Pénzre váltják a klubhűséget, Thomas Müller keserédes búcsúja a Bayern Münchentől

Thomas Müller a szezon végén elhagyja a Bayern Münchent, miután lejár a szerződése, s a bajor klub szurkolóinak nagy bánatára ezzel véget ér egy korszak a klub történetében. A korábbi német válogatott támadó teljes profi pályafutását a bajoroknál töltötte, 17 éven át viselte a piros mezt, s ez idő alatt 746 mérkőzésen lépett pályára és 248 gólt szerzett. 2023 decemberében ugyan még aláírt egy újabb egyéves hosszabbítást, amely 2025 júniusáig szól, ám tovább már nincs, a világbajnok német játékos és a bajor klub útjai elválnak egymástól.

Thomas Müller betalált az olasz Inter elleni BL-negyeddöntő első mérkőzésén. Fotó: TOM WELLER / DPA

Thomas Müller bajnoki címmel búcsúzna

Thomas Müller a közösségi médiában közzétett posztjában jelezte, még mindig jól érzi magát a pályán, függetlenül attól, hogy mennyit játszik. A folytatásban még el tudta volna képzelni magát Bayern-mezben, de a szeretett klubja nem így határozott. A Bayern München azért akar megválni Müllertől, mert a rutinis játékos évi 17 millió eurós fizetésével komoly tételt képviselt a bérkeretben, amit a klub csökkenteni akart.

– Nem elég évi négy-öt meccs 15 perc erejéig. Egy Bayern-szerződés 365 napra szól – mondta el az ügyről Uli Hoeness, a Bayern tiszteletbeli elnöke, aki szerint a Leverkusen támadójának, Florian Wirtznek leigazolása még nem aktuális, bár sokan úgy gondolják, hogy többek között Müller elengedése nyitná meg az utat Wirtznek a német rekordbajnokhoz, vagy fordítva: a Bayern útját Wirtz-hez. Thomas Müller legfontosabb célja, hogy szeretett klubja színeit viselve bajnoki címmel zárja a szezont, ha már a BL-serleg nem lehet az övé, hiszen az Inter kiejtette a müncheni alakulatot.

A Bayern München klubikonja

Thomas Müller 2008. augusztus 15-én mutatkozott be profi játékosként a Bayern München színeiben, egy 2-2-es döntetlennel zárult mérkőzésen a Hamburger SV ellen. A felnőttcsapatba a 2008/2009-es szezonban került fel, miután 88 mérkőzést játszott a klub U19-es és második csapatában. Müller a következő idénybenmár 19 gólt és 16 gólpasszt jegyzett 52 meccsen. Bár az elmúlt években már inkább csereként számítottak rá, de a mostani idényben így is hat gólt és öt asszisztot tett hozzá a csapat teljesítményéhez 37 bajnoki mérkőzés alatt.

Thomas Müller rengeteg trófeát nyert a Bayern München csapatával. Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty Images Europe/Pool

A német játékos a Bayern Münchenben elképesztő trófeagyűjteményt halmozott fel:

12-szeres Bundesliga-győztes,

hatszor hódította el a Német Kupát,

kétszer a Bajnokok Ligáját, kétszer lett klubvilágbajnok,

kétszer nyerte meg az Európai Szuperkupát

és nyolcszor emelhette magasba a Német Szuperkupát.

2023 szeptemberében megelőzte a müncheni kapuslegendát, Sepp Maiert, s a Bayern történetének legtöbb tétmérkőzésén pályára lépő játékosává vált.

Müller jelenleg 743 tétmeccsnél jár, ezeken 248 gólt szerzett és 274 gólpasszt osztott ki. német válogatottban 2010 és 2024 között 131 alkalommal lépett pályára, 45 gólt jegyzett, és 2014-ben a német csapat egyik vezéregyéniségeként világbajnoki címet ünnepelhetett Brazíliában.

Első világbajnokságán, 2010-ben rögtön Aranycipőt nyert a torna gólkirályaként. Pályára lépett a 2018-as és 2022-es vb-n is, valamint az Európa-bajnokságokon 2012-ben, 2016-ban, 2021-ben és 2024-ben. Müller már a 2010-es vb után is sztárnak számított, de a világ akkor még próbálta megfejteni, hogy ki is ez a kissé esetlen mozgású támadó, aki valahogy mindig megtalálja az utat a kapuig.

A bajor futball-legenda különös érzéke: a gól

Thomas Müller tizenévesként nem volt elég gyors vagy erős ahhoz, hogy kiemelkedő tehetségnek számítson, mégis beírta magát a német futball halhatatlanjai közé.

– Én egy Raumdeuter vagyok – jellemezte önmagát Thomas Müller 2011 januárjában a Süeddeutsche Zeitungnak adott interjújában. A kifejezés szó szerinti fordításában „terület értelmezőként” fordítható, s egy különleges szerepű játékost takar. A különleges jelző ebben az esetben nem a labdarúgó technikai tudására, sokkal inkább játékintelligenciájára, helyzetfelismerésére és gólérzékenységére vonatkozik. A támadó játékos valamelyik szélső pozícióból indul, és szabadon mozogva keresi a megnyíló, üres területeket.

Thomas Müller mozgását a Bayern Münchenben nagyon nehezen ismerték ki az ellenfél védői. Fotó: FRANK LEONHARDT / DPA

Thomas Müller játékának egy része nyilván ösztönös, de a Bayern München is tudatosan fejlesztette benne ezt már egészen fiatal korától. Ahogy Heiko Vogel, a klub korábbi utánpótlásedzője mesélte, az edzéseken minél kevesebb érintéssel játszottak. A szakember szerint Müller emberi tulajdonságai is kellettek ahhoz, hogy ennyi éven át a legjobbját tudta nyújtani a bajor együttesben.

Thomas Müller olyan, amilyen. Néha látsz játékosokat, akik szerepet játszanak a kamerák előtt, de Thomas nem ezt teszi. Ő mindig olyan, amilyennek látod

– árulta el Vogel.

De vajon merre folytatja a Bayern München ikonja? Thomas Müller ősszel 36 éves lesz, így a Premier League fizikai kihívásai valószínűleg kívül esnek a lehetőségein. Szaúd-Arábia szintén nem tűnhet reális opciónak egy igazi német teuton számára, így gyakorlatilag csak az Egyesült Államok és az MLS marad. A Bayern partnerségi kapcsolatban áll a Los Angeles FC-vel, és ugyan szóba került már Thomas Müller neve, konkrétumokról azonban még nem tudni. A müncheni szurkolók idolja mellett az utóbbi évtizedekben több klasszis is hű maradt ahhoz a csapathoz, ahonnan elindult a karrierjük.

Klubikonok Milánóból

Franco Baresi a világ egyik legnagyszerűbb védője és a klubhűség megtestesítője volt a 70-es évek végétől húsz szezont játszott le az AC Milan-nál játszott. Baresi a Rossoneri (Vörös-feketék) színeiben számos hazai és nemzetközi trófeát nyert, összesen 19 Serie A bajnoki címet, 5 Olasz Kupát, 7 BEK-et és Bajnokok Ligáját, és többek között 3 Interkontinentális Kupa győzelmet is ünnepelhetett a Milan színeiben. Ezen kívül háromszor az UEFA Szuperkupát is elhódította Milánnal. Baresi mellett mindenképpen meg kell említeni egy másik Milan-legendát, Paolo Maldinit.

Paolo Maldinid az AC Milan mezében épp Antonio Cassanót szerelte le. Fotó: CARLO BARONCINI / AFP

Az olasz válogatottal világbajnoki ezüst- és bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes hátvéd 1984-ben csatlakozott az AC Milan utánpótlásából a felnőtt csapatba, majd 2009-es visszavonulásáig 25 szezont töltött a milánóiaknál. Ez idő alatt Paolo Maldini 26 trófeát nyert, köztük két BEK-et, három BL-t és hét olasz bajnokságot.

Francesco Totti, Róma büszkesége

Totti az olasz futball egyik örök ikonja, akinek neve szinte egybeforrt az AS Roma történetével. Totti sokan „Il Capitano”-nak – azaz a kapitánynak – és„Er Pupone”-nak is neveznek, utalva ezzel karizmatikus vezetői szerepére és elragadó személyiségére. Totti egész profi pályafutását az A.S. Roma színeiben töltötte 1993-tól egészen 2017-ig, így több mint 25 éven át hű maradt a fővárosi klubhoz.

Francesco Totti az AS Roma mezében a klubhűség mintaképe volt. Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Pályafutása során Totti több mint 700 mérkőzést játszott a római csapatban, és több száz gólt lőtt és több mint kétszáz gólpasszt adott. Az olasz játékos legnagyobb sikere klubszinten a 2000/2001-ben elért olasz bajnoki cím, illetve a 2006/2007-es idényben Európa legjobb gólszerzőjének járó Aranycipő-díjat (Golden Boot) is elhódította 26 találattal. Valószínű, hogy alig akadt a világon olyan igazhitű futballszurkoló, akinek ne lett volna könnyekkel harmatos a szeme 2017 május 28-án, amikor is Totti az utolsó bajnoki mérkőzést játszotta az Örök Város dresszében:

Egycsapatos labdarúgók, köztük egy magyar Aranylabdással

Az FC Barcelona védelmének legendás alakja Carles Puyol a klubhűség élő példája. Az igazi "El Capitán" – azaz a kapitány – neve összeforrt a piros-kék színekkel, hiszen karrierjét nagyjából egyetlen klub színeiben töltötte. Puyol 1999-ben debütált a felnőtt csapatban, majd több mint 15 éven át volt a védelem oszlopa a Camp Nouban. Angliában az elmúlt harminc évben nagy sikereket ért el a rivális Manchester United, amely színeiben Ryan Giggs, Paul Scholes és Gary Neville sem játszott soha más profi csapatban. Giggs 24, Scholes és Neville 19-19 évig erősítette a Vörös Ördögöket, mindhárman nyertek két Bajnokok Ligáját, nyolc Premier League-et, három FA Kupát.

A Manchester Unitedhez végletekig hűséges Ryan Giggs soha nem játszott más klubcsapatban. Fotó: ANDREW YATES / AFP

Az egycsapatos labdarúgók sorából nem maradhat ki Albert Flórián, aki a magyar futball egyik örök legendája. A csatár a Ferencváros csapatában 1959 és 1974 között 351 bajnoki mérkőzésen 256 gólt szerzett. Négyszeres bajnok (1963, 1964, 1967, 1968), 1972-ben kupagyőztes, 1960-ban, 1961-ben és 1965-ben gólkirály,1965-ben tagja volt - az UEFA-kupa elődjének számító - Vásárvárosok Kupáját (VVK) elhódító csapatnak, amely a döntőben a Juventus ellen nyertek a zöld-fehérek. Albertet 1966-ban és 1967-ben idehaza az év labdarúgójának választották. Pályafutásának legnagyobb elismeréseként 1967-ben - eddig egyetlen magyarként - elnyerte a France Football Aranylabdáját, a legjobb európai futballistát megillető elismerést.

Thomas Müller nagy alakításai: