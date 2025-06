Roman Abramovics kiteregeti a szennyest: megmérgezték, és elege van a futballból

Roman Abramovics 2022 márciusában bejelentette, hogy nincs más választása, mint eladni a Chelsea-t, miután azzal vádolták, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségese – ez az állítás vezetett ahhoz, hogy az Egyesült Királyság kormánya még ugyanebben a hónapban szankcionálta.

Roman Abramovics elérte a hőn áhított Bajnokok Ligája-győzelmet (Fotó: Carl Court/AFP)

Más nézőpontot adhat hamarosan megjelenő új könyve – Szankcionálva: A Chelsea eladásának belső története (Sanctioned: The Inside Story of the Sale of Chelsea FC) –, amely azt a képet festi le, hogy Abramovics az invázió kezdetétől fogva titokban és fáradhatatlanul dolgozott a béketárgyalásokon, azt a napot is beleértve, amikor egy kijevi lakásban megmérgezték.

Abramovics 2022 májusában adta el a Chelsea-t a Todd Boehly által vezetett és a Clearlake Capital által támogatott konzorciumnak, a 2,5 milliárd fontos bevételt pedig egy befagyasztott brit bankszámlára helyezték, hogy azt az ukrajnai háború áldozatait támogató jótékonysági szervezeteknek adományozhassák – ez végül máig nem történt meg, a pénz ma is a számlán pihen.

Abramovics beleegyezett, hogy interjút készítsenek vele a könyvhöz, ebben elárulta, hogy soha többé nem akar másik klub tulajdonosa lenni a Chelsea elvesztését követően, amelyet 2003-ban 140 millió fontért vásárolt meg, hogy elindítsa a trófeákkal teli korszakát.

Roman Abramovics elbúcsúzna a Chelsea-től

Amikor a Chelsea-ről és a jövőről kérdezték, Abramovics azt mondta:

– Talán egy napon olyan lesz a helyzet, hogy elmehetek egy meccsre, és rendesen elbúcsúzhatok, de semmi több. Semmilyen szerep nem érdekel egy futballklubnál, főleg nem egy profinál. Talán tudnék segíteni az akadémiáknak és a fiataloknak, nagyobb lehetőségeket biztosítva a nehéz hátterű embereknek, ha lenne egy kezdeményezés, ami változást hozhatna. De ami a tulajdonlást, vagy a profi szerepkört illeti egy klubnál, azzal már nem foglalkozom

– idézi a Daily Mail.

Abramovics azt is kijelentette, hogy nem hagyja, hogy eltereljék a figyelmét a vádak, beleértve a brit kormány részéről érkezőket is. – Van egy régi orosz mondás: „A kutya ugat, a karaván halad”, és ez illik ide – mondta a könyv szerzőjének, Nick Purewalnak. – Bármit is csinálok, az emberek mindig azzal fognak vádolni, hogy valamiféle cél vezérel. Végül is csak azért tettem, amit tettem, hogy megpróbáljak segíteni.