Djokovics megakadályozza az álomdöntőt, vagy Marozsán megelőzi?

Rafael Nadal visszavonulása óta az idei lesz az első Roland Garros. A spanyol klasszis a holnapi nyitónapon méltó búcsúztatót kap a párizsi centerpályán, ahol tizennégy döntőt nyert meg, az utolsót 2022-ben. Azóta tizenegy Grand Slam-versenyt rendeztek, s ezeken a férfiaknál három játékos osztozott: Novak Djokovics és Carlos Alcaraz négyet-négyet, Jannik Sinner hármat nyert. A címvédő Alcaraz és a világelső Sinner ezúttal is mindenképp a favoritok névsorának legelején található, a huszonnégy GS-címével csúcstartó Djokovics esélyességének megítélése már kétesebb.

Rómában az olasz gratulált a spanyolnak, Párizsban összejöhet Carlos Alcaraz és Jannik Sinner (szemből) első Grand Slam-döntője (Fotó: AFP/Tiziana Fabi)

Alcaraz az európai salakszezonban három versenyen indult, Monte-Carlóban és Rómában meg sem állt a trófeáig, s Barcelonában is csak a döntőben, kisebb sérülése miatt is kapott ki Holger Runétől. A római döntő után a legyőzött rivális, Jannik Sinner ki is jelentette: Alcaraz a Roland Garros első számú esélyese, s a sorsoláson a spanyol is hangsúlyozta: magabiztosan érkezett Párizsba.

Sinner és Alcaraz párharcának első Grand Slam-döntője jöhet

Sinner az első, Alcaraz a második kiemelt, a teniszt vélhetően még hosszú évekig meghatározó párharcuk első tizenegy meccse után most először vívhatnának egymás ellen Grand Slam-döntőt.

Az elmúlt két évtized nagy párharcaiból Roger Federer és Novak Djokovics között a hatodik, Federer és Rafael Nadal között a hetedik, Nadal és Djokovics között viszont egészen a huszonkettedik meccsig kellett várni, hogy Grand Slam-fináléban feszüljenek egymásnak.

Sinner és Alcaraz tavaly az elődöntőben játszottak egymás ellen, akkor öt szettben nyert Alcaraz, ahogy aztán az Alexander Zverev elleni döntőben is.

Mennyit ér a Roland Garros előtt Novak Djokovics 100. tornagyőzelme?

A német nem volt meggyőző az idei salakszezonban, s ugyanez igaz Novak Djokovicsra is, bár a szerb a héten Genfben végül csak szerzett néhány győzelmet salakon is a szezonban, egészen a döntőig jutott. És ha már ott volt, három szettben legyőzte a lengyel Hubert Hurkaczot, ezzel egy régóta kergetett mérföldkőhöz ért, pályafutása századik ATP-trófeáját nyerte meg.

A svájci szereplés Djokovics magabiztossága szempontjából fontos lehet, ellenben harmincnyolc évesen fizikálisan aligha segíti őt, hogy végigjátszott héttel a háta mögött érkezik meg Franciaországba.

Djokovics legutóbbi párizsi emléke az egyik legfontosabb sikere, az Alcaraz ellen megnyert olimpiai döntő, abból is táplálkozva még mindig bízhat benne, hogy megállja a helyét a két fiatal esélyessel szemben, akik közül Sinnerrel akadhatna össze előbb az elődöntőben.

Marozsán és Alcaraz újra összecsaphat

A magyarok viszont Alcaraz ágára kerültek, Marozsán Fábián (56. a világranglistán) ráadásul egészen közel a spanyolhoz: ha a magyar éljátékos legyőzi az első körben az olasz Luca Nardit (94.), s Alcarazt sem tréfálja meg a szintén olasz, selejtezőből főtáblára jutott Giulio Zeppieri, akkor a második fordulóban Marozsán–Alcaraz összecsapás lesz. Míg a magyar teniszező Genfben lemaradt arról, hogy Djokovics ellen játszhasson,

Marozsán és Alcaraz már kétszer összecsapott, s azok közül a salakon vívott meccset a magyar teniszező nyerte meg, 2023-ban, Rómában.

Az első fordulóban egyik magyar teniszező sem kiemelt riválissal játszik: Fucsovics Márton (134.) ellenfele az ausztrál Tristan Schoolkate (127.) lesz, a nőknél Bondár Anna (87.) a rutinos német Laura Siegemund (97.) ellen kezd.

Megszakadhat Swiatek győzelmi sorozata

Utóbbi mezőnyben az elmúlt évekkel ellentétben nem topfavorit a legutóbbi három kiírás győztese: a lengyel Iga Swiatek csak ötödik kiemelt, s egyetlen tornadöntőt sem játszott még idén.

A Roland Garros előtti két WTA ­1000-es torna közül Madridban a világelső Arina Szabalenka, Rómában a tavalyi Garros-döntős Jasmine Pao­lini nyert, míg Coco Gauff mindkét helyszínen döntőt játszott.