Árulkodó jelek az Örök Város felett: megvan Jürgen Klopp új csapata?

A La Stampa olasz napilap kész tényként kezeli, hogy Jürgen Klopp lesz az AS Roma következő vezetőedzője Claudio Ranieri távozását követően. A 56 éves német szakember tavaly nyáron hagyta el a Liverpoolt, és jelenleg a Red Bull-csoport szakmai igazgatójának (Head of Global Football) pozícióját tölti be. Ám a kispad nélküli lét nem igazán neki való: a német szakember neve már korábban is felvetődött a brazil válogatott kapcsán, végül azonban Carlo Ancelotti kapta meg azt a megbízást.

Jürgen Klopp a Liverpool után az AS Roma csapatát is győzelemre vezetheti. Fotó: AFP/Paul Ellis

Jürgen Klopp az AS Roma felé tartana?

Egyre nyilvánvalóbb jelek utalnak arra, hogy Rómában találhat új kihívásra Jürgen Klopp. A Friedkin Group – az AS Roma amerikai tulajdonosai – nemrégiben közzétettek egy rejtélyes videót, amelyben az Örök Város ikonikus nevezetességei láthatóak: a Colosseum (németül), a Lupa (a farkas), az Olimpico, a Szent Péter tér (Pietro) és a Pantheon. Ha a kezdőbetűket összeolvassuk, a KLOPP név bontakozik ki.

A római klub jelenleg az ötödik helyen áll a Serie A-ban, mindössze egy ponttal lemaradva a Bajnokok Ligáját érő negyedik pozíciótól. Az utolsó fordulóban a Juventus Velencébe utazik, míg a Roma Torinóba látogat. Ha az értesülések igazolódnak, Klopp lehet a következő sztáredző, aki Rómában újraindítja karrierjét – mint azt korábban José Mourinho tette 2021-ben. És bár a hivatalos bejelentésre még várni kell, a jelek önmagukért beszélnek: az AS Roma, úgy tűnik, új korszak kezdetén áll.