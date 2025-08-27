Benedek Tibor fia az apját idézve parádézott, mégis nagy a csalódottság

Gyakorlatilag két fontos mérkőzést veszített el, így a hatodik helyen zárt Magyarország a nagyváradi kontinensviadalon. Benedek Mór egyéni teljesítménye azonban emlékezetes marad az U18-as Európa-bajnokságról. A háromszoros olimpiai bajnok, öt éve elhunyt Benedek Tibor fia lett a magyar csapat legeredményesebb játékosa.

Benedek Mór keze lövésre lendül, jó eséllyel gól lesz belőle. Forrás: MVLSZ

Benedek Mór hatékonysága

Az Európa-bajnokság teljes mezőnyének legjobb találati arányú góllövője lett a kapásszélső, aki átlagban 4,65 gólt szerzett mérkőzésenként.

Benedek Mór úgy lett 28 találattal a harmadik, hogy eggyel kevesebb meccset játszott, mint az őt megelőző riválisai.

Az utolsó találkozón csak kétszer köszönt be, igaz, a spanyolok ellen 10-7-re elveszített helyosztón az egész csapat jóval kevesebbszer volt eredményes, mint a torna során korábban. Előtte a horvátoknak például hatszor, a szerbeknek hétszer (!) köszönt be, ám a negyeddöntőt, a torna kulcsmeccsét 14-13-ra Szerbia nyerte meg.

Ismerős arcok

Éremért szeretett volna játszani, végül csupán a 6. helyen végzett Magyarország az U18-as Európa-bajnokságon. Korényi Balázs együttesében Benedek Mór mellett több ismerősen cseng név is feltűnt.

Cseh Maxim például a női válogatottat irányító Cseh Sándor szövetségi kapitány fia, Rabb Benedek pedig az olimpiai ezüstérmes kardvívó, Rabb Krisztián öccse.

Valamint a Paján Viktor név sem ismeretlen a medencék világában. Nem megerősített információ, de vélhetően a Honvéddal BEK-győztes, a Ferencvárosnál dolgozó Paján Viktor az édesapja.

Irány az OB I!

A külsőleg és tehetségben is az édesapjára hasonlító Benedek Mór júniusban töltötte be a 18. életévét. Nyert már korosztályos világbajnokságot, idén az U20-asok között zárt negyedikként. Akkor sikerrel vette a negyeddöntőt, amelyben − mint beszámoltunk róla − pimasz, Varga Dénesre emlékeztető megoldással rukkolt ki.

A BVSC-vel profi szerződést kötött szélső számára a következő lépcsőfok a stabil felnőtt élvonalbeli bajnoki szereplés lehet.

Gyerekfejjel már belekóstolt az OB I légkörébe, mi több, ott is gólokat lőtt a KSI színeiben. A 2024/2025-ös idényben a Varga Dániel irányította zuglóiaknál 14 bajnoki és kupameccsen 18-szor köszönt be. Az új szezonban szeretne nagyobb szerephez jutni, s a nemzetközi porondon is tapasztalatokat gyűjteni.