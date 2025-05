Magyar bíró vezeti az idei BL-döntőt

A 40 éves Kovács István számára a BL-döntő vezetése pályafutása eddigi legnagyobb elismerése, amit hosszú évek következetes munkájával, folyamatos fejlődéssel és nemzetközi tapasztalatszerzéssel érdemelt ki. A döntő játékvezetése nemcsak személyes mérföldkő, hanem a közép-kelet-európai játékvezetés presztízsének is fontos pillanata.

A BL-döntőt vezető Kovács István fokozatosan lépdelt felfelé a ranglétrán, 2022-ben a Konferencialiga, 2024-ben az Európa-liga-döntőt dirigálta (Fotó: AFP/Franck Fife)

Kovács István 2007 óta vezet mérkőzéseket a román élvonalban, 2010 óta tagja a FIFA játékvezetői keretének, és 2019-ben került be az UEFA elit-játékvezetői közé. A Bajnokok Ligájában 2018-ban debütált, azóta már 29 főtáblás mérkőzést vezetett, a mostani idényben pedig már nyolcadik alkalommal bíznak rá BL-találkozót. Az előző két szezonban negyeddöntőkig jutott, 2022-ben pedig elődöntőt is vezetett. Az európai kupadöntők sem ismeretlenek számára: 2022-ben a Konferencialiga, 2024-ben pedig az Európa-liga fináléját dirigálta. Világbajnokságon is dolgozott, igaz, ott negyedik játékvezetőként, míg az utóbbi két Európa-bajnokságon már vezetőbíróként is bemutatkozhatott.

A BL-döntő játékvezetői csapata

A müncheni fináléban Kovács munkáját a román Mihai Marica és a zilahi Tunyogi Ferencz segíti majd, a negyedik játékvezető a portugál Joao Pinheiro, a tartalék asszisztens pedig Bruno Alves lesz. A VAR-szobában a holland Dennis Higler dolgozik majd, két segítője a román Catalin Popa és a holland Pol van Boekel lesz.

Kovács Istvánt ismerik a finalisták

Kovács ebben a szezonban már vezette egy-egy fontos mérkőzését a döntő két résztvevőjének. A PSG számára ő fújta a sípot a Bayern München elleni, 1-0-ra elveszített főtáblás találkozón, ahol az 57. percben kiállította Ousmane Dembélét. A párizsiaknak a Liverpool elleni nyolcaddöntő visszavágóját is ő vezette, ahol végül tizenegyesekkel jutottak tovább. A PSG mérlege Kovács vezetése mellett három győzelem és két vereség.

Az Internek az Arsenal elleni, 1-0-ra megnyert főtáblás meccsén is Kovács volt a játékvezető. Az olasz csapat, amikor a romániai magyar bíró vezette a mérkőzést, kétszer nyert és egyszer döntetlent játszott.

A 2025-ös BL-döntő mellett az UEFA már a többi európai kupadöntő játékvezetőit is kijelölte: az Európa-liga-fináléban Felix Zwayer (német), a Konferencialiga-döntőben Irfan Peljto (bosnyák), a női BL-döntőn pedig Ivana Martincic (horvát) fújja majd a sípot.