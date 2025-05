Gulácsinak ízlett a brazil kolbász, Orbán sem tudott betelni vele + videó

A Red Bull Brasil és a Red Bull Bragantino a világhírű cég dél-amerikai futballprojektjének két szorosan összefonódó állomása, amelyek közvetve az RB Leipziggel is kapcsolatban állnak, közös filozófiát, játékosfejlesztési stratégiát és klubmodellműködést követve. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató német klub május 23. és 30. között a kapcsolatokat erősítve Brazíliában tartózkodik, ahol egy idény utáni túra keretében a helyi gasztronómiával is megismerkedtek.

Gulácsi Péter és Willi Orbán láthatóan megkedvelte a brazil ételeket. Fotó: DPA/Hendrik Schmidt

Gulácsi Péter és Willi Orbán brazíliai ételkóstolón is járt

A lipcsei játékosok megkóstolták a helyiek kolbászos szendvicsét, ami láthatóan nagyon ízlett Gulácsi Péternek és Willi Orbánnak. Utóbbi a csapattársának, Kevin Kamplnak is ecsetelte a csemege összetételét, a szlovén középpályás pedig egy 10-est ábrázoló táblát felmutatva jelezte, hogy ízlik neki a helyi különlegesség.

É o @RBLeipzig na terra da Linguiça.



Os caras não poderiam vir ao Brasil 🇧🇷 sem provar o sanduíche de linguiça da Casa Red Bull Bragantino. Nota 🔟, Kampl? 😁 pic.twitter.com/8aiD8aGSoH — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 26, 2025

Gulácsi Instagram-történetéből is kiderült, hogy a lipcsei játékosok a Bragantino mérkőzését is élőben tekintették meg, ahol Xavi Simmons és Lois Openda is nagyon örült a testvércsapatuk győztes góljának.

Xavi Simmons e Loïs Openda comemoram o gol de Jhon Jhon contra o Juventude. ⚽️🎯❤️‍🔥@RBLeipzig em Bragança Paulista 🇧🇷. pic.twitter.com/P3h0uPQQbU — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 27, 2025

Az RB Leipzig Dél-Amerikában is terjeszkedik

A Red Bull Brasil 2007-ben alakult meg Campinas városában azzal a céllal, hogy a Red Bull megvesse lábát a brazil futballpiacon. Az első néhány évben a klub főként Sao Paulo állami bajnokságain vett részt, és habár időnként jó szereplést nyújtott, országos szinten nem tudott tartósan kitörni az alsóbb osztályokból. Ezért 2019-ben a Red Bull új stratégiát választott: felvásárolta a tradicionális, 1928-ban alapított Clube Atlético Bragantinót, amely akkor a másodosztályban szerepelt, és vele egyesítette a Red Bull Brasilt. Az új, immár professzionális élcsapatként működő együttes Red Bull Bragantino néven folytatta a szereplését.

A Red Bull Bragantino mára a brazil Série A stabil csapatává vált, és ugyanazt a modellt követi, mint az európai testvérklubok: fiatal, tehetséges játékosokat keresnek, fejlesztenek és értékesítenek – mindezt egy modern, dinamikus, intenzív futballfilozófiára építve.

A klub különösen szoros kapcsolatban áll a Red Bull Salzburggal, amely a tehetségek fő csatornája az európai piac felé, de természetesen az RB Leipzig is része ennek a nemzetközi hálózatnak.

A Red Bull Brasil pedig a háttérbe vonult, de nem szűnt meg: ma már főként utánpótlásképzéssel foglalkozik, és a Bragantino akadémiai bázisaként működik. Ezáltal a Red Bull egy komplex, több szintből álló fejlesztési rendszert épített ki Brazíliában, amely tökéletesen illeszkedik a globális futballstratégiájába.