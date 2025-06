Marco Rossi az éppen edzőt kereső hazája szövetségi kapitányi posztjáról nyilatkozott

Portugália a követendő példa

Olaszországban gőzerővel keresik Luciano Spalletti utódját, Claudio Ranieri után már Genaro Gattuso és több, szintén 2006-os világbajnok neve is szóba került. Magyarországon nincs és úgy tűnik, jó ideig nem is lesz kapitánykérdés: Marco Rossi tavasszal 2030-ig hosszabbított szerződést az MLSZ-szel.

Ugyanakkor tett egy ugyancsak érdekes megjegyzést a 60 éves magyar-olasz szakember, aki szerint az újságírók túl nagy felelősséget tulajdonítanak a szövetségi kapitányoknak, a játékosok helyett.

Márpedig ők sokszor fáradtan érkeznek a válogatotthoz, és ha nem is utasítják vissza a meghívót, utána esetenként minden apróságra vagy betegségre hivatkoznak. Ezzel is utalhatott Kerkez Milosra, illetve az olaszoknál Acerbire és társaira... Rossi a Bajnokok Ligája-győztes PSG portugál játékosait hozta fel ellenpéldaként, akik a megterhelő klubszezonjuk végén is nagyot alakítottak a Nemzetek Ligája-sikerre vezetett válogatottjukban. A sztárokkal teletűzdelt Portugália nagy előnyét abban látja, hogy erős az összetartozás-érzés.

Ezt nem mondta, de az általa irányított magyar csapatra is igaz. Remélhetőleg az őszi világbajnoki selejtezőkön is megmutatkozik Portugália, Írország és Örményország ellen.