Drámai véget ért éjjel az órákra félbeszakított európai futballrangadó

Miután a brazil Palmeiras hosszabbítás után bejutott az egyesült államokbeli klubvilágbajnokság legjobb nyolc csapata közé, még szombaton meg is kapta az ellenfelét. A charlotte-i nyolcaddöntőben a Konferencialiga-győztes Chelsea a Benfica ellen lépett pályára – a londoniak a Flamengo mögött, a lisszaboniak a Bayern München előtt zártak a csoportban. A portugál csapatnak a 2012-es BL-negyeddöntőből és a 2013-as Európa-liga-döntőből is rossz emlékei voltak a Chelsea-ről, így ezért is szeretett volna visszavágni.

A klubvilágbajnokságon Reece James (balra) szabadrúgása jelentette a vezető gólt a Chelsea és a Benfica nyolcaddöntőjében. Fotó: AFP/Angela Weiss

A Chelsea egy szabadrúgásgóllal vezetett a Benfica ellen

Az első félidő az angolok mezőnyfölényét hozta, de veszélyes helyzetek nélkül zajlott, Marc Cucurella két lövése sem ért célt Anatolij Trubin kapujába. Fordulás után mindkét csapat aktívabbá vált, és a 64. percben Reece James éles szögből elvégzett szabadrúgásból lepte meg a kapust, a rövid sarokba tartó lövését a sorfalat rosszul felállító Trubin már nem tudta védeni (0-1).

Reece James a abrir o marcador



🌎 @FIFACWC | @SLBenfica 0 x 1 @ChelseaFC@FIFACWC | 14 Junho - 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld



📲 Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/naVzazvBLD — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 28, 2025

A folytatásban a Benfica kisebb helyzetekig, míg a Chelsea egy lesgólig jutott, de a londoniak így is örülhettek az egygólos vezetésnek. A 86. percben villámlás miatt félbeszakadt a találkozó, és csak szűk két óra után jöttek vissza a csapatok a pályára, hogy a hátralévő időre bemelegítsenek még pár percen keresztül – addigra a nézők jelentős része végleg elhagyta a stadiont, és nem is tért vissza.

Jött a fordulat és a hosszabbítás

A ráadással együtt nagyjából tíz perc volt hátra az újraindítás után, és egy kezezés miatt, videobírózás után megadott tizenegyessel ki tudott egyenlíteni a Benfica (1-1).

Ángel Di María értékesítette a büntetőt.

A kétszer tizenöt perces hosszabbítás elején Gianluca Prestianni kiállítása miatt emberhátrányba került a Benfica, ezt pedig a második játékrészben a szétesett portugálok ellen ki is használta a Chelsea, és Christopher Nkunku (1-2), majd Pedro Neto (1-3), végül Kiernan Dewsbury-Hall góljával (1-4) továbbjutott.

Enzo Maresca együttese magyar idő szerint csütörtökön hajnalban a brazil Palmeirasszal csap össze a philadelphiai negyeddöntőben.