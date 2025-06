A Manchester City óriási szívességet tesz az egyik legnagyobb riválisának

A Chelsea FC hamarosan a 2025-ös klubvilágbajnokság mezőnyében szerepel majd, ami a Manchester City elleni 2020–2021-es Bajnokok Ligája-győzelem révén vált lehetővé. A mostani utazó keret azonban már alig emlékeztet arra a Thomas Tuchel-féle csapatra, amely akkor Európa trónjára ült. Azóta a klub gyökeresen átalakult – tulajdonosi szinten, szakmai struktúrájában és játékoskeretében is. Amióta a Chelsea élére 2022-ben új tulajdonosi kör érkezett, a klub életét gyökeres átalakulás jellemzi – ám az első hónapok nem sokban emlékeztettek egy tudatos építkezésre. A Todd Boehly és Behdad Eghbali vezette BlueCo-konszern kezdetben tulajdonosi túlkapásokkal, edzői feszültségekkel és átgondolatlan igazolásokkal vágott bele a klub jövőjének újratervezésébe. A Roman Abramovics-korszak vezetőinek (Marina Granovskaia, Petr Cech) távozása után Boehly nemcsak tulajdonosként, hanem sportigazgatóként is próbálta kézben tartani a döntéseket. Többek közt ez vezetett a 2022-es nyár kaotikus átigazolási időszakához, mely a klub saját elmondása szerint is több problémát szült, mint amennyit megoldott.

Todd Boehly irányítása alatt nagy változáson ment keresztül a Manchester City akadémiájáról rendre igazoló Chelsea. Fotó: AFP/Justin Tallis

A Chelsea csapatában és vezetőségében is jöttek a változások

A kudarcok gyorsan megmutatták, hogy a Chelsea-nél nem lehet edzőalapú, ad hoc módon működtetni a futballrészleget. Az amerikai vezetés 2022 őszén megkezdte egy új, hosszú távra szóló sportstratégia kidolgozását – ennek eredményeként jött létre a jelenlegi struktúra. A cél ezúttal már világos volt: egy olyan háttércsapat felépítése, amely nem az aktuális vezetőedző igényeitől függ, hanem fenntartható keretépítést, fiatal tehetségek fejlesztését és modern, adatvezérelt toborzást valósít meg.

Ez a gondolatmenet öltött formát akkor, amikor 2023 elején hivatalosan is bejelentették: Laurence Stewart és Paul Winstanley társsportigazgatóként veszik át a futballrészleg teljes irányítását. Hozzájuk csatlakozott Joe Shields (toborzásért felelős igazgatóként) és Sam Jewell (nemzetközi felderítési vezetőként) – mindannyian fiatal, ambiciózus és több klubmodellből inspirálódó szakemberek.

Bár a négyes összetétele heterogén, a profil hasonló: tudatos, közép- és hosszú távban gondolkodó, klubépítő szakmai hozzáállás jellemzi őket.

Stewart a Manchester City, az Everton, a Red Bull-féle futballportfólió és az AS Monaco révén több országot és többféle klubfilozófiát ismert meg, Winstanley a Brighton élén épített okos, költséghatékony megfigyelőrendszert, Shields a City akadémiájánál töltött kilenc év alatt a fiatal tehetségek kiválasztásában vált szaktekintéllyé, míg Jewell szintén Brightonban volt az utánpótlás-felderítés egyik motorja. Ezek a hátterek nemcsak tapasztalatot jelentenek, hanem olyan tudásimportot, amelyet a Chelsea egy új éra alapjaként akar hasznosítani. Maga a klub is így kommunikálja ezt. A sportigazgatói duó megbízatását bejelentő közlemény szerint Stewart és Winstanley „egy modern, adatvezérelt filozófiára épülő, hosszú távú csapatépítési modellt vezet be, amelynek célja a versenyképes és fenntartható Chelsea megteremtése”.

Enzo Maresca vezetőedzőnek sem ismeretlen a Manchester City. Fotó: AFP/John Macdougall

Hogyan kapcsolódik egymáshoz a Chelsea és a Manchester City?

Mostanra a pályán látható eredmények még elmaradnak a várakozásoktól, ám a londoni klub vezetése világossá tette: ez egy többéves projekt, amelynek Winstanley és Stewart a kulcsszereplői – nem csupán játékosvásárlóként, hanem a teljes szakmai infrastruktúra újjászervezőiként. Ilyen sportvezetői háttér mellett pedig aligha meglepő, hogy van némi elfogultság azon irányok felé, amelyeket a legjobban ismernek.

Noha pillanatnyilag a Chelsea kerete feldolgozhatatlanul mély és túltelített, az új igazolások máris érkeznek – és a döntések mögött jól kirajzolódik egy már meglévő trend. Stewart és Shields személyes kapcsolati szálakkal bírnak a Manchester City akadémia-rendszeréhez, és nem is hezitálnak, amikor lehetőség nyílik egykori ismerősök megszerzésére – legyen szó játékosokról vagy szakemberekről.

A klub jelenlegi vezetőedzője, Enzo Maresca szoros szálakkal kötődik a manchesteri futballkultúrához.

A korábbi középpályás 2020 augusztusa és 2021 májusa között a Manchester City U23-as csapatának vezetőedzője volt – ebben az időszakban több, később Chelsea-be igazoló játékossal is együtt dolgozott. Később, a 2022–2023-as idényben Pep Guardiola asszisztenseként tevékenykedett az Etihad Stadionban, így jól ismeri a City akadémiai rendszerét, filozófiáját és játékosprofiljait is. Maresca érkezésével a Chelsea vezetői tovább mélyítették a Cityhez fűződő szakmai kapcsolódásokat – ez a tendencia pedig a keret összetételében is egyre látványosabb.