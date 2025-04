Verstappen megmutatta a rideg valóságot, viszály és válságértekezlet a Red Bullnál

Horner gyors fejlődésben bízik

Christian Horner csapatfőnök azért nem látja ilyen borúsan a helyzetet. Ő éppen a McLaren felemelkedéséből merít erőt, mert a britek a 2023-as idényt az utolsó, a 2024-eset, vagyis amikor konstruktőri világbajnokok lettek, a harmadik-negyedik helyen kezdték meg.

– Huszonnégy futamból áll a bajnokság, és a pilóták versenyében nyolc pont a lemaradásunk. Tudjuk, hogy gyorsan javulnunk kell. Fontos volt, hogy most pontokat szerezzük, és Max minden pontért megküzdött a problémás autóval. De a lényeg, hogy hol leszünk majd az idény végén – állapította meg Horner.

Marko tart attól, hogy Verstappen új csapatot keres magának Fotó: AFP/Greg Baker

Verstappen elhagyhatja a Red Bullt?

Nos, gyors javulásra tényleg szüksége lesz a Red Bullnak, amely Bahreinben is tartott egy válságértekezletet, ez volt az idei második ilyen alkalom. Verstappen láthatóan frusztrált, a menedzsere, Raymond Vermeulen a szahíri verseny után a bikák garázsában beolvasott a Red Bull 81 éves tanácsadójának, Helmut Markónak, mielőtt elviharzott volna a pályáról.

Az egykori pilóta, Ralf Schumacher szerint égető a probléma, az Emilia-Romagna Nagydíj, azaz május közepe előtt meg kell találniuk a megoldást az autó hiányosságaira.

– Bár csak pletykákra támaszkodom, szinte biztos vagyok benne, ha a fejlesztések és az új motor nem válnak be Imolában, akkor Max Verstappen elhagyja a csapatot – mondta a német, aki eredetileg a Mercedesnél vizionálta a címvédőt, de azóta már az Aston Martint is a célállomások között emlegette. – Adrian Newey ott van a csapatnál, és őt nagyon jól ismeri, illetve a Hondát is, a gyár pedig nagyszerű, fényes a jövő.

És hogy Schumacher nem csak a levegőbe beszél, azt Marko is megerősítette. – Tartok attól, hogy távozni akar majd. Sürgősen javulnunk kell, és egy olyan autót adni neki, amellyel nyerhet – nem csak a véletleneknek köszönhetően, mint Brazíliában az esőben, vagy éppen Japánban, ahol kedvezett neki a pálya, ő pedig egy fantasztikus kört futott. Stabil alapokra van szükség – húzta alá az osztrák.

Ugyan Verstappen szerződése a 2028-as idény végén jár le, a kontraktusban vannak az autó teljesítményére és Marko személyéhez kapcsolódó záradékok. Ezek alapján sem lehet kizárható a válás. Főleg Verstappen esetében, akiről köztudott, hogy nem tervez maratoni Forma–1-es karriert, és négyszeres világbajnokként feltehetően nem akar egy lassú és nehezen vezethető autóban gyötrődni.

Verstappen így előzte meg Pierre Gaslyt a hatodik helyért Bahreinben: