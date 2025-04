Pascal Jansen leírta, Robbie Keane bizalmát kivívta az FTC játékosa

Amit mindenképpen kiemelnék, látszik, hogy ő tényleg futballista volt, komoly karriert futott be. Ért a játékosok nyelvén, érti, hogy mi az, ami a labdarúgóknak nyűg, de edzőként azt is tudja, mi az, amit ennek ellenére is meg kell követelnie. Ezt egyensúlyban tudja tartani, így hosszú távon is sikeres lehet.