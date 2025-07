A Liverpool magyarjai így emlékeztek meg Diogo Jotáról az Anfielden + fotók

A portugáliai Gondomarban szombaton örök nyugalomra helyezett Diogo Jota és öccse, André múlt csütörtökön szenvedett halálos közúti balesetet Spanyolországban. A portugál válogatott Jota öt éven át szerepelt a Szoboszlai Dominikot, valamint nyártól Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool csapatában. Az Anfielden most a három magyar játékos is megemlékezett a tragédiáról.

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is lerótta tiszteletét az Anfielden Diogo Jota és testvére előtt (Fotó: AFP/Paul Barker)

Szoboszlai, Kerkez és Pécsi megemlékezése Diogo Jotáékról

A három magyar futballista nem volt ott a szombati búcsúztatáson, ám a héten ők is megérkeztek Liverpoolba, majd csütörtökön ők is megemlékeztek a portugál testvérpárról.