Dárdai Pál brutális őszintesége: a fia helyében még nem jött volna a válogatottba

Dárdai Bence márciusban, a Törökország elleni budapesti Nemzetek Ligája-meccsen mutatkozott be Marco Rossi válogatottjában, amivel eldőlt a Wolfsburg tehetséges középpályásának a sorsa, hiába volt egészen addig német utánpótlás-válogatott, innentől végleg elkötelezte magát a magyar színek mellett. Ez is szóba került a Csisztu Sport Castben , amelynek Dárdai Pál volt a vendége, aki kendőzetlen őszinteséggel beszélt Bence döntéséről: ő a helyében még nem jött volna a magyar válogatottba.

Dárdai Bence a magyar válogatott mezében, de az apja még várt volna ezzel. Fotó:MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

– Nem azért, hogy német válogatott legyen, még egyszer elmondom – hangsúlyozta Dárdai Pál. – De a helyében még nem jöttem volna, mert fiatal, a német válogatottban csapatkapitány vagy csapatkapitány-helyettes, megszokták, hogy mennyit szeretne játszani a terhelés miatt. Neki a mélyizmait még helyre kell tenni, 22-23 évesen lesz az a játékos, aki lehet. Az még sok idő. Így döntött, ezt se lehet elvenni tőle. Viszont sokat kell még tanulnia, tapasztalnia, erősödnie és játszania.

Dárdai Pál tehát elsősorban azzal indokolta a véleményét, hogy szerinte a fejlődése szempontjából még ideálisabb lett volna, ha Bence az utánpótlás-válogatottakban szerepel egy ideig, ami a németeknél adva volt, Magyarországon viszont Bundesliga-játékosként egyértelműen az A válogatottban van a helye nagyobb elvárások mellett.

Dárdai Pál visszatér, mint vezetőedző?

A Hertha kispadjáról az előző idény végén, tavaly nyáron felálló Dárdai Pál azóta se vállalt edzői munkát, hivatalosan a berlini klub nagykövete és játékosmegfigyelője lett, és élvezi a jóval kevesebb stresszel járó életet.

– Most, hogy elengedtem kicsit az edzősködést, halál nyugodtan elvagyok Mónikával otthon. Egyre kevesebb a ránc. Az ember megszokja ezt az életet, sokkal több meccset nézek, egyelőre élvezem, amit csinálok – fogalmazott Dárdai Pál, aki ugyanakkor nem tartja kizártnak, hogy visszatér edzőként, ha lesz megfelelő kihívás:

– Persze jönnek telefonhívások: Belgium, Törökország… De még nem jött olyan, amire azt mondanám, hogy most megindultam volna.

Dárdai Pál kitért Lőw Zsoltra is, aki a Lipcse vezetőedzője lett az idény végéig, és bízik benne, hogy tovább is folytatja: – Azt kívánom neki, hogy nagyon jól süljön el, aztán dolgozzon még három-négy évet, mint topedző a Bundesligában. Ráfér a magyarokra is. Hogyha bírja, csinálja.

Mi lehet a Hertha és a Dárdai fiúk közös jövőjével?

Dárdai Pál két idősebb fia, az egyaránt magyar válogatott Márton és Palkó jelenleg is a másodosztályú Hertha játékosa, de egyikük jövője sem biztos a csapatban, különböző okokból.

Ami Mártont illeti, a védő alapember a Herthában, de lehetnek előrelépést jelentő ajánlatai, Palkó viszont alig játszik, ő ezért távozhat.

– Palkó nem játszik annyit, amennyit játszhatna, folyamatosan behívja az edző, hogy milyen jó, de ez meg amaz – mondta Dárdai Pál. – Van neki ajánlata, volt is, a nyáron és a télen is. Menjen el, hogy tudjon játszani, és akkor semmi gond nincs. Marcinak más a helyzete, ő játszik, vannak ajánlatai, tavaly is voltak, majd eldönti, mit szeretne. A berlini kötődés azért nem egyszerű, itt nőttek fel, itt azért 70 ezer néző van, ez azért komoly világ.

A teljes beszélgetés: