak, hanem csupán párosnak nevezik a mai napig az egyik közös versenyszámot (mert magától értetődőnek vettük, hogy egy nő és egy férfi indul közösen). A másik pedig a jégtánc, amelynek klasszisait – nem csupán a magyarokat – betéve ismerték a magyar sportkedvelők, mert hát a hatvanas-hetvenes években a műkorcsolya kiemelt sportág volt, legalábbis a tévéközvetítések rangsorában. Műkorcsolyában Magyarország több olimpiai éremmel is büszkélkedik, igaz, a legutóbbi sikerig egészen 1980-ig kell visszalapozni, akkor Regőczy Krisztina és Sallay András szerzett ezüstérmet (ráadásul vitatható körülmények között, mert arany járt volna, miként azt a lapunknak nemrég adott interjúban Regőczy Krisztina is felidézte).

Regőczy Krisztina és Sallay András a legutóbbi magyar olimpiai ezüstérmesek vegyes versenyszámban (Fotó: Mirkó István)

Az elmúlt években egyre nagyobb teret hódítanak a vegyes – mix – versenyszámok, a 2022-es téli olimpián például a magyar vegyes váltó rövidpályás gyorskorcsolyában bronzérmet szerzett.

A nyári ötkarikás játékokon a tenisz és az asztalitenisz mellé 1996-ban csatlakozott a tollaslabda, ugyancsak klasszikus vegyes párosként, továbbá még lovaglásban volt általános, hogy férfiak és nők együtt versenyezzenek. Mostanra viszont eljutottunk odáig, hogy a 2028-as olimpián 26(!) ilyen versenyszám is lesz.

A 2028-as Los Angeles-i nyári olimpiai játékokon 351 éremosztó versenyszámot rendeznek, és a szervezőbizottság által javasolt öt sportág – a baseball/softball, a krikett, a zászlós futball (flag football), a lacrosse és a fallabda – is megmutathatja magát. Az olimpiai sportági szövetségek összesen 46 új versenyszámot kértek (16 férfi, 17 női és 13 vegyes), amelyek közül hat a már meglévők helyettesítésére irányult, így negyven új versenyszámra érkezett kérés.

A NOB új elnökének, Kirsty Coventrynek egyik első cselekedete volt ezek megvizsgálása, és szerdán megszületett a döntés: a tavalyi párizsi olimpián látottakhoz képest végül 22-vel több (351) versenyszámból 160 női, 165 férfi és 26 vegyes lesz 2028-ban.

Ez a 26 mix szakág hattal több, mint amennyi 2024-ben volt: az íjászat, az atlétika, a golf, a torna, az evezős tengerparti sprint és az asztalitenisz sportágak mindegyike új vegyes csapatversennyel egészül ki.

Olimpia 2028: Femke Bolék megvédhetik a címüket Los Angelesben, ugyanis a következő olimpiai játékokon is lesz 4x400 méteres vegyes váltó (Fotó: Kunihiko Miura/Yomiuri)

A 2024-es olimpián

asztaliteniszben, cselgáncsban, íjászatban, szinkronúszásban, teniszben, tollaslabdában, triatlonban és úszásban 1-1,

atlétikában és vitorlázásban 2-2

sportlövészetben 3,

lovaglásban pedig 6

vegyes versenyszámot rendeztek.

Olimpia 2028: ezekre a vegyes csapatversenyekre kerül sor Los Angelesben

Az előbb említett versenyszámok mindegyike meg is marad, egyedül a maratoni gyaloglás vegyes váltóját vették ki az olimpiai programból Los Angelesre. Így lesz a Párizsban látott 21-hez képest 26 mix szám a három év múlva esedékes nyári ötkarikás játékokon. Ezek az alábbiak:

Cselgáncsban, szinkronúszásban és triatlonban megmarad a vegyes csapat.

Teniszben és tollaslabdában szintén nem változik a program: marad az eddig is látott vegyes páros.

Úszásban továbbra is egy mix versenyszámot rendeznek, a 4x100 méteres vegyes váltót.

Lovaglásban a díjlovaglás, díjugratás és lovastusa szakágakban megmarad az egyéni és a csapat (vegyes) versenyszám.

Sportlövészetben 2028-ban is egy-egy mix versenyszám lesz légpisztolyban, légpuskában és skeetben.

Vitorlázásban Párizshoz hasonlóan a 470-es és a Nacra 17-es hajóosztály szerepel a két nem közös versenyszámai között.

Asztaliteniszben az eddig is létező vegyes páros mellett vegyes csapatban is érmet osztanak majd.

Atlétikában a 4x400 méteres mellett 4x100 méteres vegyes váltóra is sor kerül.

Íjászatban a reflex mellé a csigás íj is bekerült a programba, ami a mix számokat illeti.

Evezésben a vegyes kétpárevezős versenyszám debütál a tengerparti sprintben.

Emellett pedig a golfozók és a tornászok számára is sor kerül egy-egy vegyes csapatversenyre.

A vegyes csapat révén újabb versenyszámban nyerhetnek olimpiai aranyérmet a kínai asztaliteniszezők (Fotó: Stringer/cnsphoto)

Miért törnek előre a mix versenyszámok a nyári olimpián?

A mix versenyszámokban a 2021-es olimpia jelentette az áttörést: Tokióban már összesen 18 vegyes versenyszámot rendeztek. Az addigi 9-hez társult további 9: asztaliteniszben, atlétikában, cselgáncsban, íjászatban, triatlonban és úszásban egy-egy, sportlövészetben pedig három. Párizsban aztán ezekhez csatlakozott a maratoni gyaloglás vegyes váltója, a vitorlázók 470-es hajóosztálya és az elméletileg férfiakkal kibővíthető szinkronúszó csapatverseny – utóbbiban ugyanakkor hiába lett volna rá lehetőség, egyik induló csapatnál sem szerepelt férfi.

A két budapesti világbajnok összeállítása sikeres volt: María Pérez és Álvaro Martín aranyérmet szerzett Párizsban, a maratoni gyaloglás vegyes váltójában (Fotó: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

Azaz amíg Rióban 9, addig Tokióban 18, Párizsban 21, Los Angelesben pedig 26 vegyes versenyszám szerepel az olimpiai programban. Óriási mértékben növekszik a mix események száma, és ez az olimpia mellett az egyes sportágak saját világeseményeire is igaz. Hogy az egyik legnépszerűbbet mondjuk, a nyári, szingapúri vizes világbajnokságon a 77 versenyszámból 10 is vegyes lesz.

A NOB régóta törekszik rá, és ezúttal is kiemelte, hogy a nemek közötti egyenlőség kulcsfontosságú szempont volt a sportolói kvóták és a versenyszámok meghatározásakor.

Az eredeti programban, amelyben 10 500 sportoló vesz részt, a nők száma 5333, a férfiaké pedig 5167. A további (a szervezőbizottság által javasolt új) sportágak pedig 322 női és 376 férfi versenyzőt adnak.

Úgy tűnik tehát, hogy Thomas Bach után Kirsty Coventry is folytatja azt az elvet, miszerint minél sokszínűbb legyen az olimpia a mezőnyt és a versenyszámokat illetően is. Az, hogy a hagyományos szakágakat kedvelő szurkolóknak ez mennyire tetszik, már más kérdés…