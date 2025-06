Másfél év után hívták meg a válogatottba, de a BL-döntő után sértődöttségből lemondta azt

Francesco Acerbi már a 2022–23-as idényt is az Inter csapatánál töltötte, hivatalosan pedig 2023 nyarán igazolt át a Laziótól Milánóba. A 37 éves középhátvéd a most lezárult idényben egyetlen gólt szerzett, azt viszont éppen a Barcelona elleni Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágóján. Acerbi szombaton este Münchenben is játszott, a PSG elleni BL-döntőben elszenvedett 5-0-s vereség során végig a pályán volt. A hétvége során azonban nem elsősorban emiatt beszéltek róla Olaszországban, hanem azért is, mert (átmenetileg) lemondta a válogatottságot. Azóta Luciano Spalletti szövetségi kapitány és ő is reagált a történtekre.

Francesco Acerbi utoljára egy Ukrajna elleni meccsen szerepelt Luciano Spalletti olasz válogatottjában Fotó: DPA/Federico Gambarini

Luciano Spalletti keretében másfél év után szerepelt ismét Francesco Acerbi

Acerbi már 34-szeres olasz válogatottnak mondhatja magát, 2021-ben Európa-bajnoki címet is szerzett, ám legutóbb 2023 novemberében szerepelt a nemzeti csapatban – eredetileg a tavalyi Eb-re is kapott meghívót, de sérülés miatt nem került be a végső keretbe.

Ezért is volt némileg meglepő, hogy az immáron 37 éves védőnek Spalletti meghívót küldött múlt héten, amikor kihirdette Olaszország keretét a Norvégia és Moldova elleni világbajnoki selejtezőkre.

Vasárnap azonban Luciano Spalletti egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Acerbi visszamondta a meghívását, méghozzá nem fizikális problémákra, hanem a körülötte történtekre hivatkozva, de ezt a szövetségi kapitány sértettség nélkül tudomásul vette. A védő üzenetben közölte vele a döntését, majd telefonon is beszéltek, és békében búcsúztak el egymástól – állította Spalletti.

Amit ezután Francesco Acerbi a közösségi oldalára írt, az már másra enged következtetni. A rutinos játékos ugyan elismerte, hogy egy nehezen meghozott döntés következtében maga utasította vissza a meghívót, ám az indoklása alapján ennek a BL-döntő helyett a válogatott stábjához van inkább köze.

Az Inter játékosa nem az elvesztett BL-döntő miatt mondta le az olasz válogatottságot

– A legutóbbi események fényében jelenleg nem állnak fenn a feltételek az út folytatásához.

Nem kifogásokat vagy szívességeket keresek, hanem tiszteletet követelek, és ha ez a tisztelet hiányzik azoktól a vezetőktől, akiknek meg kellene mutatnia, akkor inkább félreállok.

Nem vagyok az a fajta, aki ragaszkodik a meghívó elfogadásához. Mindig mindent beleadtam, de nem maradok ott, ahol már nincs igazán rám szükség, hiszen egyértelmű, hogy nem vagyok része a válogatott jövőtervének – mondta Acerbi, éppen azután, hogy bő egy év után meghívót kapott a válogatottba.

– Ez a saját döntésem, a kapitánynak is mondtam, hogy még nem végleges, és nem is a düh vagy a BL-döntő elvesztése által okozott csalódottság diktálta – folytatta az olasz védő. – De most muszáj egy lépést hátrafelé megtenni. Ettől függetlenül a válogatottnak és a csapattársaimnak a legjobbakat kívánom, ugyanazzal a beleéléssel fogok szurkolni, mint korábban a pályán tettem.

Az olaszok Norvégia vendégei lesznek június 6-án, majd három nappal később Moldovát fogadják a vb-selejtezők első két fordulójában.