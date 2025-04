Ronnie O'Sullivan közelében sincs a legjobbjának, egy golyót is nehezen lök be

Ali Carter 10-4-es legyőzése után a kínai Pang Csün-hszünek is csupán négy frémet engedélyezett a sheffieldi sznúker-világbajnokságon Ronnie O'Sullivan, aki hétfőn este mindössze egy frém erejéig tért vissza a Cruible Színházba. Az ötödik kiemelt angol játékos kedden délután a kínai Sze Csia-huj ellen kezdi meg a szintén 13 nyert frémig tartó negyeddöntőjét, amelyet szerdán be is fejeznek. A világranglistás helyezések alapján a hétszeres világbajnok O'Sullivan a mérkőzés esélyese, és továbbjutás esetén bizonyosan nem kiemelt játékost kapna az elődöntőben, így a papírforma szerint a fináléig is eljuthat 49 évesen – miközben a másik ágon négy korábbi világbajnok szerepel a nyolc között. Az idényben tíz versenytől is visszalépett Rakéta ugyanakkor csak azt jelentette ki egyértelműen Pang legyőzését követően, hogy nincs élete formájában.

Ronnie O'Sullivan eddig magabiztos, de nem kimagasló teljesítményt nyújtott a sznúker-világbajnokságon (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Ronnie O'Sullivan elismerte, messze van a legjobbjától eddig a sznúker-vb-n

– Amikor jól játszom és asztalhoz kerülök, már az első piros golyó belökése előtt azt gondolom, hogy valószínűleg végiglököm az asztalt. Ez pedig egy olyan ritmust ad, hogy a félziccerek is sikerülnek, és négy-öt frémet is meg tudok nyerni egymás után.

Jelenleg azonban mentálisan nem tartok itt, most az is nehéz, hogy egyszerre egy golyót hogyan lökök be.

A gyakorlás közben lehet próbálkozni a lökések kijavításával, de élesben erre nincs lehetőség, úgyhogy fókuszálni kell, elfelejteni a rossz lökéseket, és megpróbálni belökni a következő golyót – mondta a világbajnokságokon a 33. indulásából 23-adszor negyeddöntős O'Sullivan.

– Minél több időt töltök az asztalnál, annál nagyobb esélyem van arra, hogy eljussak a megfelelő szintre. Bármi is történik ezen a vb-n, az nem befolyásolja azt, hogy miként állok hozzá a következő két évhez. Ha a saját játékomat játszom, mindegy, ki az ellenfelem, mert

a legjobb formámban bárkit le tudok győzni.

De amikor nem játszom jól, akkor az ellenfelem hibáira kell hagyatkoznom. Bármikor sikerülhet elérnem a legjobb játékom szintjét, de realista vagyok, és ismerem magam: tudom, hogy hol tartok, és hogy hol kéne lennem – zárta gondolatait a hétszeres világbajnok.

O'Sullivan és Sze vb-negyeddöntője magyar idő szerint kedden 15.30-kor kezdődik.