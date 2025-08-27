Nem a pénz focizik, hagyjuk már, hogy melyik csapatnak mennyi az összértéke

Kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci. Mondhatnánk, mekkora igazság mindez, főleg azért, mert mára eljutottunk oda, hogy mindenki mindent mér. Pénzben persze. Játékosok értékeit adogatjuk össze, így állapítjuk meg, melyik csapat mennyit ér. Van ennek értelme? Aligha. Mégis, mára teljesen elbillentünk ebbe az irányba. A Fradi esetében is.

Tényleg ez a Fradi legerősebb kerete? Forrás: Fradi.hu/Molnár Ádám

Fradi: tényleg ez a legerősebb csapat?

Már csak azért sem biztos, hogy feltétlenül ez a legfontosabb mérőszám, mert a Ferencváros és a Qarabag csapatai közül a magyar bajnok az értékesebb. Mégsem a zöld-fehér csapat nyerte meg a playoff első meccsét. Nagyon bízunk abban, hogy mindez nem számít, s a Ferencváros elképesztő bravúrt vihet véghez Bakuban.

Az is nagyon érdekes kérdés, hogy az idei bajnokságban induló Ferencváros minden idők legerősebb Fradija? Erre is kerestük a választ a Rapid Sport legújabb adásában.