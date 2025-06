„Emberpróbáló" – félnapos zötykölődés után Magyarország Szécsivel sokkolta a világbajnokot

Az olaszok elleni nápolyi vereséget horvátországi sikerrel feledtették Nagy Ádámék. A magyar vízilabda-válogatott az újonc Szécsi Marcellt is mély vízbe dobva 14-11-re nyert idegenben a vb-címvédő ellen úgy, hogy a hajrá előtt öt góllal is vezetett. A felkészülési meccsen mutatott játék több mint biztató a közelgő világbajnokság előtt, az előzmények ismeretében pedig egyenesen szenzációs.

Szécsi Marcell a tavaszi világkupán még nem, ezúttal már hallgathatta Varga Zsolt utasításait. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Vízilabda előtt szakítópróba

Hihetetlen módon, 14 órás utazás árán jutott el Nápolyból Rijekába a magyar csapat szerdán. A Magyar Vízilabda-szövetség tudatta, hogy az eredetileg repülős utazás meghiúsult, majd el is tévedt a kontingens.

− Nyolc és fél óra vonatozás Velencéig, onnan öt és fél óra buszozás (öt lett volna, csak a sofőr eltévesztette a címet…)

− adott hír az előzményekről az MVLSZ. A játékosok ehhez képest csütörtök reggel már a házigazda horvátokkal közösen gyakoroltak, este élesben vívtak felkészülési mérkőzést. Barátságosnak nem nevezhető presztízscsata volt, az ellenféllel összeakaszkodó Fekete Gergő és a centertől szándékos ütést elszenvedő Vigvári Vendel tudna erről leginkább mesélni. Persze mindezekhez az vezetett, hogy a horvátok nehezen tudták megemészteni a vereséget. Csoma Kristóf parádésan védett, 48 százalékkal hárította a hazai próbálkozásokat, rengeteg emberhátrány védekezett ki sikeresen a magyar csapat, elöl a háromgólos Nagy Ádám–Vigvári Vince kettős vitte a prímet. Szinte végig vezetett Magyarország, 10-9 után állva hagyta Fatovicékat, s 14-11-re győzött.

Varga Zsolt szövetségi kapitány elégedetten nyugtázott. − Legalábbis emberpróbáló napunk volt tegnap az utazással, ugyanakkor pont az ilyen nehézségek közepette derül ki, hogy milyen a karaktere egy csapatnak, megerősíti egy ilyen kemény nap vagy felmorzsolódik.

Minden dicséret megilleti a játékosokat, hiszen humorral reagáltak az egészre, és ma már semmi sem látszott abból, amin tegnap keresztül mentek.

– A délelőtti kétkapus gyakorláson is jól dolgoztak, a mérkőzésen pedig nagyszerűen játszottak. Nyilván ez még a felkészülés eleje, de fontos, hogy minél több jó élményt tudjunk magunkkal vinni, ami itt most működött, ami pozitívum volt, azt beemeljük, és visszük magunkkal a hosszú úton tovább.

Szécsi Marcell góllal debütált

Folyamatosan és fokozatosan törnek be a felnőtt vízilabda világába olimpiai bajnokaink gyermekei. Varga Zsolt szövetségi kapitány csakúgy, mint hétfőn Nápolyban, az olaszoktól elszenvedett 13-12-es vereség alkalmával Mizsei Márton esetében, Horvátország ellen is avatott újoncot: Szécsi Marcell – a háromszoros olimpiai bajnok kapus Szécsi Zoltán fia – kapott lehetőséget. Az UVSE-ben nevelkedett, már az Egyesült Államokban pólózó center góllal debütált.

– Először is: nagyon-nagyon örülök. Meccs előtt nagyon izgultam, de még játék közben is. Mikor először bementem, megkaptam Vincétől a labdát, és tudtam szerezni egy kiállítást, annak is nagyon örültem. Úgy voltam vele, hogy ez jó, de folytassuk így tovább. Végigizgultam a meccset, nagyon örülök, hogy be tudtam mutatkozni, meglőttem az első gólomat és nyertünk, a csapat jól teljesített.

Egyfajta extázist érzek most, nagyon boldog vagyok. Mindenki gratulált, az is nagyon jólesett. Természetesen hoznom kell majd sütit a bemutatkozásért és a gólért is.

– Nyilván az a célom, hogy ott legyek a szingapúri világbajnokságon – nyilatkozta a tűzkeresztségen áteső ifjú Szécsi a Vlv.hu szakportálnak.

Magyarország nagy skalpot gyűjtött be a tavalyi világbajnokságon arany-, az olimpián ezüstérmes, világranglista-vezető horvátok legyőzésével. A margitszigeti világbajnoki főpróbán Spanyolország, Szerbia és Montenegró társaságában egy mini-vb-t is lejátszva edződhet tovább.