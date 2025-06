Sallai Roland euromilliókat veszített, de óriási török sereget nyert a Galatasarayban

Tavaly szeptemberben Sallai Roland hat év után hagyta el a Bundesligát, azon belül is a Freiburgot, hogy az európia sztárcsapat hírében álló Galatasaray futballistája lehessen. A sztárcsapat-minősítést persze már akkor is kicsit idézőjelbe tehettük, hiszen a török bajnokság egyértelműen gyengébb, mint a német, a Galata pedig 2014 óta nem járt a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, az elmúlt idényben például csak az Európa-liga főtáblájára jutott fel, majd a holland AZ Alkmaar ellen nagyon simán ki is esett ugyanabban a körben, mint a Fradi.

Sallai Roland lendületben, a Galatasaray bajnoki címében és kupagyőzelmében is fontos szerepet játszott. Fotó: AHMET OKATALI/ANADOLU

Amibe igazán kapaszkodni lehetett Sallai átigazolásakor, az a sztárcsapattársak sora volt. Olyan, a legmagasabb szinten sokat bizonyított játékosok oldalán futballozott az elmúlt idényben, mint Victor Osimhen, Mauro Icardi vagy Álvaro Morata. Ilyen névsor a freiburgi öltözőben nem volt megszokott, de hogy összességében a Galatasaray mennyivel képvisel nagyobb játékerőt a Bundesligában az ötödik helyen záró német csapatnál, azt nehéz lenne megmondani, hiába sokkal nagyobb az isztambuli klub híre.

Galatasaray: bajnoki cím és kupagyőzelem, Sallai: jobbhátvéd

A Galatasaray bajnoki címe és kupagyőzelme Sallai főszereplésével valósult meg. Rendszeresen játszott, a bajnokságban 28-szor volt kerettag, ebből 18-szor kapott helyet a kezdőben, és kilencszer lépett pályára csereként. Ez így rendben is lenne, ha ugyanakkor hozzávesszük, hogy a Süper Ligben mindössze két gól és egy gólpassz fűződött a nevéhez, az már hiányérzetet okozhat. Sallai az erősebb Bundesligában csak az első végigfutballozott idényében szerzett ilyen kevés gólt és gólpasszt, utána mindig többet.

Hogy miért esett vissza az eredményessége Törökországban, ahol előzetesen éppen arra számíthattunk, hogy több gólban és gólpasszban lehet része, arra van logikus magyarázat.

Okan Buruk, a Galatasaray edzője kipróbálta Sallait balhátvédként és jobbhátvédként is, sőt az utóbbi pozícióban többször is bevetette őt. Sallai szinte csak akasztott ember nem volt az elmúlt idényben, Buruk mindig oda pakolta a pályán, ahol hiány volt.

– Jól ment a játék, még ha időnként a megszokottól eltérő poszton játszottam, de ehhez is alkalmazkodtam – nyilatkozta erről Sallai a török Iha.com.tr oldalon. – Az, hogy jobbhátvédként játszottam, a futball része. Kellett egy-két meccs az alkalmazkodásra, de utána elég jól ment. Az egyetlen poszt, ahol nem fogok játszani, az a kapus.

Hogyan tovább? Sallai Roland jövője kérdéseket vethet fel

Mindazonáltal az jelzésértékű, hogy Buruk nem az eredeti posztján, támadóként épített Sallaira, akivel szemben jobbszélsőként a török válogatott Yunus Akgün sokszor előnyt élvezett – ő 7 gólt és 11 gólpasszt jegyzett a bajnokságban.

Talán ez is közrejátszott abban, hogy áprilisban arról cikkeztek a török sportsajtóban, hogy Buruk edző állítólag közölte a vezetőséggel, hogy Sallai nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért a nyáron távozhat a csapattól. Ekkor érkeztek hírek arról, hogy a 28 éves támadó visszatérhet a Bundesligába, ahová a korábbi ötszörös bajnok Stuttgart hívhatja.

Sallainak fájdalmas pillanatai is akadtak Törökországban. Fotó: AKIN CELIKTAS/ANADOLU

Mindennek ellentmond Sallai nyilatkozata, amiben egyértelműen arról beszélt, hogy a Galatasarayban képzeli el a jövőjét, ahová egyébként 2028 nyaráig köti a szerződése.

– Jövőre is bajnokok akarunk lenni, de ez mindegyik idényre érvényes. Én akarok lenni az első magyar játékos, aki három trófeát is nyer Törökországban – jelentette ki, miután idén a bajnoki címet és a kupát is elhódította a klubbal.

Mennyit ér Sallai Roland? Milliókat vesztett és százezreket nyert

Hogy mennyire van jó helyen Sallai a Galatasarayban, az függ a klub átigazolási terveitől is. Ha meg tudja tartani a helyét a kezdőben, akkor továbbra sincs rossz helyen, bár az tény, hogy az ázsiója gólok és gólpasszok nélkül Törökországban csökkent. A Freiburg játékosaként utoljára 15 millió euró volt Sallai Roland értéke, ám azóta, hogy a Galatasarayba igazolt, a Transfermarkt már háromszor csökkentette az értékét, amely jelenleg 11 millión áll.

Az ugyanakkor kétségtelen, hogy Sallai neve ismertebbé vált a Galatasaray tagjaként.

Amikor távozott Németországból, a hivatalos Instagram-oldalának 110 ezer követője volt. Ez a szám az első törökországi idénye végére szinte a hatszorosára nőtt: Sallai oldalának cikkünk megjelenésekor már 612 ezer követője volt.

Ha a törökök számítanak rá, jó eséllyel nem akar kiszakadni az isztambuli közegből, ahol sokkal inkább sztárnak érezheti magát, mint egy kisebb német csapatnál.

Sallai Roland a Galatasaray bajnoki címét alaposan megünnepelte: