Verstappen pár másodperc után elviharzott, komoly büntetést úszott meg

A hivatalos sajtótájékoztatón természetesen újra előkerült a téma, de Verstappen ezúttal sem osztotta meg a véleményét. – Lezajlott a rajt, túl voltunk az első körön, aztán hirtelen az ötvenedik kört futottuk. Az egész nagyon gyorsan történt – kezdte a címvédő. – Az a gond, hogy nem oszthatom meg a véleményemet, mert aztán még ezért is megbüntetnek, így inkább nem beszélek erről.

Verstappen az utóbbi időben egyébként is szűkszavú, ezt azért megmagyarázta: – Ennek a közösségi médiához van köze, illetve ahhoz, hogy milyenné vált a világ. Keveset beszélek, mert kiforgatják, máshogy értelmezik a szavaimat, ezért próbálok minél kevesebbet mondani – fedte fel. – A mostani világban az emberek nem mondhatják el a teljes véleményüket, mert azt mások nem fogadják el, esetleg nem tudják kezelni a teljes igazságot. Mindenki nagyon érzékeny mindenre, és nem lehet kritizálni. Én is jobban járok azzal, ha keveset beszélek, mert legalább időt spórolok, miközben egyébként is rengeteg a tennivalónk.

A Red Bull bizonyítékokkal szolgált

Christian Horner szigorú döntésről beszélt, és elmagyarázta, Verstappen miért nem adta vissza pozíciót Piastrinak. – Nem úgy láttuk, hogy Max rosszat tett volna. Ha pedig visszaadja a pozíciót, akkor a piszkos levegőbe kerül, és kockázatot jelentett volna George Russell is mögöttünk, ezért úgy gondoltuk, jobb, ha letölti a büntetést, és folytatja a versenyt. Végül csak 2,6 másodperccel (valójában 2,8 – a szerk.) mögötte ért célba, szóval ha nem kap büntetést, akkor ő nyer – állapította meg a Red Bull csapatfőnöke, aki képernyőfotót lobogtatva igyekezett bizonyítani az igazát. A bikák eltekintettek a fellebbezéstől, erről is szólt: – Természetesen felkerestük a versenyfelügyelőket a futam után. Szerintük egyértelmű eset volt, és valószínűleg akkor is ragaszkodnának a véleményükhöz, ha fellebbeznénk.

Horner arra is rámutatott, Verstappen csak öt másodperces büntetést kapott a lehetséges tíz helyett, amit ő azzal magyarázott, hogy a versenyfelügyelők sem voltak biztosak a dolgukban.

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko ugyanígy látta a helyzetet, ő következetlenséget emlegetett. Felidézte, hogy a Forma–2-ben több hasonló eset is történt, de ott megúszták figyelmeztetéssel a pilóták. A királykategóriában pedig Verstappenen kívül Liam Lawsont (Racing Bulls) is megbüntették, mert csatározás közben levágott egy kanyart, és az új-zélandi pilóta tíz másodperces büntetést kapott.

A „következetlenséget” a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) utólag azzal magyarázta, hogy Verstappen megúszta a még komolyabb büntetést, hogy a Red Bull versenyzője és a Piastri közötti incidens az első kanyarban történt, és olyankor hagyják versenyezni a pilótákat.

McLaren: Megérdemelt volt Verstappen büntetése

A McLaren csapatfőnökének meglátása szerint jól járt el az FIA. – Szerintem egyértelmű, hogy megérdemelt volt a büntetés. Oscar jobb helyzetben volt a belső íven, jobban rajtolt, használnia kellett a pályát. Az már Oscar kanyarja volt, Maxnak egy ponton fel kellett volna adnia – vélekedett Zak Brown.

Piastri is helyes döntésről beszélt, ugyanakkor elismerte, Verstappen büntetésére is szüksége volt a győzelemhez, és kijelentette, fordított helyzetben a holland is ugyanazt tette volna, mint ő.

Amikor belülre kerültem, kizárt volt, hogy másodikként jöjjek ki a kanyarból. Mindketten nagyon későn fékeztünk, én a lehető legkésőbb, de úgy, hogy még a pályán maradjak. Úgy végződött, ahogy kellett

– mondta a pályafutása során ötödik, idei harmadik futamgyőzelmét ünneplő ausztrál, akinek ez volt az eddigi legnehezebb sikere. – Remekül sikerült a rajtom, melléje kerültem az első kanyarban, és tulajdonképpen azért nyertem, mert itt nem adtam meg magam. A piszkos levegőben ma semmit nem lehetett csinálni, nem tudtam volna megelőzni Maxot, szenvedtem a közepes gumikon az etap végén. Büszke vagyok a jó rajtomra, mert tulajdonképpen futamgyőzelmet ért.