Üzengetés után a tettek mezején: testvérháború, majd újra együtt?

A Bellingham fivérek történelmet írtak: ők lettek az első testvérpár, akik ugyanazon a klubvilágbajnokságon gólt szereztek. Mindkettőjük teljesítménye könnyed csipkelődést váltott ki a virtuális térben. A barátai ugratták Jude-ot Jobe gólja után, amiből azért azt is kiolvashattuk, a testvérpárt a fivéri szeretet mellett versengés is fűti. Birmingham mellett értelemszerűen Dortmund jelenti a közös pontot kettejük karrierjében, ráadásul Jobe Bellingham éppúgy betalált az első mérkőzésén a vesztfáliai együttesben, mint ahogy azt a bátyja is tette négy évvel, kilenc hónappal és hét nappal korábban.

Jude Bellingham (balra a második) a családjával, köztük öccsével, Jobe-bal (jobbra) együtt ünnepelte a 2024-es BL-győzelmét a Real Madrid színeiben. Fotó: AFP/Justin Tallis

– Igazán szép bónusz. Örülök, hogy nyertünk, de személyesen és csapatszinten is még sok mindenben kell fejlődnöm. Ennek ellenére nagyon elégedett vagyok – mondta a 19 éves Jobe Bellingham a DAZN-nak a dél-afrikai Mamelodi Sundowns elleni találatát követően.

S alig egy nappal később a báty, Jude is megszerezte az első gólját a tornán a mexikói Pachuca ellen. Jude ráadásul némi kulisszatitkot is elárult a DAZN-nak:

– Mindenki ugratott, hogy jobb nálam. Ma muszáj volt tennem valamit.

Most 1-1 az állás, meglátjuk, mi lesz a torna hátralévő részében.

Nos, erre a kérdésre könnyen válaszolhatunk. Ha a Real Madrid és a Dortmund is sikerrel veszi a nyolcaddöntőt (a Juventus, illetve a Monterrey ellen), akkor összeakadnak a klubvilágbajnokság negyeddöntőjében.

Jobe Bellingham a klubvilágbajnokságon bizonyít a Dortmund csapatában. Fotó: Getty Images North America/Michael Reaves

Jude és Jobe Bellingham: a Birmingham rekorderei

A két testvér összehasonlítása elkerülhetetlen minden tekintetben, hiszen megannyi alapot szolgáltat a múltjuk, a kinézetük és persze a pozíciójuk alapján is.

Jude 17 évesen szerződött a Borussiához 2020-ban, de akkorra hírnevet szerzett magának Angliában. A Birmingham Cityben 16 évesen és 38 naposan debütált, amivel klubtörténeti rekordot állított fel. Már tinédzserként is vezéregyéniség volt, kivételes taktikai érettséggel, ritmusérzékkel és szervezőkészséggel – úgy dominálta a középpályát, mintha évek óta ott játszana.

Akkora hatást gyakorolt a felnőtt csapatban töltött egyetlen évében, hogy távozásakor visszavonultatták a 42-es mezszámát.

A klubváltás után rövid időn belül alapember lett Dortmundban, és néhány éven belül a világ egyik legmeghatározóbb középpályásává nőtte ki magát a Real Madridban.

Jobe karrierjét tudatosabban építették fel. Ő is a Birmingham City akadémiáján nevelkedett. Ugyan nem tudta megdönteni Jude rekordját a debütáláskor, de szorosan követi őt: a Bellingham testvérek most az első és második helyen állnak a klub történetének legfiatalabb játékosai között.

Jude Bellingham is remekel a klub-vb-n. Fotó: Getty Images North America/Luke Hales

Jobe a klubvilágbajnokságon debütált a Dortmundban

Azonban közel sem volt annyira meghatározó a West Midlands-i alakulatban, mint bátyja. Ennek okán nem is azonnal a topligák felé vette az irányt. Inkább a Sunderlandet választotta, ahol két idény alatt a Championship egyik legmegbízhatóbb középpályásává érett. A csapat a 2023–2024-es idényben még éppen csak lemaradt a feljutásról, következő nekifutásra már sikerült elérni a célt, amiben Jobe Bellingham kulcsszerepet játszott. A teljesítményével elnyerte a Championship legjobb fiatal játékosának járó díjat, és bekerült az idény csapatába is. Fiatal kora ellenére majdnem száz felnőtt mérkőzéssel a háta mögött igazolt ezen a nyáron Dortmundba, nem Jude öccseként, hanem saját jogon leigazolt, komplex játékprofilú futballistaként. Az sem mindennapi történet, hogy új csapatában egyből a klubvilágbajnokságon debütált.

Fel akarják használni őket egymás ellen

Talán pszichológiai szempontból a leginkább találók az összehasonlítások, ahogy Jude korábban megfogalmazta:

Nagyon jó a mentalitása, és úgy gondolkodik, mint én. Nagyon jó fiatal játékos, sokat tanulok tőle is.

Végül is mindkettőjüknek extrém elvárásokkal kellett szembenézniük – Jude-nak a kora miatt, Jobe-nak pedig ugyanebből az okból, valamint a családi kapcsolat miatt. 2024 szeptemberében Jude így nyilatkozott:

Az emberek arra használják fel őt, hogy rajta keresztül engem kritizáljanak, és persze fordítva.

– Hiába, egymás legnagyobb rajongói vagyunk, figyelünk egymásra. Neki több dolgot kell elviselnie, mint nekem az ő korában, és ezt nagyon elegánsan kezeli – mondta a báty.

Hasonlóságok és különbségek

Játékukban viszont látványosan különböznek. Íme Jude Bellingham fontos jellemzői:

Mélységből irányít, diktálja a játék tempóját,

miközben dinamikus beindulásaival és gólérzékenységével gyakran zárja is az akciókat.

Emellett védekezésben is kiemelkedő: letámad, visszatámad, és fizikailag is extrém intenzitást visz a játékba.

Jobe Bellinghamnek mások a stílusjegyei:

Ő inkább egy „labdacipelő nyolcas”, aki pozícióban maradva, de előretörve bontja meg az ellenfél struktúráját.

Kevesebbet birtokolja a labdát, viszont ha nála van, jó eséllyel progresszív passz vagy megindulás következik.

Ügyesen kamatoztatja a testi erejét, cselezőkészségének és annak, hogy jól mozog az üres területre, könnyen megjátszhat a középpályán – nem vezér, de összetartó erő.

A klubvilágbajnokságon látott gólja viszont kifejezetten olyan volt, amire a Dortmund-szurkolók úgy emlékezhetnek vissza, mintha csak Jude szerezte volna.

– Rengeteget gyakoroltam. Nem pontosan ezt a befejezést, de azt, hogy középpályásként a második hullámban odaérjek a tizenhatos előterébe. Szerintem ez nagyon fontos. Ha képes vagy több ilyen gólokat szerezni egy szezonban, akkor nagyon jól teljesítesz.

Nagyon örültem neki, mert ez olyasmi, amit már gyerekként is sokat gyakoroltam, és a Sunderlandnél is számtalanszor, edzésen és edzések után is.

– Szóval igen, büszke vagyok rá – mesélte Jobe a DAZN-nak adott interjújában.

Mire viheti Jobe Bellingham? Követi Jude-ot a Real Madridba?

Az is figyelemre méltó, hogy Jobe még nem mutatja azt az univerzalitást, amit a bátyja, és védekezésben sem annyira domináns, de a technikai megbízhatósága, fizikuma és döntéshozatali biztonsága miatt sokszor már most is meghaladja a korosztálya átlagát.

A Borussia Dortmund pontosan ezt ismerte fel: nem egy kész sztárt igazolt, hanem egy olyan játékost, akiben benne van a lehetőség, hogy saját úton jusson el a legmagasabb szintre.

A kérdés így már nem az, hogy lesz-e belőle új Jude. Inkább az, hogy képes-e eljutni addig a pontig, amikor már nem összevetni, hanem akár együtt szerepeltetni érdemes őket. Ha pedig a fejlődése ebben az ütemben folytatódik, talán néhány év múlva nemcsak Dortmundban, hanem Madridban is újra egyesülhet a Bellingham név – ezúttal nem a múlt, hanem a jövő jegyében.